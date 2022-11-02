幕後／綠營鋪天蓋地猛打！高虹安苦撐　如何反攻穩住領先成難題

▲民眾黨新竹市長候選人高虹安。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳家祥／台北報導

九合一選舉進入最後倒數，選情激烈的新竹市因民眾黨候選人高虹安屢被爆出黑料，而登上全國版面。儘管從民調數字上仍是領先，但高營幕僚仍相當擔憂，面對綠營鋪天蓋地的攻擊已應付不暇，類似的抹黑戰在重視形象、口碑的新竹選舉傷害相當大，都會一點一滴侵蝕領先優勢。至於在這最後階段要如何反擊？幕僚認為，高虹安應轉守為攻，活用立委身分多爭取曝光，趁著大環境對民進黨的反感，放大民眾對執政的不滿。

受到產業因素影響，新竹市的人口結構組成特殊，有不少是非在地的外來人口，與地方社區或是基層的連結相對較少。從選舉來說，這個特色會讓傳統的組織動員影響力有限，變成以主打口碑為主，因此候選人的形象是否正面，推出的政策是否吸引人，就佔決勝關鍵很大的一部分。

以當時高虹安剛宣布參選時的狀況來講，有學歷、有業界經歷加上年紀輕、外型出眾，對比國民黨的林耕仁、民進黨的沈慧虹，都算是不錯的「商品」，對新竹市、尤其是竹科的選民，有一定的吸引力。而這也是當初柯文哲力勸高虹安一定要參選的原因之一。

地方人士指出，新竹地方都期待高虹安未來上任後可以打破原本的利益結構，注入新的活水，但近來國、民兩黨不斷強化組織盤鞏固基礎；該人士觀察，民進黨有前市長林智堅復出站台，以及立院黨團總召柯建銘頻上媒體開砲，不斷把游移的淺綠票「撈回」，甚至還用情緒勒索方式要脅，全力防止票源分散。

▲民進黨近期猛打高虹安，新竹市儼然成為全國一級戰區。（圖／記者劉昌松攝）



扯上助理費疑雲沒好下場 黨內：高虹安不可不慎

黨內人士觀察，高虹安面對這次助理案的處理手法不甚理想，且有個誤判點是，前面的爆料如辛辛那提大學的學歷、資策會兼職疑雲等，偏向沒有明確證據的亂打，高陣營也能迅速拿出證據打臉回擊。但這次的助理風波，如果真的如坊間所傳的是民眾黨內部爆料，那相關證據絕對會比之前還要明確，高陣營一定要審慎處理。

「歷來牽扯上助理費使用不當風波的民代，大多沒有好下場。」黨內人士指出，助理費出問題的話「解讀空間很大」，若有查到不正常金流，檢調要安罪名相當容易；此外，助理費的指控出來後，接下來的「組合技」如搜辦公室、約談等等，先不論是否真有其事，但只要有相關新聞出來，影響就大，容易聯想到裙帶關係、特權政治等等。

黨內人士提到，目前高虹安的選情看起來還是處於領先，綜合各家民調推估至少還有領先第2名的沈慧虹5到8%的差距，「這樣的差距還不算安全」，再加上若再來幾個爆料，難保這個領先優勢不會歸零。

有幕僚認為，現在高虹安要承受的不只是民進黨，而是整個綠營鋪天蓋地的攻擊，處境相當艱辛；此外，藍綠選前急call組織動員，更會讓高基層組織不夠穩固的缺點浮現，「如果當天下雨、天氣不好，不能保證高虹安還有鐵粉會出來投票」。

▲有幕僚建議高虹安可以多到立法院開會，爭取曝光。（圖／記者屠惠剛攝）



領先不到10%難安心 高虹安應轉守為攻訴求「對執政黨的不滿」

選務人士建議，高虹安目前只領先5到8%，後續如果還有爆料抹黑，能否承受住是一個大問題。因此要設法擴大領先，在策略上不能都一昧被動防守，高陣營應該要轉守為攻，至少現在還有立委身分，可以多利用立法院開會的機會，多北上爭取媒體曝光。

「高虹安可以多表達對執政黨的不滿！」選務人士分析，現在的民怨是對民進黨不滿，不管怎麼講，高虹安還是立委，「質疑中央合乎常理，應該好好運用」，而不是遇到事情就躲起來，一昧防守最終只會侵蝕領先優勢。