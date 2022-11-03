不是頂大聊天都嫌笨！男友考上中字輩　成大妹想分手：已經不愛了

▲女大生覺得和男友聊天感覺他很笨，很想要提分手。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

圖文／CTWANT

近日一名成大網友說，她當初會跟男友交往是因為他功課很好，她後來學測上成大，男友指考失常上中山，「男友不是頂大的讓我有點不能接受。」現在跟男友聊天都覺得他很笨，她因此萌生分手念頭。

原PO近日在論壇《Dcard》發文說，「當初會交往就是覺得他功課很好，常常我不會的問題跑去問他，他都解得出來，但指考他考失常，只能上中央，而我學測卻上了成大，他後來為了能離我近一點，所以填中山。」她覺得自己不再愛男友，因為他竟然沒考上頂大，同學問她男友讀哪她都不敢講。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，她聊天感覺男友很笨，他還一直認為自己比較聰明，「說什麼要是不選系也能上，想問大家這樣分手會很過分嗎，他還為了我填中山，而且對我也很好，但我真的已經不愛了。」

此文一出，網友紛紛留言回應「分啊 有喜歡新的人就直說啊」、「真好奇什麼系的還會看不起人，真丟學校的臉」、「快分，放過你男友」、「人家都為了你離你近一點還嫌，可憐普信女」、「是因為沒有知識的味道嗎」、「戰校要露系級這是基本常識吧」、「結果他之後研究所考回頂大去了」、「學測仔還敢大聲啊 有種去考指考啊」、「工具人變男友，再變工具人，可憐」，有台大醫學系網友回「笑死，你自己有很屌嗎。」

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

一包只要11元►東風極柔「150抽」衛生紙快來搶原價$1399 限時↘$799

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力 讓愛貓愛犬健康好靈活 限時↘$399

延伸閱讀

▸ 北市府自做民調滿意度下滑 洪婉臻批：憑什麼競逐總統大位

▸ 升息喇叭按不停！房貸、卡債族壓力超大 這「1類人」荷包變厚了

▸ 網紅大亂鬥2／烏鴉、勾惡鬥不停 「奎丁」「丁特」躺中槍捲入爭端