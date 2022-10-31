　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

屏東種樹百里+電桿地下化挖破水管　停水範圍擴大！影響近3萬戶

▲水公司屏東區營運處更新停水及施工時間，停水區域擴大 。（圖／記者陳崑福翻攝）

水公司屏東區營運處更新停水及施工時間，停水區域擴大 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

水公司屏東區營運處31日下午緊急告公，屏東種樹百里2.0工程暨台電電桿地下化工程，不慎挖損自來水管線，原預訂下午2時30至明日（11月1日）下午1時30分搶修；由於雨勢過大，下午5時30分再次公告，更改施工時間，停水範圍也擴大，有東港、新園、枋寮、佳冬4鄉鎮全部停水，枋山鄉加祿村、獅子鄉內獅村、南世村、枋山鄉加祿村全停水，受影響用戶近3萬戶。消息傳開，讓原本減壓供水區域的東港、新園用戶傻眼，反問施工單位每次施工發生的錯誤，造成停水、停電，都要百姓來承受，是何道理？

水公司屏東區處傍晚更新施工及停水時間：111年11月01日08:00至111年11月02日07:00。

[廣告]請繼續往下閱讀...

停水地區：屏東縣/東港鎮/全部。枋寮鄉/全部。新園鄉/全部。獅子鄉/內獅村、南世村。佳冬鄉/全部。枋山鄉/加祿村。 停水戶數：29269戶

停水原因：因公路局廠商施工（種樹百里），挖損水公司441K+200枋寮鄉800mm管線停水搶修

連絡單位電話：客服專線1910 東港營運所08-8325550

水公司提醒，停水期間請用戶關閉內線抽水機電源，以防止抽水馬達空轉產生高溫損壞，如工程提早完竣則提前供水，若工作發生特殊狀況，導致延遲送水敬請見諒。

►奴才們囤貨啦！竹炭豆腐砂6大包911元超划算

ET快訊
梨泰院慘案「1hr前就報案」　女直播主警告會出事！警回答超傻
今晚3區防「豪雨以上強降雨」！　再變天時間曝
她卡梨泰院死人牆！旁邊女孩「5分鐘就斷氣」　父拚死遞出孩
上海迪士尼突關閉「陰性才能出園」　遊客錯愕：萬聖夜沒法狂歡
新光金大公主吳欣盈懷孕了！喜懷「金髮碧眼」北鼻
快訊／台中重劃區驚見白骨！上身埋土內「下身外露」
快訊／下班注意！國3「三車追撞」　現場回堵6公里
快訊／金門大橋通車5hrs就車禍　紅車跨雙黃線超車失控自撞
中2000元！　票選第二周116人得獎名單出爐
轎車違規臨停！　害女騎士慘摔遭大貨車輾爆頭亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

屏東種樹百里+電桿地下化挖破水管　停水範圍擴大！影響近3萬戶

112學測明起至11／15報名　明年1／13~1／15考試

「神木下婚禮」見證二代返嘉　15對新人細雨中體驗鄒族婚禮

不聯絡代表不愛？12星座男「3種時候」只是怕打擾到你

年底2個月走大運！3星座迎來「升職+加薪」...還有望一夕暴富

秋意才濃楓葉慢紅　福壽山估楓紅可賞到12月初

今晚3區防「豪雨以上強降雨」！明晚颱風遠離　周末北台灣又變天

116位幸運兒中了！　「百里侯」得獎名單出爐

南投347↑露營場合法化求解　王國材應邀與業者對談允協助

高市導入創新智能監控系統　營建工地提升緊急應變有效降空汙

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

4人到梨泰院萬聖趴剩他1人　朋友來韓國旅遊不幸死亡

調皮貓「流進」空心鋼筋！　男爬梯營救...整隻拔出來

阿翰降肉了！「九天玄女」得最佳影片　他上台哽咽：去年最不想演算命阿姨

嫩嬰萬聖扮「恐怖小丑」 自帶氣球、逼真下水道

梨泰院萬聖踩踏149人亡　倖存者：到處在喊救命...

