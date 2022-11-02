獨／高公局長目擊走山驚悚瞬間！聽到巨響　「砂石車被土石推走」

▲國1汐止又走山，砂石車險被埋沒。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者李姿慧／台北報導

國1南向汐止匝道邊坡昨(1日)小規模走山，告示牌扭曲變形，匝道仍封閉搶修，原周五(4日)要搶通，沒想到今(2日)傍晚再次走山，施工砂石車險遭土石掩埋，高公局長趙興華剛好就在現場目擊崩塌瞬間，趙說，聽到巨響後幾秒鐘土石就崩下來將砂石車推到主線。生還砂石車駕駛說，當下先看到土崩落，來不及跳車。

趙興華今晚接受《東森新媒體ETtoday》訪問時表示，今晚6時50分汐止匝道邊坡再度崩塌，崩落面積比昨天更大，當時他正在現場跟同仁討論施工和搶修事宜，突然聽到一聲巨響，接著看到大面積崩落土石將正在邊坡護欄旁施工的砂石車往國道主線推，過程短程僅有幾秒鐘，崩塌發生得很快，幾秒鐘就坍下來。

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▲國1汐止又走山，砂石車險被埋沒。（圖／記者黃彥傑翻攝）

由於崩塌當下怪手和砂石車正在施工中，車上還有駕駛正在作業，險遭掩埋的砂石車駕駛逃生後則在一旁抽菸壓驚，他透過趙興華轉述，指他當下在車上先是看到土石崩落，後來就聽到巨響，車子已被土石推走，來不及跳車，當下沒嚇到，也沒有受傷。

趙興華說，土石崩落第一時間已緊急封閉國道主線，現在已開放一車道通行並處理土石堆，汐止路段今下一整天的雨，土方含水量大，加上二度崩塌範圍大，坦言周五搶通時程將延後，至於延後到何時仍在討論中。

高公局表示，晚間7點許先開放主線一車道讓國道上該路段車輛先通行，約晚間7時50分再度封閉五堵到汐止主線，呼籲民眾提早改道避開，可改走新台5路。

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