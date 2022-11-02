高雄男超商搶香菸叫店員報警　動機超瞎「希望母親多關心」

▲男子到超商搶了一包菸後，卻在店外直接抽了起來也不逃跑，被捕表示因為「想要得到媽媽的關心」，讓員警與店員超傻眼。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者蔡怡萍／高雄報導

高雄一名廖姓男子一早7點走進超商，向店員大喊「我要搶劫」、「我要一包香菸」，店員因害怕只好交付，沒想到廖男卻慢慢走到店外，拿出一根直接抽了起來，完全沒有逃跑意思，警方獲報當場將人逮捕，廖男被問到動機時卻只說「希望母親多關心自已」，讓員警相當傻眼，而廖男被依恐嚇取財罪處有期徒刑3月，可易科罰金，代價不小。

事件發生在今年2月20日早上7點，住在高雄的廖男徒步走到一間超商，進門就對店員說「我要搶劫」、「我要一包香菸」，店員聽後心生害怕、將菸拿給廖男後，他卻主動要求店員報警，接著不疾不徐的步出店外，拿出一根菸就站在外面抽，等到警方到場將人逮捕後，廖男也將剩下19根香菸完好的歸還。

警方偵詢時，廖男對於犯案動機，說出了令人意外的答案「希望母親多關心自己，才犯下這案件」，他被依法提起公訴，過程中皆自白犯罪、坦承犯行，橋頭地院法官認為，廖男侵害財產只有1支香菸、價值甚微，考量動機與手段後，以恐嚇取財罪最低刑度6月以上徒刑仍太重，減輕其刑為3月，可易科罰金，仍可上訴。