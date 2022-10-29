　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

華郵分析習近平「3大優先政策」點名台灣　專家：間諜已掌權

▲▼習近平。（圖／路透社）

▲習近平展開史無前例的第三任期，被外媒形容是「毛澤東以後最強大的領導人」。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合報導

《華盛頓郵報》報導，習近平展開新任期後，「台灣、導彈、間諜活動」成為中國3大優先要務。史丹佛大學中國經濟與制度研究中心（SCCEI）高級研究員吳國光直言，20大獲提拔的高階領袖人選顯示，在習近平的中國「間諜已經掌握權力」，就像蘇聯時代的國家安全委員會（KGB）一樣。

報導指出，習近平藉20大鞏固他在制訂國家政治議程的角色，也抹除可能取代自己的政治網絡。在24人編制的政治局裡，習近平一共提拔13人，其中大多數不僅與他有著密切私人關係，還擁有先進科技、國安或軍事力量等相關專業或經驗。

政治局人事布局的另一重點是台灣，24名委員之中高達15人與台灣有某種程度的關聯，例如管理兩岸商業關係，或是主張「收復台灣」的軍事背景人士。另外也反映習近平的職涯道路，因為他在與台密切商業往來的福建及浙江都待過很多年，而前東部戰區司令何衛東連跳3級進入政治局，更顯示習近平對台議程具威脅性的一面。

▲　▼二十大主席團常委會名單包括：習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、王岐山、丁薛祥、劉鶴、孫春蘭、李希、李強、楊潔篪、陳敏爾、胡春華、蔡奇、、溫家寶、。（圖/記者 任以芳攝）

▲中共20大的人事布局引發外媒分析與關注。（圖／記者任以芳攝）

吳國光指出，「習近平強調自己繼承毛澤東的傳統，在他的領導下，就像在1940年代毛澤東的領導一樣，黨將能夠獲得他們想要的任何東西。」不過，儘管中國的全球影響力日益增長，他仍擔心經濟成長放緩、與西方經濟體日益深化關係，可能弱化黨的權力，「習近平有很大的野心，用他自己的話說，他想把中國帶回世界舞台的中心，以這目的而言，中國還不夠強大。現在看來，習近平真的想利用體系，不僅控制社會力量，還要在監視政治菁英及外國關係方面發揮作用。」

台灣智庫「國防安全研究院」院長沈明室分析，政治局人事異動似乎顯示，習近平對台灣「失去耐心」，正在推動「不在乎海峽兩岸關係惡化的強硬對台策略」。

淡江大學中國研究學者洪耀南則認為，習近平對安全的強調，反映出高度集中統治的困境，也就是「毛澤東陷阱」。如今，習必須像史達林那樣，實施更嚴格的內部控制，或者追求更猖獗的國族主義及侵略，「由於習近平處於越來越小的決策圈，就更容易做出糟糕決定。」

►1800元入手！「SK-II晶緻活膚乳液」養出柔嫩美肌

ET快訊
台灣戶政系統遭駭！　20萬戶個資流出兜售
撞擊瞬間！高雄警官公出車禍「頸椎斷裂」
元元脫了！　大露渾圓南北E半球
快訊／費城人延長賽逆轉勝太空人！　世界大賽奪首勝
快訊／曹格頻失控「吳速玲潰堤首發聲」　認冷戰：可以選擇離開
謝和弦女兒出生4天「床放巨型大麻菸」！　網留言掀戰
獨／為2千元殺紅眼！高雄男拿開山刀「當街砍老闆」　畫面曝光
知名魔術師被控劈腿！和各種女生約　小禎脫口3人名

