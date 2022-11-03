辦理太陽能光電產業作業危害預防宣導會　王鑫基：歡迎踴躍報名

▲台南市勞工局將在經濟部南台灣創新園區辦理「太陽能光電產業作業危害預防宣導會」，活動開放網路報名，額滿為止，歡迎踴躍參與。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為打造台南成為宜居的希望家園，市長黃偉哲積極推動綠能發展，多項作為創下縣市之先，台南不僅是全國第一個制定低碳城市自治條例，並創立聯審機制，更成為全台灣太陽能裝置容量第一的縣市。

台南市發展綠能優勢帶動越來越多太陽能相關工程投入開發，但太陽能光電發電系統建置與維護作業隱藏著工安危機，為提升事業單位安全衛生管理水準，加強勞工危害辨識能力，台南市勞工局將11月22日上午，在經濟部南台灣創新園區辦理「太陽能光電產業作業危害預防宣導會」，邀請台電公司再生能源處講師，針對太陽能光電發電系統的建置及維運作業危害預防進行解說，活動3日起開放網路報名，額滿為止，歡迎踴躍參與。

勞工局局長王鑫基表示，台南市日照充足，年平均日照達2181小時，為兼顧能源安全及環境永續，市長黃偉哲自2019年起啟動陽光電城計畫，結合豐厚日照條件及光電完整產業鏈等優勢，鼓勵公務機關、工廠及民眾設置太陽能光電系統，任何可以建置的空閒「屋頂」，從雞舍、豬舍屋頂，再到市府廳舍、學校風雨操場等，都加以利用，迄今是全國太陽能裝置容量第一的縣市。近年越來越多相關工程投入開發，惟太陽光電設置及維護作業風險高，一有不慎即可能發生職業災害。

王鑫基表示，太陽光電系統，尤其是屋頂型發電系統裝設和維護作業潛在危害多，包括墜落、感電、物體飛落、火災、跌倒、戶外高溫作業熱危害等，近年相關職災案件一再發生。為提升事業單位安全衛生管理水準，加強勞工危害辨識能力，本次宣導會邀請台電公司再生能源處講師，針對太陽光電發電場所運作期間，從設計、架設、安裝、試運轉、維護到拆除等階段，作業過程中可能會遇到的災害類型進行相關危害預防詳細說明，藉此建立工作者的勞安意識及雇主對作業安全的重視，共同營造安全職場工作環境，降低職業災害發生率、落實黃市長偉哲「希望家園」的理念。

台南市職安健康處處長李炫昌提醒，太陽光電發電系統在規劃設計、施工及維運等階段存在各種潛在危害，雇主應從「源頭管理」的觀點做好防災措施，在設計階段即納入安全措施，落實風險評估、安全設備、承攬管理、教育訓練、作業檢點、巡視監督、個人防護與緊急應變等安全管理，以保障勞工安全。此外，也呼籲投入太陽能產業之業者，不能只重視利潤，更應優先落實安全衛生管理，以達到職業安全與企業永續經營的雙贏目標。

本次活動採網路報名(報名網址：https://reurl.cc/33rOOL)，額滿截止，歡迎各事業單位及勞工朋友踴躍參加。如有任何問題請洽台南市職安健康處06-2150806。