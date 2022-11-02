　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南第4場大型就業博覽會　超過5千個多元職缺歡迎找頭路

▲台南市政府第4場大型徵才活動「台南好生活 台南呷頭路」就業博覽會，將於11月5日上午9時至12時在新營體育場內體育館辦理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府第4場大型徵才活動「台南好生活 台南呷頭路」就業博覽會，將於11月5日上午9時至12時在新營體育場內體育館辦理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府第4場大型徵才活動「台南好生活 台南呷頭路」就業博覽會，將於11月5日上午9時至12時在新營體育場內體育館辦理，共有台積電等66家廠商，為大台南市民帶來5097個工作機會。

其中有59家廠商提供4082個超過3萬元以上薪資的職缺，另有生達化學製藥、華新麗華、敬祐科技、榮眾科技、統一超商、統義玻璃及蜂勝等11家新營及鄰近地區廠商釋出533個工作機會，讓市民就近找工作。

▲台南市政府第4場大型徵才活動「台南好生活 台南呷頭路」就業博覽會，將於11月5日上午9時至12時在新營體育場內體育館辦理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南市產業總工會宋照濱理事長、台南市職業工會總工會黃江福理事長、勞動部勞動力發展署雲嘉南分署新營就業中心李奇玫主任、社團法人台南市勞工志願服務協會梁志男理事長、台南市中小企業榮譽指導員協進會郭玉麗會長、中華民國髮藝美容造型技術指導員職業工會全國聯合會林尉民秘書長及台南應用科技大學熊正一研發長等多位貴賓親臨現場，共同邀請市民朋友11月5日一起來新營體育場就業博覽會找頭路，並祝福求職順利、就業成功。

勞工局王鑫基局長除感謝各求才廠商、工(協)會共同協助辦理這場就業博覽會，並表示市長黃偉哲非常關心市民就業，市府團隊積極招商引資，吸引國內外企業進駐，現在南科、沙崙雙引擎啟動，引領台南新興科技產業發展，同時也帶來大量的工作機會，勞工局透過辦理就業博覽會連結各廠商，搭起就業媒合橋樑，王鑫基鼓勵求職民眾在面試時要展現企圖心，同時也呼籲企業要提供好的勞動條件搶人才，搭配勞工福利等配套措施，把好人才留在台南，一起拚出經濟就業好成績。

王鑫基局長說，2022年遠見雜誌對各縣市施政調查中，台南市八大面向施政表現滿意度六都第一，其中在經濟與就業面向不僅是六都第一、更是全國第一；另台南市2022年上半年的失業率為3.6％，除低於全國3.7％，更創下連續三年為六都最低。

▲台南市政府第4場大型徵才活動「台南好生活 台南呷頭路」就業博覽會，將於11月5日上午9時至12時在新營體育場內體育館辦理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王鑫基說，為協助市民就業，除辦理就業博覽會外，為降低青年學子學用落差，讓就學就業無縫接軌，推動產官學合作育才平台，從校園扎根協助青年職能提升；另外為開發潛在銀髮勞動力，在善化成立「銀髮人才服務據點」，由專人整合就業相關資源，就博會現場將設攤提供服務，鼓勵有求職需求的民眾前往諮詢。

▲台南市政府第4場大型徵才活動「台南好生活 台南呷頭路」就業博覽會，將於11月5日上午9時至12時在新營體育場內體育館辦理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局職訓就服中心梁偉玲主任表示就業博覽會當天除提供多元職缺，還提供求職者「面試模擬」、「職涯諮詢」、「履歷健檢」、「勞動法令諮詢」、「美髮水噹噹」等多項貼心服務。11月5日就博會活動現場提供有多樣的求職兌換好康禮，投遞3家還有摸彩券，有機會獲得美食鍋，數量有限，送完為止。為讓求職朋友交通往返更方便，就博會當天提供免費接駁車，自8點30分起從新營火車站到就博會場，末班車時間為中午12點15分，每30至35分鐘就有一班接駁車往返新營火車站至活動會場，求職民眾還可搭乘台南市公車，由新營火車站搭乘「棕幹線」綜2或棕3也可到達活動會場，活動相關資訊可洽06-6330820。

►韓國「底妝之王」PONY EFFECT下殺599元起！

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
快訊／候選人染疫亡　嘉義市長選舉停止
快訊／市長候選人猝死！　染新冠肺炎死亡
鄭家純「分手→復合→結婚」過程曝！　2年內不想生小孩
快訊／團團看到陸專家來探望「爬起來進食」　動物園：很爭氣！
快訊／24歲女陳屍沙灘　全身赤裸
鄭家純❤177cm日本老公　「正面合照」曝光
鈕承澤被爆「獄中耍特權」　花監回應了
確診隔離改5+n　指揮中心：有傳染力但很弱

