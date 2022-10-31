屏東種樹百里+電桿地下化挖破水管　停水範圍擴大！影響近3萬戶

▲水公司屏東區營運處更新停水及施工時間，停水區域擴大 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

水公司屏東區營運處31日下午緊急告公，屏東種樹百里2.0工程暨台電電桿地下化工程，不慎挖損自來水管線，原預訂下午2時30至明日（11月1日）下午1時30分搶修；由於雨勢過大，下午5時30分再次公告，更改施工時間，停水範圍也擴大，有東港、新園、枋寮、佳冬4鄉鎮全部停水，枋山鄉加祿村、獅子鄉內獅村、南世村、枋山鄉加祿村全停水，受影響用戶近3萬戶。消息傳開，讓原本減壓供水區域的東港、新園用戶傻眼，反問施工單位每次施工發生的錯誤，造成停水、停電，都要百姓來承受，是何道理？

水公司屏東區處傍晚更新施工及停水時間：111年11月01日08:00至111年11月02日07:00。

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停水地區：屏東縣/東港鎮/全部。枋寮鄉/全部。新園鄉/全部。獅子鄉/內獅村、南世村。佳冬鄉/全部。枋山鄉/加祿村。 停水戶數：29269戶

停水原因：因公路局廠商施工（種樹百里），挖損水公司441K+200枋寮鄉800mm管線停水搶修

連絡單位電話：客服專線1910 東港營運所08-8325550

水公司提醒，停水期間請用戶關閉內線抽水機電源，以防止抽水馬達空轉產生高溫損壞，如工程提早完竣則提前供水，若工作發生特殊狀況，導致延遲送水敬請見諒。