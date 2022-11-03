踢爆型YouTube被起底：抓每個人把柄　自爆已破產反擊

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烏鴉被起底：抓每個人把柄　自爆已破產反擊

▲▼網紅大亂鬥3／烏鴉復出踢爆反被踢爆　自稱已破產還有恐慌症。（圖／CTWANT提供）

▲台版「烏惡戰爭」雙方各執一詞，每過一陣子就有新爆料，吸引吃瓜群眾看戲，也算是近期的流量密碼。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

有103萬粉絲訂閱的網紅「烏鴉DoKa」從一開始的「都市傳說」、「開箱實測」，再到後來的「流言終結者」系列逐漸走紅，2018年成立惡棍娛樂，旗下youtuber有Bump、美麗妄娜、奎丁等創作者，但2020年卻因虧損解散，後來影片則以踢爆類型為主，去年6月踢爆市售酒精濃度不合標準引發廣大回響，他也曾和毅傳媒巫姓前負責人合作拍片，但自去年底募資做公益最後破局的影片上架後，頻道就有一段時間沒有更新，沒想到消失7個月剛復出就鬧出許多風波。

烏鴉「重出江湖」的第一部影片，就是力挺因柬埔寨豬仔事件爆紅的Bump，他在影片後段開嗆勾惡，成了「烏惡戰爭」的導火線，勾惡不甘示弱，製作影片反擊，公布多段錄音讓大家「認識烏鴉」，烏鴉的踢爆作為反讓自己被踢爆。

烏鴉對此也迅速拍片應對，還指要「踢爆勾惡、破解錄音檔惡魔剪輯」，讓網友看清誰在說謊，在片中他自稱已經破產，還恐慌症發作，出現思覺失調狀況，烏鴉說他與勾惡的對話是在「欺騙魔鬼」，指勾惡太常做假影片陷害人，他到時會請當事人來證實，倒是勾惡整整錄了他2年音，「能否證明他哪一次是拍假片？花錢的哪一次不是真的砸？」

▲▼網紅大亂鬥3／烏鴉復出踢爆反被踢爆　自稱已破產還有恐慌症。（圖／CTWANT提供）

▲烏鴉早期的影片看起來有些青澀，但實測影片大手筆撒錢不手軟，也會展示自身財力。

勾惡在影片提到烏鴉的手段，「就是讓底下的人都做一件骯髒事，就有每個人的把柄，就能確保沒人敢供他出來」。勾惡除找到惡棍娛樂的前成員現身說法，還請到傳奇大盜「黑金城」，以道上長輩身分說話，「黑金城」則直言烏鴉接近這些黑道大哥都有目的，若不能達成目的，態度就完全不同。

烏鴉DoKa，35歲，學歷不明，高雄人，YT頻道創於2017年，現在有103萬人訂閱，他自稱經營YT頻道外還有副業，包括投資二手車買賣、夾娃娃機等，本來是拍攝都市搜奇、開箱實測類影片，影片會砸大錢顯示財力，後來轉型成踢爆型網紅，疫情期間踢市售酒精濃度問題而廣為人知。

至於網紅勾惡，則是「勾起你心中的惡」簡稱，他是戴著面具自稱「小丑JK」的YouTuber，今年29歲，畢業於國立雲林科技大學會計系，YT頻道創於2019年，目前有78.2萬人訂閱，當過街舞老師、通告藝人，也是音樂創作者，拍攝影片都以踢爆類為主，與連千毅的直播主之亂是其代表作

本刊記者試圖詢問烏鴉，希望他能就這段時間引發的爭議表達意見，但在截稿前仍未能取得回應。

▲▼網紅大亂鬥3／烏鴉復出踢爆反被踢爆　自稱已破產還有恐慌症。（圖／CTWANT提供）

▲勾惡是近年崛起的踢爆型Youtuber，之前與連千毅間的交鋒引發關注。

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