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長榮航空「台北－慕尼黑」今首航！每周飛4航班、來回不到3萬元

▲▼長榮航空慕尼黑首航。（圖／記者李宜秦攝）

▲長榮航空慕尼黑航線今日首航，旅客開心在登機門合照。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

長榮航空今（3）日首航台北－慕尼黑航線，未來每周飛行4班航班，以波音777-300ER或787機型飛航，全機都可享受米其林餐點，開航優惠價來回機票只要2萬7596元起成為台灣飛行歐洲航點最多、航班最密集的航空公司，歐洲六航點包括慕尼黑、米蘭、阿姆斯特丹、倫敦、巴黎、維也納。

為慶祝慕尼黑航線首航，長榮航空今日舉辦首航儀式，除規劃巴伐利亞傳統舞蹈表演、打造戶外啤酒屋拍照區、滾啤酒桶遊戲等充滿德國風情的活動外，現場也展示京都米其林三星主廚－中村元計為慕尼黑航線設計的餐點，全艙等旅客都可以品嚐到。

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▲▼長榮航空慕尼黑首航。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼長榮航空慕尼黑航線全艙等都可以享受到米其林美食。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼長榮航空慕尼黑首航。（圖／記者李宜秦攝）

今日也邀請世界咖啡沖煮大賽(WBrC)冠軍-王策(VWI by CHADWANG)到現場分享手沖咖啡的藝術，並提供所有旅客試飲特別調製帶有核桃與橄欖風味、口感富有甘草糖餘韻的VWI單品咖啡。

長榮航空表示，今日特別在首航班特別調派三麗鷗彩繪機-星空機飛航，旅客們不僅能在等候登機時參與多項現場活動，還能夠與可愛的彩繪機合影。另長榮航空也推出開航特惠價，前往官網購買來回機票只要2萬7569元起。

此外，旅行業者也規劃各式團體行程，前往慕尼黑10天只要6萬9900元起，旅客除了選擇德國深入旅遊外，也可同步搭配長榮航空其他歐洲航點自由進出，包裝更多樣化旅程。

▲▼長榮航空慕尼黑首航。（圖／記者李宜秦攝）

▲長榮航空慕尼黑首航航班旅客數近乎全滿。（圖／記者李宜秦攝）

交通部民航局長林國顯表示，德國是台灣在歐洲最大的互動往來夥伴，疫情前每年雙邊互訪人數約14到15萬人次，去年也簽訂放寬協議，由長榮航空拿下四班航權，希望德國政府、各單位可以看到兩國間的強勁需求，未來再提升航班數量。

長榮航空董事長林寶水表示，長榮布建全球網絡，讓旅客可以在歐洲六點串連，也可以將遠東區的旅客帶來台灣，歐洲旅客可以經過台灣再前往東北亞、東南亞等國，對台灣的民航業更有助力。

▲▼長榮航空董事長林寶水。（圖／記者李宜秦攝）

▲長榮航空董事長林寶水。（圖／記者李宜秦攝）

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