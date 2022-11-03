車禍沒和解「黃牌重機慘被砸」　4人幫出氣被逮竟是3通緝犯

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區一名男子因日前與人發生交通事故未和解，對方竟找來4友人，趁半夜租車共乘到男子住家，破壞停在門口的大型重機的後照鏡，警方調閱監視器，循線在汐止區逮捕4人，意外發現其中3人是通緝犯，還起獲4包安毒及吸食器，訊後依詐欺通緝、毒品通緝、妨害自由、毀損、毒品罪嫌移請新北檢偵辦。

▲曾男停在板橋住家門口的黃牌車被砸壞後視鏡 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，曾姓男子2日中午12時許，從板橋區中山路2段住家出門時，發現自己停在門口的大型重機後照鏡遭人破壞，氣的他到派出所報警，警方調閱周遭監視器，發現一部租賃的小客車涉有重嫌，循線在汐止區大同路停車場找到作案車輛。

▼警方循線在汐止逮捕4男女，意外發現3通緝犯並起獲安毒 。（圖／記者陳以昇翻攝）

當天下午3時許，39歲曹男、35歲張女、22歲俞男及31歲顏男一起準備取車離開，遭埋伏的警方當場逮捕，經調查曹男、張女都是毒品通緝犯，顏男則是詐欺、毒品及洗錢防制法通緝，更在車內起獲4包毒品安非他命及吸食器。

曹男及張女異口同聲表示，是曾男日前與他朋友發生交通事故，因和解金喬不攏，一直未能和解，所以才租了一部車，趁半夜4時許，4人共乘到板橋曾男家，毀損停在門口的大型重機，警訊後依詐欺通緝、毒品通緝、妨害自由、毀損、毒品罪嫌移請新北檢偵辦。