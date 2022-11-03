　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Netflix推「每月225元方案」　廣告「1小時播5分鐘」不能跳過

（圖／達志／美聯社）

▲Netflix 已正式確認，一旦使用者將自己的帳號密碼與家庭以外的其它人共享，則將向使用者收取額外費用。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

全球最大串流影音巨頭Netflix（網飛）的「含廣告基本訂閱方案」（Basic With Ads）正式在3日於全球9個國家推出，預計每月收費6.99美元（約新台幣225元），比Netflix目前最優惠的訂閱方案9.99美元（約新台幣322元）便宜足足3美元，更比Disney+的含廣告方案便宜1美元，但缺點就是，節目和電影開頭及播放期間會出現平均每小時4至5分鐘的廣告，且沒辦法跳過。

據美國CNBC的報導，Netflix正式在3日於全球9個國家推出「含廣告訂閱方案」，這是自2007年Netflix創建網路平台至今，首次引入廣告，先前加拿大和墨西哥用戶已在11月1日搶先體驗該方案，11月3日Netflix也在澳洲、巴西、法國、德國、義大利、日本、南韓、英國和美國推出，11月10日則會在西班牙推出。

「含廣告訂閱方案」在各個國家的收費不盡相同，澳洲每月7美元（約新台幣226元）、英國每月4.99英鎊（約新台幣183元）、美國每月6.99美元（約新台幣225元），相比目前最優惠的每月9.99美元（約新台幣322元）方案，便宜足足3美元。

Basic With Ads和Basic計劃類似，用戶無法擁有4K高畫質的觀影體驗，只能以720p的畫質觀賞影片。另外，由於國家和地區的限制，該方案只能提供用戶觀看一小部分的節目和電影，且不能下載到行動裝置上離線收看。每支廣告大約15至30秒，且平均每小時會有4至5分鐘的廣告。廣告類型則會限制不得出現政治、軍火、香菸和「快速致富計畫」等內容，連「性、裸露和暴力畫面」也會被禁止。

Netflix也於10月18日公布他們的第3季財報，並表明他們會在明年開始打擊帳號共享行為，此外還會提供2個方案：鼓勵借用他人帳號者能訂閱及自創帳號，並允許其將舊有的觀看紀錄等個人資料轉移至新創帳號，或是原先已經訂閱的用戶也可以購買「子帳號」（subaccounts）功能，供親友使用。Netflix希望能藉此降低共用帳號造成的用戶數成長遲滯、營收趨緩等損失。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

一包只要11元►東風極柔「150抽」衛生紙快來搶原價$1399　限時↘$799

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

延伸閱讀
網紅大亂鬥2／烏鴉、勾惡鬥不停　「奎丁」「丁特」躺中槍捲入爭端
人妻不滿媽重男輕女「盡孝頻頻遭拒」　1件事下最後通牒：母女情份沒了
國一汐止段再走山！基隆塞爆　汐止部屬百警全力疏散

►太划算了吧！奧利塔純橄欖油＋葡萄籽油500ml*12罐才1760元

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
快訊／高虹安發聲了！稱男友薪酬合法　反指柯建銘助理捐錢給綠營
Netflix推出「新方案」！　廣告不能跳過　
快訊／中油大林廠爆炸事故「調查出爐」！
房貸族驚！FED再升息3碼　專家曝央行下一步
「大到不能倒6銀行」放榜！　2025年資本要求僅一家達標
梨泰院「拔蘿蔔」救出30人！　3外國人身分曝光
快訊／高雄牙醫診所縱火！姊弟戀復合不成潑汽油　2人燒傷送醫
英女警值勤跑廁所！　拍「制服18禁」自慰片被長官看光

