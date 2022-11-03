高雄車站新路線開通6天出事了！　女騎士撞車斷手…驚悚瞬間曝

記者賴文萱／高雄報導

高雄火車站附近站東路10月29日新開通，新路線規劃站西路及站東路為南北向單行道，沒想到通車第6天就出事了。3日凌晨，一輛機車與汽車碰撞車禍，57歲女騎士受傷右手骨折，所幸無生命危險，雙方駕駛經酒測，酒測值均為零。車禍肇事原因及責任尚待進一步釐清。

▲高雄車站新路線開通6天出事了！女騎士撞車斷手。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲機車與汽車發生碰撞，女騎士斷手骨折。（圖／記者賴文萱翻攝）

三民第一分局長明所3日凌晨01時28分獲報，57歲重機駕駛沈女沿中山一路外側車道南向北行駛至建國路，與自小客駕駛52歲許男沿中山一路第二車道南向北行駛發生碰撞。

車禍造成沈女受傷右手骨折，意識清楚無生命危險，警方依規定施作酒測，均無酒精反應。全案除依規定測繪外，車禍肇事原因及責任待警方進一步釐清。

▲雙方酒測值為零，肇事原因尚待釐清。（圖／記者賴文萱翻攝）

三民第一分局呼籲，因高雄火車站附近站東路新開通，將站西路及站東路分別規劃為南北向之單行道，為防止民眾沿中山一路往北時，誤進入站西路，各個時段皆規劃交管員警及義交協助交通指揮，民眾行駛該路段務必減速慢行並遵從標誌、標缐及交管人員之指示行駛。