　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

班機故障70人滯留金門！立榮「1罐八寶粥」打發　旅客更怒了

記者林名揚、黃資真／金門報導

立榮航空B7-8966班機2日晚間7點30分從金門飛往台中，不料飛行途中因為機械故障只好返回金門，機上70位旅客被迫滯留在機場候機室，旅客不滿表示，航空公司僅給了每人1罐打發他們，但過夜的晚餐、住宿都與航空公司無關，要旅客自行負責。

▲▼立榮班機故障，70人滯留金門。（圖／記者林名揚翻攝）

▲班機故障導致70人滯留金門，立榮送旅客每人1罐八寶粥保平安。（圖／記者林名揚翻攝）

一名旅客受訪表示，他們7點30分坐上飛機後，等了約30分鐘飛機才起飛，沒想到才剛飛出去，就說機械故障必須立刻折返，所有人被迫滯留在金門。

結果航空公司僅給了1罐象徵趨吉避邪、祈求平安的「八寶粥」，稱此次屬機械故障，因此公司不會不提供晚餐及安排住宿，令旅客十分憤怒，如果是因為氣候因素不能飛就算了，但機械故障明明是航空公司保養的問題。

▲▼立榮航空班機故障停飛，70旅客怒被丟包機場。（圖／記者林名揚攝）

▲旅客與航空公司人員發生爭執。（圖／記者林名揚攝）

對此，立榮航空解釋，B7-8966航班原定2日7點30分起飛，但班機滑行時因油量指示器出現異常訊號，機長基於安全考量決定返回檢修，影響該班機旅客共70位，而班機經多次反覆檢修後，異常訊號仍然無法排除，基於飛安考量，決定停航檢修。

立榮航空表示，由於台中機場有宵禁時間，無法及時調派航機飛航，除了提供旅客相關住宿資訊外，也緊急調派3日上午9點10分之B7-9362加班機協助疏運旅客返回台中，對於造成旅客不便，深感抱歉。

►韓國「底妝之王」PONY EFFECT下殺599元起！

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
LINE悄「解鎖新功能」！　1大痛點解決了
男星家暴被拍想洗白！　要妻「刪片裝和樂」…軟爛對話曝
快訊／陸軍269旅20歲二兵臉色慘白！　送醫不治
整路都在塞！汐止人崩潰「有史以來第一次」　國道慘變停車場
高雄「怪霧籠罩」照片驚呆！　當地人狂咳：朔膠味超重
滴妹「渾圓半球被突襲」畫面曝光！　釣出阿滴：在摸哪裡
高虹安爆男友詐助理費　他揪出聲明「這9字」違法
哭了！國1走山替代道路全癱　塞車小時起跳

