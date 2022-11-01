出遊過夜「害怕男友野獸狂撲」　妹子穿1物守身！老司機看傻了

▲原PO不想跟男友啪啪，竟打算包尿布出遊。 （示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

「男生看到女生包尿布會導致硬不起來嗎？」一名妹子透露，周末要與男友出遊住宿，就怕晚上發生人與人的連結，原PO決定穿尿布並謊稱生理期快來了，如此一來男友就沒有興致啪啪。該文章曝光後，網友紛紛笑酸，「其實不用那麼麻煩，穿阿媽的內褲就可以了」、「男生會覺得妳拉K吧，這啥怪想法」。

一名女網友在臉書《靠北女友2.0》表示，第一次與男友出遊過夜，偏偏她還沒準備好發生關係，又怕男友猶如野獸撲過來，因此原PO竟打算跟姪女或阿嬤「借一片尿布包著」，接著謊騙生理期快要來了。

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對此，原PO也求問大家看法，靠尿布消滅另一半「性致」是否管用，「男生看到女生包尿布會導致硬不起來嗎？是不是就會放棄想X我的衝動？」

更爆笑的是，原PO還陷入選擇障礙，「姪女包XXL的嬰兒尿布，之前月經來有穿過，我穿得下...啊我阿嬤超胖，我穿她的（尿布）一定大到靠X。」

該篇奇葩文曝光後，底下引來一票網友看傻熱議，「問得好像我們包過一樣」、「妳可以穿那種假屌內褲，不只解嗨，男生應該直接奪門而出」、「男生會覺得妳拉K吧，這啥怪想法」、「直接拒絕過夜就好了，幹嘛要搞到包尿布去」、「其實不用那麼麻煩，穿阿媽的內褲就可以了」、「妳是不是男的」、「遇到K妹...這種會直接分了吧」、「不知道有衛生棉褲這種產品，妳應該是男的吧」。

▼網友哭笑不得。（圖／翻攝靠北女友2.0）