台女模哽咽憶梨泰院：人間煉獄　上廁所逃死劫..目睹「幾十人躺地CPR」

5小時前一句話預言死亡悲劇！　他錄下「梨泰院復活」人潮歡慶畫面

梨泰院萬聖派對踩踏意外 傳「年輕人救護車前熱舞」

10萬人湧梨泰院爆踩踏149死　人拉不出來倒滿地

屏東種樹百里+電桿地下化挖破水管　停水範圍擴大！影響近3萬戶

112學測明起至11／15報名　明年1／13~1／15考試

「神木下婚禮」見證二代返嘉　15對新人細雨中體驗鄒族婚禮

不聯絡代表不愛？12星座男「3種時候」只是怕打擾到你

年底2個月走大運！3星座迎來「升職+加薪」...還有望一夕暴富

秋意才濃楓葉慢紅　福壽山估楓紅可賞到12月初

今晚3區防「豪雨以上強降雨」！明晚颱風遠離　周末北台灣又變天

116位幸運兒中了！　「百里侯」得獎名單出爐

南投347↑露營場合法化求解　王國材應邀與業者對談允協助

高市導入創新智能監控系統　營建工地提升緊急應變有效降空汙

Kolas轟徐榛蔚「夫妻輪政不可取」：有意見就跟我辯論

雲嘉南老福機構轉型長照法人首例　供45住宿及28失智症日間照顧

逃出梨泰院煉獄！倖存者曝心理陰影　懼搭地鐵「感覺人潮快淹沒」

嘉義市購物節發票登錄達6.3億　頭獎輕豪宅貳獎休旅車得主出爐

每天吃20g「這種澱粉」會瘦！冰地瓜、蕎麥上榜　但不能過量

黃小柔親睹「女子摔倒被踩」暴哭　憶墾丁踩踏意外：死亡離我好近

趙天麟下「軍令狀」：前新苓3席全上　綠老將自曝民調保新人

擁26cm巨屌！他曝「睡過1000個女人」自豪：我的大GG是上帝禮物

高捷黃線拼2028年完工　內行點名1站「透天潛力區」

屏東種樹百里+電桿地下化挖破水管　停水範圍擴大！影響近3萬戶

男女三寶「碰碰愛」！2人躺地翻滾 網讚療癒：怎麼那麼粗魯～

生活熱門新聞

颱風榕樹生成！最新路徑圖出爐

護理師懷孕站到宮縮竟「被離職」　亞東醫院回應了

即／共伴最猛豪雨擴大全台　3地區防災

台灣跨年也人擠人　他驚「很少大意外」

3星座女「越老越吃香」！第1名天蠍追求者一大堆

請喪假被主管嗆：人力要我想辦法？　他超無奈

梨泰院慘況在眼前！女孩臉色死白　他伸手摸臉確認意識

路邊整排樹「掛滿尿袋」！內行公布解答

梨泰院逾4000人失蹤！他認為「太詭異」

台東發生「規模5.0地震」　最大震度4級

6縣市豪雨！共伴今最強　全台連下2天

女住戶半夜大吼！鄰居制止方式超奇葩

快訊／豪大雨擴10縣市　2地區防致災降雨

快訊／東部地震　中南部有感搖晃

更多熱門

相關新聞

屏東種樹百里+電桿地下化挖破水管　2鄉+3村停水

屏東種樹百里+電桿地下化挖破水管　2鄉+3村停水

水公司屏東區營運處今(31)日下午緊急告公，屏東種樹百里2.0工程暨台電電桿地下化工程，不慎挖損自來水管線，緊急搶修，下午2時30至明(1)日下午1時30分枋寮、佳冬兩鄉及獅子鄉兩村、枋山鄉一村停止供水，林邊、東港、新園3鄉減壓供水，用戶得知消息，罵聲連連。

國3聯結車過彎失控翻覆　土方散落一地

國3聯結車過彎失控翻覆　土方散落一地

北市男酒後攔車持帽猛K　拒酒測+打人下場曝

北市男酒後攔車持帽猛K　拒酒測+打人下場曝

柯文哲南下屏東　為最年輕里港鄉長候選人藍婉倩加油

柯文哲南下屏東　為最年輕里港鄉長候選人藍婉倩加油

吊橋上遭攔路收費！登山客吐5字秒脫困

吊橋上遭攔路收費！登山客吐5字秒脫困

關鍵字：

種樹百里屏東台電水公司管線停水毀損

讀者迴響

熱門新聞

啦啦隊女神「梨泰院被踩死」得年24歲！

3D還原梨泰院慘況！300多人疊了近6層

蜘蛛人21秒爬牆瘋傳：判斷正確

懷男友孩子遭學姐霸凌　亞東護理師「被離職」哭

他「CPR狂壓1hr」未婚妻面前斷氣！自責潰堤

台北監獄服刑！他睡著恍惚「被叼住」怒告

梨泰院窄巷第一視角曝　擠到「頭歪眼神死」

嗨咖單身27年交神級女友　5事衝擊

快訊／印度吊橋斷500人落水增至91死！　44秒片曝

理科太太被嘲「離婚太太」！霸氣扯外套露車頭燈

梨泰院「倖存男緊抱死去女友」哭嚎！男網紅目睹崩潰

梨泰院生還者證實「一群韓男」故意推人！

被指控「梨泰院悲劇」兇手！直播主喊冤

周揚青熱戀小10歲偶像！河邊擁吻全被拍

《PD2》男偶像罹難　得年24歲

更多

最夯影音

更多
22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」
4人到梨泰院萬聖趴剩他1人　朋友來韓國旅遊不幸死亡

4人到梨泰院萬聖趴剩他1人　朋友來韓國旅遊不幸死亡

調皮貓「流進」空心鋼筋！　男爬梯營救...整隻拔出來

調皮貓「流進」空心鋼筋！　男爬梯營救...整隻拔出來

阿翰降肉了！「九天玄女」得最佳影片　他上台哽咽：去年最不想演算命阿姨

阿翰降肉了！「九天玄女」得最佳影片　他上台哽咽：去年最不想演算命阿姨

嫩嬰萬聖扮「恐怖小丑」 自帶氣球、逼真下水道

嫩嬰萬聖扮「恐怖小丑」 自帶氣球、逼真下水道

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面