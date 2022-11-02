瑞典總理：將對北約在境內部署核武持開放態度

▲瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson，左）與芬蘭總理馬林（Sanna Marin，右）。（圖／路透）

中央社赫爾辛基1日綜合外電報導

瑞典總理克里斯特森今天表示，一旦瑞典成為北約會員國，他將對（北約）在其境內部署核武持開放態度；這項立場與前朝政府截然不同。

兩週前接任總理的克里斯特森（Ulf Kristersson）在赫爾辛基（Helsinki）與芬蘭總理馬林（Sanna Marin）舉行聯合記者會時，發表上述談話。瑞典及芬蘭一同申請加入北大西洋公約組織（NATO）。

詢及兩國是否同意（北約）在他們的領土部署核武時，馬林回答說：「我們不應設下先決條件，我們已經決定不對未來的任何可能關上大門。」

克里斯特森也表示同意。

他說：「你們會從我這裡，得到與芬蘭總理完全相同的答案。」

克里斯特森告訴記者：「瑞典與芬蘭針對這些議題採取聯合行動，且有完全相同的作法是很自然的事情，在這樣的思維下，除與芬蘭攜手共進之外，我沒有其他的想法。」

不過，馬林和克里斯特森也認為，異議可待「稍後」再協商。

瑞典5月正式申請加入北約時，執政黨社會民主黨（Social Democratic Party）曾表示，他們會努力表達「反對在瑞典領土部署核武或建立永久性基地的單方意見」。

在芬蘭，法律明文禁止進口、製造、持有和引爆核武。

已是北約會員國的北歐鄰國丹麥和挪威，則拒絕在非戰爭時期於其領土建立永久性基地或部署核武。