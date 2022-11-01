宜蘭豪雨狂炸！台鐵平溪線「三貂嶺=菁桐」7車站停駛

▲豪雨影響，平溪線7車站停駛。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦、張乃文／台北報導

受到豪雨影響，交通部台鐵局指出，平溪線11月1日18：00前停駛，三貂嶺=菁桐共7車站受影響，包括三貂嶺、大華、十分、望古、嶺腳、平溪及菁桐。

氣象局針對7縣市發布大雨特報，包括基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、屏東縣。而台鐵指出，受到宜蘭地區豪雨影響，貂嶺、大華、十分、望古、嶺腳、平溪及菁桐等7站，平溪線於11月1日18：00前停駛。

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中央氣象局預報員趙竑表示，今天（1日）持續受到奈格颱風水氣和東北季風影響，各地仍有降雨機率；另外，預估奈格今有機會「曇花一現」增強為中度颱風。氣象專家吳德榮提醒，今日、周三北部、東半部仍應防「劇烈降雨」。

氣象局發布「大雨特報」，東北季風及奈格颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，蘭嶼已有大豪雨發生；今日大台北、東半部（含蘭嶼、綠島）地區及恆春半島有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請注意坍方及落石。

大雨特報：基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、屏東縣

趙竑指出，今天持續受到奈格颱風水氣和東北季風影響，各地仍有降雨機率，其中基隆北海岸、東北部和大台北地區雨勢較大、較持續，而基隆北海岸、東北部和大台北山區有局部大雨或豪雨。

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