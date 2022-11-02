選戰衝刺！侯友宜「母雞發功」拉抬柯志恩　陳其邁鬆口請假時間

▲高雄市長陳其邁與國民黨高雄市長後選人柯志恩。（合成圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

九合一大選進入倒數，要拚競選連任的高雄市長陳其邁，先前秉持市政優先，但今（2）日鬆口，預計11月10日正式請假投入選戰。而國民黨高雄市長柯志恩則持續掃街拜票行程，加強跟市民互動，此外，國民黨最大母雞新北市長侯友宜也預計周五南下高雄輔選，跨區拉抬衝刺柯選情。

▲陳其邁鬆口，11/10正式請假投入選戰。（圖／記者賴文萱翻攝）

選戰倒數24天，陳其邁依然全力拚市政行程，但他今天鬆口表示，會按照規定，預計在11月10日正式請假投入選戰。對於被對手柯志恩酸說，運動中心在選前頻動工，他強調，大家都知道在他上任之前，高雄市的運動中心數目是零，他上任之後，規劃了14個運動中心，5個已經在運作，5個興建中，陸續都會加緊腳步滿足市民需求。

▲柯志恩最後衝刺，加強跟市民互動。（圖／記者賴文萱翻攝）

柯志恩昨（1日）晚與前往鳳山文聖夜市掃街拜票，受到逛夜市的市民朋友親切歡迎，她大讚再次感受到鳳山市民的熱情以及這個起風轉捩點的魅力。

▲侯友宜周五將南下輔選柯志恩。（圖／記者林敬旻攝）

而侯友宜預計周五將南下高雄輔選，據了解，2人將在三民區、左營區合體掃街拜票。事實上，柯志恩先前受訪時也透露，他們會用一個「兩腳走路」的方法來跟大家拜託，主要會透過一個車掃的辦法，畢竟他停留的時間非常短。她強調，會讓侯市長好好的跟著我們、跟著議員，大家一起來跟市民請託。