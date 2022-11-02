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超商「雙11」開跑了！豪送百萬現金、14台機車　超殺優惠一次看

▲▼全家雙11優惠來了。（圖／業者提供）

▲超商雙11超殺優惠來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

迎戰電商年度盛事「雙11」購物節！超商超殺「限定優惠」來了，其中，最狂的就是大手筆送出「100萬現金」，再加碼送14台機車等抽，即日起至11月15日限時2周開跑，無論於線上線下消費只要滿額即可擁有抽獎資格，趕緊衝了。

全家最狂雙11優惠來了，霸氣送出100萬現金、14台SYM機車，即日起至11月15日限時2周，只要於實體門市、APP隨買跨店取、全+1商城、行動購等消費滿111元，就可參加抽獎活動，且不限抽獎次數，幸運兒有機會獲得新台幣100萬元（1名）、SYM全新迪爵125CBS2.0鼓剎機車（14台），活動結束後將於每日交易訂單中各抽1位得主，消費愈多次中獎機率愈大。

▲▼全家雙11優惠來了。（圖／業者提供）

▲還有中杯咖啡用積分可以免費喝優惠。

優惠部分，實體門市祭出「百款商品加11元多1件」，包括冰品、飲品、零食點心通通有，而消費者最愛的APP隨買跨店取部分則推出5日限定優惠，11月11日至11月15日有「仙女紅茶44杯」、「大杯特濃經典美式32杯」、「大杯特濃經典拿鐵28杯」及「Fami!ce全家霜淇淋（口味不限)）3支」，皆享1111優惠價，換算下來，買特濃拿鐵可省下700元，仙女紅茶每杯則只要25元，划算爆表，加碼還有逾200組隨買跨店取商品優惠，至11月29日前最低下殺5折起。

至於「全+1商城」、「全家行動購」即日起至11月15日也有一系列優惠，只要於全+1商城消費1元可得1積分，累積滿1111積分可換Let’s Café中杯經典熱拿鐵1杯，每人最多兌換2杯，加碼推雙11主題館有多樣夯品下殺優惠，且周一至周四享還可享全館199元免運，周五至周日及11月11日至11月15日則推全館0元免運；行動購部分則有111元、511元、1111元均一組合價，上百件熱門商品最低下殺37折起，11月11日當日消費加碼可享全館免運、最後1小時限時85折，更有機會抽中整單免費。

▲▼全家雙11優惠來了。（圖／業者提供）

▲全家LINE官方帳號、會員APP還有2款輪盤遊戲等玩。

除外，全家LINE官方帳號、會員APP還有2款輪盤遊戲等玩，其中，APP部分每人每日可玩「幸運大輪盤」1次，中獎機率100%，有機會抽中指定品項買1送1，以及免費喝中杯經典熱美式1杯，用環保杯還可再折5元；LINE則推「歡樂大放送」遊戲，有必勝客半價優惠券、屈臣氏50元折價券、中杯經典熱美式免費兌換券等超殺優惠等抽，即日起至11月15日限定開跑。

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