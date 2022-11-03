綠女將封柯志恩「漲價女王」　不只挺漲學費！還曾漲宿舍費24%





▲綠營女將李雅慧、高雄市議員候選人黃雍琇封柯志恩「漲價女王」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

繼踢爆國民黨高雄市長候選人柯志恩在任學務長與立委期間力挺「漲學費」後，湧言女將、民進黨高市議員李雅慧，與高市議員候選人黃雍琇今（3）日批柯志恩回應避重就輕，完全不敢說自己支不支持漲學費就是「心虛」，加碼揭露柯擔任淡江大學學務長期間的2014年，還放手讓宿舍費飆漲24%，漲幅為當年全國之最，引發家長和學生反彈。

2位女將痛批，在台北讀書，會需要住宿舍的大多是所謂「外漂青年」，中南部家長送學子北上求學開銷本來就大，疼惜、照顧都來不及，柯志恩卻增加外縣市學生家庭負擔，未來該怎麼相信這種「漲價女王」當選市長，會善待高雄的父母與孩子？

▲李雅慧指出，柯志恩作為淡大學務長，就是宿舍漲價的始作俑者。（圖／記者賴文萱翻攝）

李雅慧表示，淡大宿舍業務隸屬學務處住宿輔導組，柯志恩作為淡大學務長，就是宿舍漲價的始作俑者，而在面對學生反彈時，「柯學務長」當時稱調漲住宿費是因將耗資大翻修，又已18年未漲，才有調漲必要。

但當時該校學生會長並不領情，稱校方在登記宿舍的截止日公告調漲，引起許多同學懷疑學校「先斬後奏」、「要結帳時才告知漲價」，一度有同學想發起抗議行動。同時該校也被全國家長團體聯盟理事長吳福濱痛批「沒有提早公告，而且漲幅驚人，非常不合理」，並質疑為何不將改建費用長期分攤。

李雅慧指出，一葉知秋，顯見柯志恩不僅沒有行政能力，也沒有財務管理能力，還沒有體諒學子辛苦的同理心，更沒有與政策利害關係人溝通的能力。

▲黃雍琇說，從柯志恩過去「私校學費自主」的主張，便知她是「教育商品化」的信徒。（圖／記者賴文萱翻攝）

黃雍琇則表示，從柯志恩過去「私校學費自主」的主張，便知她相信高教是可以透過自由市場的邏輯加以運作，是「教育商品化」的信徒。若讓她主導相關政策，校方或者「家大業大」的資方也許眉開眼笑，但恐對弱勢造成嚴重衝擊。

試問，一座市府所掌理的各項規費、場館門票收入、各局處行政裁罰基準，甚至是地方稅項目都不勝枚舉，若是用自以為是的各種理由，就能漲價24%的話，柯志恩口中常講的「翻轉低薪」有可能嗎？老百姓會過上她所謂的「好日子」嗎？

2女將呼籲，柯志恩最好利用這個機會，乾脆趕緊自招過去的各種所作所為，否則她們會繼續幫「柯學務長」、「柯立委」恢復記憶，繼續揭露她的真面目。

對於漲價議題，柯志恩競選辦公室表示，有關柯志恩在立法院期間提出私校學費自主的論述，與學貸利息補貼根本是兩回事，學費自主是考量提升私校競爭力，而補貼學貸利息是要減輕學生畢業後找工作的負擔，如此「竹篙湊菜刀」的說法不僅對高教無知，更是對畢業青年就業困境的不食肉糜。

▲柯志恩反擊，學費自主是考量提升私校競爭力。（圖／記者賴文萱翻攝）

柯辦指出，目前93%的就學貸款學生，在學期間的利息原本就是由教育部全額補貼；此外，對於家庭所得總額在114萬元（含）以下，就學期間到畢業後滿一年之前的優惠期間內，貸款利息同樣由政府全額補貼。但柯志恩體恤高雄青年就業困境與生活負擔，主張全額利息補貼延長到三年何錯之有？

對此，柯競辦更批綠營候選人所謂「不顧本金卻顧利息」的行徑，就像莊子「朝三暮四」騙猴子的故事，難道也是在指責蔡政府的教育部只補貼利息是騙猴子的行徑嗎？

呼籲綠營候選人與其有時間挑在野黨候選人的毛病，不如多幫陳其邁市長找解方，如果綠營真的關心高雄青年，就應該趕快拿出解決高雄25-29歲青年失業的具體辦法。