美國指控北韓意圖秘密供應俄國「大量火砲彈藥」

▲美國指控北韓意圖秘密供應俄國大量火砲彈藥。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

白宮國家安全會議發言人柯比今天表示，情報顯示北韓意圖秘密供應「龐大」數量的火砲彈藥給俄羅斯，供俄國在烏克蘭的戰爭中使用。

路透社報導，柯比（John Kirby）在線上簡報會表示，美國認為北韓想以運送到中東或北非地區作為掩護，美方仍在密切監控，以判定俄國是否確實收到這些彈藥。他並未就這些彈藥的數量作出明確估計。

他堅稱，由於西方致力再提供烏克蘭軍方補給，北韓運送的這些彈藥不會改變烏克蘭戰爭的走向。

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