有3種起士！超狂「起士瀑布漢堡」來了　尬牛肉排、炸雞腿太欠吃

▲最新「白雪乳酪系列漢堡」開吃了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

3種起士乳酪一次擁有！美國速食連鎖店「漢堡王（Burger King）」驚喜祭出最新「白雪乳酪系列漢堡」，特意選用3種起士乳酪包括香濃帕瑪森乳酪、經典美式黃起士片、拔絲莫札瑞拉起士搭配罪惡火烤牛肉排、酥炸雞腿及BBQ烤雞腿，其中，肉肉控一定要搶吃重磅雙牛堡，裡頭可是有2層共8.8盎司火烤牛肉排，大口吃滿足到不行，即日起於全門市開賣。

▲首推超狂白雪乳酪重磅雙牛堡，還有炸雞堡。

漢堡王「白雪乳酪系列漢堡」來了，一共有4款選擇，通通吃得到帕瑪森乳酪醬搭配美式黃起士、莫札瑞拉起士融合帕瑪森乳酪醬共3種起士乳酪，直接融化在肉排上面，每一口都是濃郁起士香，首推吃得到雙層共8.8盎司火烤牛肉排的「白雪乳酪重磅雙牛堡」，加碼還有「白雪乳酪單層牛堡」、「白雪乳酪辣雞腿堡」及「白雪乳酪烤雞腿堡」等選擇，即日起至2023年1月3日於全門市開吃，起士控還不衝。

▲必勝客3款超狂「私廚料理級」比薩限時開吃。

另，必勝客近日也強勢推出3款「私廚料理級比薩」，首推「法式卡非海陸比薩」，選用世界名醬「巴黎卡非醬」搭配BBQ烤肉、去殼新鮮大蝦，再加入青花菜、番茄及莫札瑞拉起司打造而成，其醬料是以天然香濃奶油作為基底，加入芥末子、薑黃、百里香等多種香料，帶有咖哩、椰奶香氣，每一口都超滿足。

加碼還有「大盛壽喜雪花牛比薩」，直接把日式壽喜鍋物變身比薩，特意嚴選口感柔軟、油花分布均勻的美國雪花牛肉，搭配甜椒、蘑菇、番茄、洋蔥等新鮮時蔬，並以純正日式壽喜燒醬汁燉煮，最後撒上蛋絲、香濃莫札瑞拉起司，超澎湃組合肯定不能放過。

最後是「松露海鮮珍珠起司比薩」，把松露與義大利牛肝菌菇一起製成濃郁醬汁後，搭配鮮蝦、魷魚、多汁帆立貝與蛤蜊等4種海鮮，再放進菠菜、蘑菇等料，以及珍珠造型的莫札瑞拉起司，口感香濃且海味十足，以上3款比薩即日起至11月14日分別於指定45間門市限定販售，數量有限、售完為止，且適用外帶買大送大、外送買大送小優惠，趕緊衝嚐鮮。

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