Netflix推「每月225元方案」　廣告「1小時播5分鐘」不能跳過

▲Netflix 已正式確認，一旦使用者將自己的帳號密碼與家庭以外的其它人共享，則將向使用者收取額外費用。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

全球最大串流影音巨頭Netflix（網飛）的「含廣告基本訂閱方案」（Basic With Ads）正式在3日於全球9個國家推出，預計每月收費6.99美元（約新台幣225元），比Netflix目前最優惠的訂閱方案9.99美元（約新台幣322元）便宜足足3美元，更比Disney+的含廣告方案便宜1美元，但缺點就是，節目和電影開頭及播放期間會出現平均每小時4至5分鐘的廣告，且沒辦法跳過。

據美國CNBC的報導，Netflix正式在3日於全球9個國家推出「含廣告訂閱方案」，這是自2007年Netflix創建網路平台至今，首次引入廣告，先前加拿大和墨西哥用戶已在11月1日搶先體驗該方案，11月3日Netflix也在澳洲、巴西、法國、德國、義大利、日本、南韓、英國和美國推出，11月10日則會在西班牙推出。

「含廣告訂閱方案」在各個國家的收費不盡相同，澳洲每月7美元（約新台幣226元）、英國每月4.99英鎊（約新台幣183元）、美國每月6.99美元（約新台幣225元），相比目前最優惠的每月9.99美元（約新台幣322元）方案，便宜足足3美元。

Basic With Ads和Basic計劃類似，用戶無法擁有4K高畫質的觀影體驗，只能以720p的畫質觀賞影片。另外，由於國家和地區的限制，該方案只能提供用戶觀看一小部分的節目和電影，且不能下載到行動裝置上離線收看。每支廣告大約15至30秒，且平均每小時會有4至5分鐘的廣告。廣告類型則會限制不得出現政治、軍火、香菸和「快速致富計畫」等內容，連「性、裸露和暴力畫面」也會被禁止。

Netflix也於10月18日公布他們的第3季財報，並表明他們會在明年開始打擊帳號共享行為，此外還會提供2個方案：鼓勵借用他人帳號者能訂閱及自創帳號，並允許其將舊有的觀看紀錄等個人資料轉移至新創帳號，或是原先已經訂閱的用戶也可以購買「子帳號」（subaccounts）功能，供親友使用。Netflix希望能藉此降低共用帳號造成的用戶數成長遲滯、營收趨緩等損失。

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