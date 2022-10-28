美最新國防戰略曝！直指中國「最重要競爭對手」　俄國為嚴重威脅

▲ 美國新版國防戰略強調中俄威脅。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國政府27日公布拜登任內首份《國家防衛戰略》（National Defense Strategy），直指中國為「最重要競爭對手」，強調北京不斷增長的軍事實力及對台灣的挑釁與脅迫，俄羅斯則視為能對美國發動網路及飛彈攻擊的「嚴重威脅」。

美國國防部今年3月以機密形式將這份國防戰略遞交國會，當時僅公布2頁摘要，時隔6個月後，白宮27日公布厚達80頁的解密版本。《紐約時報》分析內容指出，長期來說，拜登顯然更擔心「將威權統治與修正主義外交政策結合」的中國，而非衰落的俄國。

新戰略指出，中國是對美國國安最全面且最嚴重挑戰，以高壓且日益積極的努力，試圖重塑印太地區及國際體系，以滿足自身利益及威權主義目標。而北京對台灣言論日益挑釁、行為日益脅迫，破壞區域穩定且恐怕導致誤判，威脅台海和平及穩定，類似行徑也在東海、南海及「中印實際控制線」（Line of Actual Control）上演。

官員說明，美國主要的憂慮是中國軍事及核武快速現代化。另一名官員補充，中國在印太地區變得更有能力，行為也更不負責任，尤其是在過去幾年內，並舉中國核能力近幾年大幅現代化及多元化為例。

國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）也在記者會上重複這份報告對中國的描述，「中華人民共和國是唯一一個既有意重塑國際秩序，也愈來愈有能力如此的競爭對手。」

▲ 白宮公布拜登政府首份國防戰略。（圖／路透）

針對俄國，新戰略則指出，俄國仍是美國的嚴重威脅，入侵烏克蘭突顯核危險依然存在，且可能在競爭日益激烈及地緣政治動盪下增長，並提及俄國持續在戰略中強調核武，現代化及擴大其核武部隊，炫耀核武以支持其修正主義安全政策。

奧斯汀說明，國防戰略明確描述俄國為嚴重威脅，而「嚴重」一詞經過謹慎挑選，「俄國有別於中國，無法長期系統性地挑戰美國，但其侵略行為確實對我們的利益及價值觀構成直接淺尖銳的威脅。俄國總統普丁不計後果地選擇對烏克蘭發動戰爭，全世界都清楚見證，這是二戰結束後對歐洲安全的最嚴重威脅。」

儘管中俄利益不同，且政治及軍事合作可能受到過去的不信任所影響，但二國關係持續擴展。新戰略點出憂慮，一旦美國和其中一國爆發衝突或危機，另一國可能滋事，使美軍陷入兩難。

為因應上述威脅，新戰略提出3大策略，首先是協調美國各部門軍事、外交及經濟手段，以阻止對手採取侵略行動的「整合性威嚇」（integrated deterrence），第二是透過日常軍事活動（campaign），推動國防部戰略優先事務，最後呼籲建立持久優勢，包括五角大廈內部改革，例如勞動力投資、改善採購流程及提高軍事基礎設施在氣候變遷下的抵禦能力。

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