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

【廣編】大同3C黃金週酬賓盛典　超值好禮五重送　把大同寶寶帶回家

Netflix推「每月225元方案」　廣告「1小時播5分鐘」不能跳過

歷代iPhone誰最強？外媒盤點5款機型為「最佳手機」

LINE 12.18.0新版本更新　語音播放更方便

研發出現問題　外媒：蘋果明年續用高通5G晶片

LINE悄「解鎖新功能」　語音訊息最大痛點解決了

爆料曝蘋果進入「招聘凍結期」　要到明年9月才重啟

線上購物要小心　調查：貨運業者DHL最常被冒用

技嘉讓永續成為創新進行式！企業內部植入綠色DNA致力研發環境友善產品

明年關閉！Google街景服務App將走入歷史

Gino跳槽沒告知...道歉「是我疏忽」　感嘆「做人比做事重要」：上了一課

鄭家純登記結婚！嫁日本小兒科醫師　4年分合修正果..老公發聲：珍惜一輩子

梨泰院倖存者失眠受創：　活下來的我有資格進食嗎

南投超特別土地公廟！ 24小時營業泡麵免費拿

許孟哲2歲女穿冰刀鞋「走路超穩」　趙孟姿樂喊：果然是體保生！

和尚鸚鵡堅持「黏在爸手邊」　推走又回來萌翻網：快摸牠

台正妹扮101過澀谷萬聖節　成街頭焦點！日本民眾搶拍

內臟被擠到變形 女魂斷梨泰院無法器捐｜20221102 ET午間新聞

李程彬《她和她的她》兩角大不同　皓明VS.台客小劉反差超圈粉

忘不掉滿街屍體 梨泰院倖存者:很抱歉｜20221102 ET午間新聞

【廣編】大同3C黃金週酬賓盛典　超值好禮五重送　把大同寶寶帶回家

Netflix推「每月225元方案」　廣告「1小時播5分鐘」不能跳過

歷代iPhone誰最強？外媒盤點5款機型為「最佳手機」

LINE 12.18.0新版本更新　語音播放更方便

研發出現問題　外媒：蘋果明年續用高通5G晶片

LINE悄「解鎖新功能」　語音訊息最大痛點解決了

爆料曝蘋果進入「招聘凍結期」　要到明年9月才重啟

線上購物要小心　調查：貨運業者DHL最常被冒用

技嘉讓永續成為創新進行式！企業內部植入綠色DNA致力研發環境友善產品

明年關閉！Google街景服務App將走入歷史

VUVU的山林記憶　林後四林平地森林園區原民文化+生物特展

科技男尿出「烏龍茶」！醫師一查指數破千嚇：恐患猛爆性肝炎

理財周刊／台股落底？大約在冬季！

前「黑澀會」美眉年收9億　飛抵韓國竟遇「梨泰院慘案」！

謝龍介考察台中捷運合體盧秀燕　綠營批打擦邊球

女友泡湯消失「激戰50歲禿頭大叔」　綠光男秒分手：心涼到發寒

台驊實施庫藏股明日起跑　預計買回1萬張

監視器拍嘸貓！畫面左轉「2雙可疑小腳」貼鏡頭　下秒被牠們萌翻

7貪警收賄包庇酒店...逃10年重刑　理由竟是不知業者媒介性交易

網傳校園毒品零容忍遭封殺假訊息　刑事局無奈開記者會3度澄清

俄情侶全裸躺鐵軌激戰　他忘情衝刺上演活春宮

3C家電熱門新聞

LINE悄解鎖「語音訊息新功能」

明年關閉！Google街景服務App將走入歷史

MSI筆電雙11下殺萬元優惠驚人

技嘉讓永續成為創新「進行式」！

Netflix推「每月225元方案」　廣告不能跳過

歷代iPhone誰最強？外媒盤點5款機型為「最佳手機」

線上購物要小心　調查：貨運業者DHL最常被冒用

LINE公開常見詐騙手法　此功能「非必要不開啟」保安全

LINE 12.18.0新版本更新　語音播放更方便

研發出現問題　外媒：蘋果明年續用高通5G晶片

Google隱藏三款小遊戲　輸入關鍵字就能玩！

炸裂雙11亞太電信iPhone14 1.1折

金曲歌王許富凱買養身椅孝親原因

動態島自動繁殖！他的iPhone 14 Pro「多1座島」

更多熱門

相關新聞

爸A型、媽O型！女大生捐血傻眼：我是B型

爸A型、媽O型！女大生捐血傻眼：我是B型

父親血型A型，母親O型，照理來說孩子只會是A或O型。近日一位網友表示，她從小到大都以為自己是A型，直到去捐血才發現是B型，「申請了戶籍謄本，發現爸媽真的是自己的養父母。」

男友不是頂大！成大女「聊天覺得很笨」想分手

男友不是頂大！成大女「聊天覺得很笨」想分手

性需求太大！61歲男子「47年結過87次婚」

性需求太大！61歲男子「47年結過87次婚」

踢爆型YouTube被起底：抓每個人把柄　自爆已破產反擊

踢爆型YouTube被起底：抓每個人把柄　自爆已破產反擊

踢爆型YouTuber隔空互嗆　意外曝光「奎丁富二代男友」

踢爆型YouTuber隔空互嗆　意外曝光「奎丁富二代男友」

關鍵字：

周刊王Netflix網飛

讀者迴響

熱門新聞

資深武打男星驟逝！在家呆坐「子女拍他沒反應」　享壽70歲

即／陸軍269旅20歲二兵身體不適！緊急送醫不治

觀眾背後直擊4強賽Faker螢幕狂閃

何妤玟換穿「薔薔大尺度戰服」震撼千人

和女友吵架竟砍路人　30歲兇手被抓後突死亡

孫生被放話「上傳網美爆料片」酷炫6字回應

LINE悄解鎖「語音訊息新功能」

明年關閉！Google街景服務App將走入歷史

媽動員10多名黑衣人堵校門　接女下課

25歲俄女命喪梨泰院！爸崩潰：沒錢運遺體回家　李英愛16萬全包了

YouTuber涉「恐嚇取財」500萬　隔空嗆勾惡

性需求太大！61歲男子「47年結過87次婚」

騙到手不演了　貓咪養2年被掉包

捕鼠籠抓到皮包骨毛球　淚眼求情

獨／謝金燕加入《來吧！營業中》

更多

最夯影音

更多
Gino跳槽沒告知...道歉「是我疏忽」　感嘆「做人比做事重要」：上了一課

Gino跳槽沒告知...道歉「是我疏忽」　感嘆「做人比做事重要」：上了一課
鄭家純登記結婚！嫁日本小兒科醫師　4年分合修正果..老公發聲：珍惜一輩子

鄭家純登記結婚！嫁日本小兒科醫師　4年分合修正果..老公發聲：珍惜一輩子

梨泰院倖存者失眠受創：　活下來的我有資格進食嗎

梨泰院倖存者失眠受創：　活下來的我有資格進食嗎

南投超特別土地公廟！ 24小時營業泡麵免費拿

南投超特別土地公廟！ 24小時營業泡麵免費拿

許孟哲2歲女穿冰刀鞋「走路超穩」　趙孟姿樂喊：果然是體保生！

許孟哲2歲女穿冰刀鞋「走路超穩」　趙孟姿樂喊：果然是體保生！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面