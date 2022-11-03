班機故障70人滯留金門！立榮「1罐八寶粥」打發　旅客更怒了

記者林名揚、黃資真／金門報導

立榮航空B7-8966班機2日晚間7點30分從金門飛往台中，不料飛行途中因為機械故障只好返回金門，機上70位旅客被迫滯留在機場候機室，旅客不滿表示，航空公司僅給了每人1罐打發他們，但過夜的晚餐、住宿都與航空公司無關，要旅客自行負責。

▲班機故障導致70人滯留金門，立榮送旅客每人1罐八寶粥保平安。（圖／記者林名揚翻攝）

一名旅客受訪表示，他們7點30分坐上飛機後，等了約30分鐘飛機才起飛，沒想到才剛飛出去，就說機械故障必須立刻折返，所有人被迫滯留在金門。

結果航空公司僅給了1罐象徵趨吉避邪、祈求平安的「八寶粥」，稱此次屬機械故障，因此公司不會不提供晚餐及安排住宿，令旅客十分憤怒，如果是因為氣候因素不能飛就算了，但機械故障明明是航空公司保養的問題。

▲旅客與航空公司人員發生爭執。（圖／記者林名揚攝）

對此，立榮航空解釋，B7-8966航班原定2日7點30分起飛，但班機滑行時因油量指示器出現異常訊號，機長基於安全考量決定返回檢修，影響該班機旅客共70位，而班機經多次反覆檢修後，異常訊號仍然無法排除，基於飛安考量，決定停航檢修。

立榮航空表示，由於台中機場有宵禁時間，無法及時調派航機飛航，除了提供旅客相關住宿資訊外，也緊急調派3日上午9點10分之B7-9362加班機協助疏運旅客返回台中，對於造成旅客不便，深感抱歉。