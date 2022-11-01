屏東潮州小黃公車　11／1日起調整萬金線+萬安線站點

▲屏東縣政府 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東小黃公車目前有19條路線，縣府持續依照運量及民情反映滾動調整路線設站點位，自11月1日起因應運量、新闢道路通車，調整708萬金線及710萬安線，708萬金線試辦撤站及新增四春里三山國王廟、泗林里朝林宮、泗林北極殿；710萬安線新增打鐵天后宮、打鐵寮社區等2處站點，希望能讓更多社區長輩、孩童都享有小黃公車便利的服務

潮州地區小黃公車路線目前有4條，分別為：707新開寮線、708萬金線、709香社線、710萬安線，自110年營運以來，廣受民眾好評，為顧及偏鄉社區長者出入市區門診、購物等需要，改善巷弄沒有公車服務的社區困境，也持續依照運量滾動調整設置站點。

今(1)日起，試辦708萬金線取消服務頭溝水社區、鹿寮社區及可茵山可可莊園等3處站點，並新增四春里三山國王廟、泗林里朝林宮、泗林北極殿等3處站點，如3個月後無不良反應則正式調整；710萬安線也隨屏112線道路通車之便，新增打鐵天后宮、打鐵寮社區等2處站點，讓更多偏鄉社區民眾、長者都可以享有小黃公車便利的服務。

小黃公車是採公車收費，推廣期每次搭乘10元，持有敬老卡、博愛卡還可免費搭乘，也可使用電子票證搭乘，小黃公車有固定發車時間，但運能有限，欲搭乘之民眾，建議提早一個營運日於週一至週五9點~12點、13點~18點來電(08)786-1818或0905-518365預約，更多資訊可至縣府交通旅遊處－便民服務－小黃公車查詢(https://www.pthg.gov.tw/traffic/cp.aspx?n=AA9C05CBD0D1BFB6)，欲掌握屏東最新活動或縣內公車動態資訊，歡迎下載「屏東go好玩」APP及「屏東公車」APP查詢。