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

華郵分析習近平「3大優先政策」點名台灣　專家：間諜已掌權

馬斯克收購推特「將推私有化」！　11月8日自紐交所下市

俄國動員令宣告結束！8萬新兵「派往烏克蘭」作戰　美再提供烏軍援

馬斯克收購推特！川普有望回歸　樂翻：終於交到明智者手上

英皇家空軍被爆「幫解放軍上課」　國防部：未涉敏感內容

奈格肆虐菲律賓！雨彈狂轟引洪水土石流　泥堆撈出72屍14人下落不明

白宮宣布：拜登將出席11月G20峰會　面對面「拜習會」引關注

哈利被奪頭銜2年！查爾斯三世宣布親自接任「兒子的榮譽軍銜」

南韓今年最大地震！上下搖晃「家像被連根拔」　地層傳詭異爆炸聲

坐等裴洛西回家！歹徒後門直闖「維安漏洞」曝　奪鐵鎚狂敲她老公

吳慷仁騷擾許瑋甯「惡人先告狀」　《她和她的她》開播就嚇歪！

戚薇「安全期不安全」二胎是意外XD　李承鉉《披荊斬棘》錄一半飛奔陪妻

萌娃見阿嬤露天真燦笑　突被打針當場變臉爆哭

男煮螃蟹前給解繩任務 牠竟聽懂照做成功脫困

萌娃被問怪叔叔是誰？　無情用手指反應超爆笑

闖紅燈遭特斯拉撞飛！　騎士插管後座女大生亡

劉子銓「顧妹到牽著手睡著」　趙小僑笑：你就知道你媽我有多累

機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

上到一半...小橘貓站起來狂抖！　「用生命嗯嗯」網：這樣好出力

DJ圓圓無罩錄影1小時..突認「有發燒」　徐乃麟變臉：為什麼可以上節目！

華郵分析習近平「3大優先政策」點名台灣　專家：間諜已掌權

馬斯克收購推特「將推私有化」！　11月8日自紐交所下市

俄國動員令宣告結束！8萬新兵「派往烏克蘭」作戰　美再提供烏軍援

馬斯克收購推特！川普有望回歸　樂翻：終於交到明智者手上

英皇家空軍被爆「幫解放軍上課」　國防部：未涉敏感內容

奈格肆虐菲律賓！雨彈狂轟引洪水土石流　泥堆撈出72屍14人下落不明

白宮宣布：拜登將出席11月G20峰會　面對面「拜習會」引關注

哈利被奪頭銜2年！查爾斯三世宣布親自接任「兒子的榮譽軍銜」

南韓今年最大地震！上下搖晃「家像被連根拔」　地層傳詭異爆炸聲

坐等裴洛西回家！歹徒後門直闖「維安漏洞」曝　奪鐵鎚狂敲她老公

台股短底趨勢漸形成　外資投信點名需求強勁類股逢低佈局

丈夫外遇種草莓！人妻索賠敗訴　全因離婚搬家時...留下這東西　

21歲灰狼狀元超越布克、唐西奇　史上最年輕砍400顆三分

三件防水外套雨天也時髦出線！LOEWE漸層藍太美、BV還能當洋裝

買屋送馬路！2樓住戶拿三角錐「車位我家的」　警察問1句話傻眼了

柯文哲失言稱議長都黑道今致歉　陳錦祥怨被害到：市長要補我票

拳頭硬了！吳慷仁《她和她的她》綁架強吻許瑋甯　太壞他也不忍：報警抓起來

台灣戶政系統遭駭！　20萬筆個資流出兜售

「斗米建校」60年校舍先建再拆　中山國小8千萬重建

辣個男人嘉義縣助講！　韓國瑜讚王育敏：媽祖婆、花木蘭

亂髮博美睡醒擦臉臉回神　眼神愛睏：還不想下床...

國際熱門新聞

52歲女拒求歡　同居男友狂刺她100刀再斬首

男下面太大包　面試被誤認勃起丟工作

人妻挺8月孕肚對決小三　釀2死悲劇

流浪狗「叼人頭」四處晃！竟是黑幫斬首命案

超模吉賽兒邦臣宣布　結束和球星老公13年婚姻

蘋果勁揚激勵　美股大漲828點

裴洛西住處遭人闖入　老公遇襲

襲擊「裴洛西丈夫」嫌犯照片曝光！　疑為右翼裸體主義者

8女礦場拍MV！14礦工持槍衝出「輪流性侵」

南韓今年最大地震！搖晃「家像被連根拔」

日本宣布8.5兆元振興方案

義大利10月通膨創1984年以來新高

象媽被盜獵毒手射中5槍竟活命！　最終不敵乾旱

玩抖音「偷車挑戰」撞車　4青少年噴飛慘死

更多熱門

相關新聞

習拋橄欖枝　中美高層新互動顯現

習拋橄欖枝　中美高層新互動顯現

中共二十大後，中方多次釋出善意訊號，包括大陸國家主席習近平26日稱要「找到新時代中美正確相處之道」，2天後大陸外交部部長會見美國駐華大使伯恩斯。另外，美國總統拜登確認會出席11月的G20峰會，「習拜會」再次引發關注。

陳文清任政法委書記　黃坤明任廣東省長

陳文清任政法委書記　黃坤明任廣東省長

專家憂高科技業　台積電恐變軟肋

專家憂高科技業　台積電恐變軟肋

20大後陸富豪售資產！謝金河：聽槍聲才找掩蔽太慢　5大咖獨具投資眼光

20大後陸富豪售資產！謝金河：聽槍聲才找掩蔽太慢　5大咖獨具投資眼光

台商何去何從？他揭困境「恐被陸企取代」

台商何去何從？他揭困境「恐被陸企取代」

關鍵字：

美中台兩岸習近平20大

讀者迴響

熱門新聞

吳宗憲錄影出意外！

月薪57K！女友媽「一聽職業」傻住

營建小開疑「窒息性愛」掐死馬國女大生　成魔之路起底

宋仲基離婚三年爆熱戀金泰梨！

偷親妹子！「豬哥駕駛」竟猥瑣賊笑

宋仲基、金泰梨「約會照瘋傳」二度爆熱戀　雙方公司強硬回4字

25歲男自稱「台積電2倍薪挖角」！同業傻眼了

獨／3歲童長胸部來初經！「修護霜含禁藥」害的　醫急示警

網美赴柬埔寨遭性侵！返台拍AV…再添黑歷史

奈格路徑西偏！颱風假機率曝　雨彈連轟4地

52歲女拒求歡　同居男友狂刺她100刀再斬首

男下面太大包　面試被誤認勃起丟工作

大S、具俊曄情侶裝聚餐！「身材圓潤」合照曝真實狀態

男為2千元開山刀砍老闆！畫面曝光

《捍衛戰士》經典歌曲原唱離世！

更多

最夯影音

更多
吳慷仁騷擾許瑋甯「惡人先告狀」　《她和她的她》開播就嚇歪！

吳慷仁騷擾許瑋甯「惡人先告狀」　《她和她的她》開播就嚇歪！
戚薇「安全期不安全」二胎是意外XD　李承鉉《披荊斬棘》錄一半飛奔陪妻

戚薇「安全期不安全」二胎是意外XD　李承鉉《披荊斬棘》錄一半飛奔陪妻

萌娃見阿嬤露天真燦笑　突被打針當場變臉爆哭

萌娃見阿嬤露天真燦笑　突被打針當場變臉爆哭

男煮螃蟹前給解繩任務 牠竟聽懂照做成功脫困

男煮螃蟹前給解繩任務 牠竟聽懂照做成功脫困

萌娃被問怪叔叔是誰？　無情用手指反應超爆笑

萌娃被問怪叔叔是誰？　無情用手指反應超爆笑

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面