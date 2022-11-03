全家店員自創600字「長恨歌」曝辛酸！逾6000人狂讚：好有才

▲一名便利商店員工創作了600字全家長恨歌，分享在超商工作的辛酸。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）



實習記者林郁婷／綜合報導

超商店員可是個個身懷十八般武藝！近日即有一名全家員工，仿效唐朝詩人白居易的「長恨歌」，自創了一首名叫「全家長恨歌」的詩作，全文共600字，將作為全家員工的辛酸娓娓道來。文章被分享到臉書社團後，一天內吸引超過5千人次按讚，網友紛紛驚嘆「好有才華」！

一名任職於全家的超商員工昨（2）日在臉書社團「爆廢公開版」，分享了一篇名叫「全家長恨歌」的敘事詩，內容提到許多作為全家員工的辛酸事，像是結帳一定要快速，不然就會被客訴，或是長官沒能力只會出一張嘴，還有一些芝麻蒜皮的瑣事也要注意，「代收要撕齊，當作做美術」、「霜淇淋高度，三圈半技術」，面對奧客更是家常便飯，「看報不付錢，什麼鬼道理？」

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▲「全家長很歌」全文。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

貼文引來逾6600人按讚，許多同行都表示深有同感，「做過全家，真的有感」、「字字血淚，此恨綿綿無絕期」、「每字每句都講到心坎裡」、「我佩服你寫的，超商業真的很辛苦，種種的辛酸做過才知道」、「厲害厲害，還蠻有押韻的，那麼長一篇，給你個讚太有才華了，說不定能寫歌」、「每字每句都講到心坎裡」。

不少網友更大讚原PO太有才華，「厲害厲害，還蠻有押韻的，那麼長一篇，給你個讚太有才華了，說不定能寫歌」、「要有多少的深刻體會才能寫出這樣的文章…」、「有這才華，還在全家上班啊⋯⋯」、「不給讚不行，神人才寫的出來」、「作者是鬼才無誤」。

文章獲得廣大迴響，作者也出面感謝大家稱讚，笑說「我想我只是生錯年代而已，如果再早個一千年出生去考科舉應該會中狀元吧！」

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