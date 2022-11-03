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社會 社會焦點 保障人權

500萬買兇殺天道盟老大！幕後金主遭打臉　槍手妹收安家費也慘了

記者黃宥寧／台北報導

天道盟濟公會八里分會長「八哥」林文章，去年遭槍手蔡易昇以2槍擊斃，蔡被依殺人等罪，判處19年半。因犯案手法宛如「館長槍擊案」翻版，檢警認幕後有人指使，追出天鳴會會長李宗漢等人涉案，李以500萬代價買兇，蔡的胞妹因收170萬「安家費」也遭訴。士林地院審理後，李被依教唆殺人等罪處15年6月、魏男依幫助殺人處2年6月、蔡妹被依洗錢罪判處8月。

檢警深入追查發現，暱稱「戴戴」與林文章因仇怨而生殺機，便囑託天道盟天鳴會會長「漢哥」李宗漢（55歲）尋找殺人槍手。李叫不知情手下幹部魏義騰協助，找上與八里地區無任何地緣關係又急需錢的蔡易昇，雙方並在去年2月17日約在淡水區某公園見面。

同年2月17日至同年月27日，魏義騰基於幫助殺人之不確定犯意，扮演整起槍擊案的「引路人」，告訴蔡可以用「八哥」找到林文章臉書照片，並騎著車要蔡跟著他到林文章八里區華峰一街住家附近場勘，同年4月12日下午，蔡見時機成熟，對林連開2槍，導致多器官槍彈創傷出血，當場身亡，蔡隨即前往八里分駐所投案。

▲▼槍擊天道盟濟公會八里分會長林文章致死的槍手蔡易昇。（圖／記者陳豐德攝）

▲槍擊天道盟濟公會八里分會長林文章致死的槍手蔡易昇。（資料圖／記者陳豐德攝）

「戴戴」和李宗漢得知林文章死亡後，透過蔡易昇友人聯繫上他唯一親屬妹妹，約蔡妹在同年8月淡水某寺廟拜拜，此時，李宗漢親自出面，當場向蔡妹表示自己是蔡易昇朋友，承諾蔡易昇將給付500萬，並當場交付50萬現金，尾款則分期每月見面交付，以此方式移轉蔡易昇殺人不法所得，隱匿此不法所得就是來自「戴戴」。

法院審理時，李宗漢始終否認犯行，強調「我並未教唆蔡易昇開槍，也沒教唆要殺害林文章 ，只是僅要蔡「教訓」傷害林，當然只需要負教唆傷害罪責；蔡打臉李說，是李指示他有人出錢要他對林開槍，但不知道是誰出錢，一開始有說開槍就有200萬，他認為太少，後來將價格拉到500萬就答應，當時更被要求要槍擊林頭部，但他不敢，因此只瞄準身體。

▲▼ 李宗漢 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲警方從蔡易昇胞妹家搜索到現金。（資料圖／記者陳以昇翻攝）

合議庭認，李宗漢因知蔡易昇有金錢需要，竟受「戴戴」囑託共同教唆蔡以開槍行兇方式槍擊林致死，又參與移轉犯罪所得行為，經查李與林也無仇隙，卻教唆他人在日間槍殺，不僅奪去當時年僅59歲林文章性命，造成無可回復傷慟，且犯後否認犯行，未向林家屬道歉、和解等，依教唆犯殺人罪，處有期徒刑15年；又共同犯洗錢防制法第14條第1項洗錢罪，處有期徒刑9月，併科罰金10萬元，應執行有期徒刑15年6月。

另外，魏義騰幫助犯殺人罪，處有期徒刑2年6月；蔡易昇胞妹共同犯洗錢防制法第14條第1項洗錢罪，處有期徒刑8月，併科罰金5萬元，可服勞役、緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並在判決確定1年內，提供120小時義務勞務、扣案犯罪所得95萬6290元沒收；未扣案犯罪所得71萬8718元追徵其價額。

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