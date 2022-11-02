「遊歐省1萬」　赴日韓參團現折千元！北海道玩雪2.7萬有找

▲ITF台北國際旅展於11月4日到7日登場，長榮航空直營旅行社長汎假期祭出優惠。（圖／長汎假期）

記者李宜秦／台北報導

ITF台北國際旅展於11月4日到7日登場，長榮航空直營旅行社長汎假期祭出優惠，現場預購歐洲米蘭、慕尼黑兩大新航線行程可折1萬元，參加日本、韓國、澳洲、東南亞指定旅行團每人也可折1000元，參加歐洲、美加、紐西蘭旅行團則可折2000元。

長榮航空今年開航米蘭、慕尼黑兩大新航點，長汎假期推出親訪歐洲之巔少女峰「FUN遊德瑞童話大道少女峰10日」，以及可完整蒐集義大利五大城市「FUN遊南北義全覽13日」2大經典行程，旅展限時優惠，每人最高現省1萬元。

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適逢冬季，正適合到日本玩雪，長汎假期推出「戀上北海道輕旅行5日」只要2萬6900元起，且現場付訂每人立折1000元，行程安排然別湖冰上村、搭乘流冰觀賞船、阿寒湖冰釣趣、北海道遺產藍色寶石摩周湖等景點，餐食方面則是北海道三種名蟹吃到飽。

▲長汎假期推出北海道遊程，旅展現場購買可享優惠。（圖／長汎假期）

東南亞部分，「泰FUN鬆超值泰國5日」行程包含金色沙灘多項水上活動、暹羅傳奇樂園、傳統古式按摩、大啖水流蝦及暢飲啤酒等。「宿霧玩很大 資生堂跳島小資人文之旅5日」報名就贈精油按摩，行程包含出海跳島、浮潛、市區觀光、海鮮燒烤等，亦可自費參加與歐斯陸鯨鯊共游或漂流竹筏船屋。

「玩美加族舞動極光8日」行程提供免費禦寒服裝租借，並貼心安排3晚黃刀極光，增加極光可見率。「阿拉斯加幸福極光之旅9日」策劃2晚極光小屋和1晚入住珍娜溫泉飯店，旅途中將會頒發極光證書，旅客可直接成為『北緯65度極光俱樂部』正式會員。

▲長汎假期針對各國機加酒產品均推出優惠價格。（圖／長汎假期）

玩澳洲、紐西蘭早鳥優惠可折6000元；「奇歐拉紐西蘭11日」可探訪冰河谷遺跡、乘坐TSS恩斯洛號古董蒸汽船，還能前往毛利文化村、拜訪魔戒小鎮。全程搭乘三年內新車，另可享受11間特色餐廳及2間得獎餐廳，住宿則是隱士飯店面山房型。「FUN遊黃金海岸6日」參團不僅免小費，再送與無尾熊親密合照，行程包含華納電影世界、螃蟹河體驗、OUTLET購物趣等。

長汎假期表示，於旅展現場下訂國外機＋酒組合，單筆訂單最高現省1000元，再依旅遊地區贈送上網卡、交通券，另每日加碼抽立榮航空國內線不限航點來回機票。

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