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

18歲男血濺餐酒館！2打1被「項鍊刀刺大腿」　負傷逃警所求救

鬼門關搶人！女子落水湖中待救　警手抓木板跳水救人...網讚神勇

班機故障70人滯留金門！立榮「1罐八寶粥」打發　旅客更怒了

快訊／陸軍269旅20歲二兵今晨身體不適！臉色慘白送醫不治

議會因金酒爆衝突！議長曝「員工數增2.3倍」：把金雞母捏死

苗栗1日驚傳3賄選！送沙拉油蛋糕　搜索約談26人...1收押3交保

基隆通勤族崩潰！等客運+塞車=2hrs　暖心哥開車送學生改搭火車

嘉義防汛道機車撞單車！轎車閃不過再猛撞　男騎士重傷不治

銅馬暫放廢棄憲兵營　「籌子女學費」他半夜砂輪機切割被逮

孕婦散步突然出血　警急開道僅花1／3時間送醫順產母女均安

鄭家純登記結婚！嫁日本小兒科醫師　4年分合修正果..老公發聲：珍惜一輩子

不藏私！女分享烤麻糬秘訣　膨脹滾成球狀輕拍烤至金黃

Gino跳槽沒告知...道歉「是我疏忽」　感嘆「做人比做事重要」：上了一課

梨泰院倖存者失眠受創：　活下來的我有資格進食嗎

台正妹扮101過澀谷萬聖節　成街頭焦點！日本民眾搶拍

許孟哲2歲女穿冰刀鞋「走路超穩」　趙孟姿樂喊：果然是體保生！

和尚鸚鵡堅持「黏在爸手邊」　推走又回來萌翻網：快摸牠

忘不掉滿街屍體 梨泰院倖存者:很抱歉｜20221102 ET午間新聞

內臟被擠到變形 女魂斷梨泰院無法器捐｜20221102 ET午間新聞

李程彬《她和她的她》兩角大不同　皓明VS.台客小劉反差超圈粉

18歲男血濺餐酒館！2打1被「項鍊刀刺大腿」　負傷逃警所求救

鬼門關搶人！女子落水湖中待救　警手抓木板跳水救人...網讚神勇

班機故障70人滯留金門！立榮「1罐八寶粥」打發　旅客更怒了

快訊／陸軍269旅20歲二兵今晨身體不適！臉色慘白送醫不治

議會因金酒爆衝突！議長曝「員工數增2.3倍」：把金雞母捏死

苗栗1日驚傳3賄選！送沙拉油蛋糕　搜索約談26人...1收押3交保

基隆通勤族崩潰！等客運+塞車=2hrs　暖心哥開車送學生改搭火車

嘉義防汛道機車撞單車！轎車閃不過再猛撞　男騎士重傷不治

銅馬暫放廢棄憲兵營　「籌子女學費」他半夜砂輪機切割被逮

孕婦散步突然出血　警急開道僅花1／3時間送醫順產母女均安

鄭運鵬危險了？　最新民調：51.1％桃園市民贊成「政黨輪替」

死亡2天才被發現！女老師上網課「被活活氣死」　音檔曝光惹眾怒

珍煮丹買1送1！Uber Eats「11月激省優惠碼」來了　肯德基還送蛋撻

股民安啦！國安基金還在場內　財長：2千億額度內操作

11／7起量體溫強制令取消　高鐵防疫不打折！「發燒客勸導別搭」

高虹安捲助理費爭議　綠黨團：質疑合理、應由她自己說明白

18歲男血濺餐酒館！2打1被「項鍊刀刺大腿」　負傷逃警所求救

「高虹安這齣戲劇情已超展開」　學者：勇敢和無恥一線之隔

鬼門關搶人！女子落水湖中待救　警手抓木板跳水救人...網讚神勇

資源回收物妨礙救災逃生　南消呼籲平時應做好預防住宅火災

行駛國道被高麗菜突襲 學長送幸福：多吃菜！

社會熱門新聞

媽動員10多名黑衣人堵校門　接女下課

YouTuber涉「恐嚇取財」500萬　隔空嗆勾惡

保時捷「酒駕富商」妹妹是女星！　億元打造頂級SPA帝國

新北16歲高中生無照騎車　遭2煞攔下狠砍

北捷信義安和站共構宅起火

即／陸軍269旅20歲二兵身體不適！緊急送醫不治

高虹安男友爆寄生國會！調查局約詢檢舉人

快訊／八斗子漁港休旅車落海！駕駛送醫搶救不治

即／新北98歲嬤5樓墜落　手腳變形慘死

國1走山替代道路全癱　基隆開車族塞車以小時起跳

26人求職遭囚每天共食一碗麵　惡煞成員也曾受虐

踢爆型YouTube被起底：抓每個人把柄　自爆已破產反擊

非法地下匯兌10億元　老闆妻50萬交保

26人求職被囚5坪房　1天吃1餐還遭虐打

更多熱門

相關新聞

挺金酒議會爆衝突！議長：不要把金雞母捏死

挺金酒議會爆衝突！議長：不要把金雞母捏死

金門縣議會昨進行金酒公司的專案報告，議員楊永立自備一張「請不要再傷害金酒撕裂金酒」海報張貼在備詢席上，並為了挺金酒在場內數度咆哮，認為議會不該淪為打手，不過議長洪允典會後回應，議會上要說實話，金酒員工人數膨脹到2.3倍，許多人都是酬庸，不希望未來會因為某些人的政治、需求，把金酒這隻金雞母捏死，那金門人會恨他一輩子。

班機故障「70人困金門摸黑找旅館」氣炸　立榮道歉！派加班機疏運

班機故障「70人困金門摸黑找旅館」氣炸　立榮道歉！派加班機疏運

立榮班機故障停飛　70人遭放生機場

立榮班機故障停飛　70人遭放生機場

長榮航賣2架ATR72-600給立榮　總金額近7.8億

長榮航賣2架ATR72-600給立榮　總金額近7.8億

即／金門大橋通車5hrs就車禍！他超車失控自撞

即／金門大橋通車5hrs就車禍！他超車失控自撞

關鍵字：

金門立榮八寶粥旅客滯留

讀者迴響

熱門新聞

資深武打男星驟逝！在家呆坐「子女拍他沒反應」　享壽70歲

明年關閉！Google街景服務App將走入歷史

媽動員10多名黑衣人堵校門　接女下課

觀眾背後直擊4強賽Faker螢幕狂閃

YouTuber涉「恐嚇取財」500萬　隔空嗆勾惡

大貓熊團團若過世遺體怎安排？

狄鶯家族聚會曝「混血婆婆」長相

保時捷「酒駕富商」妹妹是女星！　億元打造頂級SPA帝國

2姑姑想搶地！女友出招保住遺產…他嚇壞了

沒三高！竹科男血管90%阻塞　醫見「2日常習慣」搖頭了

TOYOTA Yaris台灣明年停產

快訊／聯準會宣布加息3碼　連續4次加息75個基點

鄰陽台插剪刀正對自己家　網曝1招：換他毛毛的

騙到手不演了　貓咪養2年被掉包

大S帶具俊曄見恩師王偉忠！

更多

最夯影音

更多
鄭家純登記結婚！嫁日本小兒科醫師　4年分合修正果..老公發聲：珍惜一輩子

鄭家純登記結婚！嫁日本小兒科醫師　4年分合修正果..老公發聲：珍惜一輩子
不藏私！女分享烤麻糬秘訣　膨脹滾成球狀輕拍烤至金黃

不藏私！女分享烤麻糬秘訣　膨脹滾成球狀輕拍烤至金黃

Gino跳槽沒告知...道歉「是我疏忽」　感嘆「做人比做事重要」：上了一課

Gino跳槽沒告知...道歉「是我疏忽」　感嘆「做人比做事重要」：上了一課

梨泰院倖存者失眠受創：　活下來的我有資格進食嗎

梨泰院倖存者失眠受創：　活下來的我有資格進食嗎

台正妹扮101過澀谷萬聖節　成街頭焦點！日本民眾搶拍

台正妹扮101過澀谷萬聖節　成街頭焦點！日本民眾搶拍

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面