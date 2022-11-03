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東森料理包在全家超商開賣　黑椒牛柳、和風咖哩雞5分鐘輕鬆上桌！

料理之王料理包（圖／東森購物提供）

▲料理之王型男主廚施捷夫（右）與香料女王黃晶晶（左）推薦東森料理包，即日起在全家便利商店美味開賣，一次擁有黑椒牛柳口味與和風咖哩雞兩種口味，5分鐘輕鬆上桌，現在還可參加三重好禮回饋活動。（圖／東森購物提供）

消費中心／台北報導

東森購物貼心推出5分鐘輕鬆上桌的東森料理包，現在到全台全家便利商店就可以買到，分別是由料理之王型男廚神施捷夫、香料女王黃晶晶分別推薦的胡椒牛柳口味與和風咖哩雞口味，3包199元。即日起，消費登錄可參加三重好禮回饋活動，買越多中獎機會越大。

由台菜廚神阿發師之子施捷夫推薦料理之王料理包黑椒牛柳口味，今年2月獲得食品界的米其林「iTQi」二星美味風味絕佳獎章，特製黑胡椒醬搭配蔬菜的獨特甘甜與鮮嫩多汁的牛柳，香味四溢，是最佳下飯良伴。黃晶晶推薦的和風咖哩雞口味，以上選台灣雞腿肉與日本獨特調味技術，佐以Q脆馬鈴薯、綿密香甜的紅蘿蔔等新鮮蔬果熬煮而成，使用黃金比例的多種印度香料絕妙搭配，更添加咖哩的獨特魅力。

兩位主廚大讚東森料理包採用台灣優良的農特產品食材生產製造，並且擁有世界級品質FSSC22000 食安保證，特別強調是最安全、最安心、美味最滿分的料理包，現在只要到全家便利商店，兩種口味一次滿足，在家自煮方便美味又安心。

料理之王料理包（圖／東森購物提供）

▲ 東森購物「料理之王」料理包黑椒牛柳與和風咖哩雞兩種口味，即日起在全家便利商店開賣，每盒3包，售價199元。（圖／東森購物提供）

料理之王料理包（圖／東森購物提供）

▲料理之王黑椒牛柳料理包升級版變化食譜－黑椒牛柳歐姆蛋。（圖／東森購物提供）

施捷夫分享菜單教做「黑椒牛柳歐姆蛋」，材料準備雞蛋2個、鮮奶油30克、奶油少許、鹽巴胡椒適量、起司片1片，先把雞蛋與牛奶混合均勻成蛋液，在鍋中放入奶油並加熱至融化，再倒入所有蛋液，用筷子快速在鍋中攪拌，待蛋液呈現3～4分熟的時候放入起司片，用筷子將邊緣的雞蛋掀起蓋住起司片，再將鍋子傾斜，利用重力讓雞蛋集中至鍋邊，即可美味輕鬆上菜，做為全家人的早午餐，營養又開胃。

施捷夫和黃晶晶接下來也會每週陸續帶來關於料理之王料理包的「升級版」作法，包括黑椒牛柳酸辣湯，黑椒牛柳義大利麵餃、黑椒牛柳焗烤麵、黑椒牛柳廣東炒麵。咖哩娘惹肉丸、焗烤咖哩海鮮通心粉、黃金咖哩酥皮餃，喜愛自己動手料理的人，千萬別錯過。

料理之王料理包（圖／東森購物提供）

▲▼東森購物料理之王料理包安心美味實惠CP值高，5分鐘輕鬆上菜。（圖／東森購物提供）

料理之王料理包（圖／東森購物提供）

東森購物「料理之王」黑椒牛柳與和風咖哩雞口味料理包，即日起在全台全家便利商店開賣，每種口味3盒199元，不僅安心美味實惠CP值高，更有「料理之王」當家主廚每週公佈升級版變化料理食譜，在家輕鬆享有米其林星級般的美味料理。即日起，到全家購買後，只要掃描包裝內QR CODE，消費登錄可參加送全家購物金35元、回饋199枚東森幣、月月抽iPhone14大獎等三重好禮回饋活動，活動至112年2月7日止。

▲▼東森在全家產品發表記者會 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森與全家線上線下創新合作，其中東森將在全家門市設有餐飲區的桌上裝置魔鏡面板，作為各加盟主宣傳利器。（圖／記者徐文彬攝）

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