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

生生可用平板學酷英　台南市偏鄉小校智慧學習英語再升級

台南第4場大型就業博覽會　超過5千個多元職缺歡迎找頭路

鐵路中斷！立委要求加強東部疏運量能　因應投票及連假需求　

迎解封！　勞動部辦觀光產業大型徵才緩解缺工潮

台東眇文化處今召開圖書館事業發展會報

全國唯一雙獎肯定　竹市微笑水岸獲「金蘋果獎」雙大獎

台東國際學伴交流　台日小學視訊相見歡

台東馬偕35週年花藝展開幕　喚起疫情中的共同經驗

關山工商推動全人適性發展　全國唯一高中職獲頒友善校園獎

女駕駛雨夜「刁車」路中　警界學姐冒雨用洪荒之力推車解危

李運慶求婚成功！鑽戒套牢洪詩　她感動哭爆：我就是那個禮物

Lulu拿柏金包「財富自由的味道」　黃子佼爆她價碼：我怕我傷心

印度斷橋釀至少141死　男大字型狂搖下秒墜河

罹難者家屬心碎指認遺物　一眼認出鞋子...跪地崩潰

宛宛兒曝悲慘身世「熬出頭擁4房」 曾遭霸凌不敢反抗：這樣才有朋友...

梨泰院踩踏「事發前影片」曝　斜坡人潮推擠下跌！尖叫四起

梨泰院踩踏案／《PD2》李智漢救女童反喪命「活生生卡死」｜20221101 ET午間新聞

養眼！澳洲猛男消防員月曆　肌肉當跳台輕捧小貓反差萌

遺物、遺失物「重達1.5噸」鞋包全是踩踏痕跡、血漬

首爾靈堂花海祭梨泰院逝者　拐杖爺淚憶2孫：無能為力...

生生可用平板學酷英　台南市偏鄉小校智慧學習英語再升級

台南第4場大型就業博覽會　超過5千個多元職缺歡迎找頭路

鐵路中斷！立委要求加強東部疏運量能　因應投票及連假需求　

迎解封！　勞動部辦觀光產業大型徵才緩解缺工潮

台東眇文化處今召開圖書館事業發展會報

全國唯一雙獎肯定　竹市微笑水岸獲「金蘋果獎」雙大獎

台東國際學伴交流　台日小學視訊相見歡

台東馬偕35週年花藝展開幕　喚起疫情中的共同經驗

關山工商推動全人適性發展　全國唯一高中職獲頒友善校園獎

女駕駛雨夜「刁車」路中　警界學姐冒雨用洪荒之力推車解危

排隊結帳蹲下偷拍短裙女...碰腳踝露餡　噁男急刪影片仍遭起訴

嬤胸悶、吃不下！醫一照「胃翻出來」：心臟被取代　驚人畫面曝光

太空人先發慘吞5轟寫最慘紀錄　否認被抓到投球小動作！

台首大突全面停招引爆不滿　教部保證：以後絕不再發生

生人迴避！林口今下午「路祭送煞」　路線、時間曝光…家長怕爆

「團團病重」中國專家火速來台　農委會願提供必要醫療協助

超猛！她停不進車格竟「推」車入庫　全程影片瘋傳

生生可用平板學酷英　台南市偏鄉小校智慧學習英語再升級

中信盃黑豹旗／葳格2人禁賽11人打滿7局　隊長吐心聲

嘉義市候選人黃紹聰染疫猝逝　選委會將公告「停止市長選舉」

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

地方熱門新聞

地震強襲台東都蘭！2女路邊相擁嚇慘

鄭寶清批敬老金縮水　提出敬老金每年1萬

台東地震搖掉超商天花板　現場驚悚畫面曝

網友誆稱「黑幫堂主」約見面女大生險遭詐騙

高雄鳳山無預警沒電！762戶受影響

安平開台天后宮前唐姓女會計侵占判刑

2023台東跨年晚會　3大咖齊聚拚場

北港朝天宮文化組長紀仁智　獲雲林文化藝術貢獻獎

87歲獨居翁自家跌倒　電子手環救他一命

女駕駛「刁車」路中 學姐冒雨推車解危

玉山圓峰塔塔加淨山！清出60公斤垃圾

新北斥資3200萬修繕30處公廁　如廁環境更親民

來去新北農家DO一日　新北推3條農遊小旅行

賽夏族巴斯達隘祭典4日起連辦3天　警公布接駁車及交通管制規畫

更多熱門

相關新聞

勞動部辦觀光產業大型徵才緩解缺工潮

勞動部辦觀光產業大型徵才緩解缺工潮

為迎接解封商機，並協助觀光產業補足人力缺口，勞動部雲嘉南分署將在11月5日上午9時半到下午1時於台南永華國民運動中心舉辦觀光產業大型徵才活動，包括台南遠東香格里拉大飯店等共31家廠商，提供超過1100個職缺，其中8成以上工作機會免經驗，歡迎想求職或轉職民眾把握機會參加。

全台36條活動斷層　7條在台南

全台36條活動斷層　7條在台南

台南小客車自撞變電箱！車內起獲毒品

台南小客車自撞變電箱！車內起獲毒品

醫師夫婦各玩各的互控　法官判離

醫師夫婦各玩各的互控　法官判離

機車停等紅燈遭轎車撞飛！騎士妻傷重不治

機車停等紅燈遭轎車撞飛！騎士妻傷重不治

關鍵字：

台南職缺找頭路徵才

讀者迴響

熱門新聞

大咖男星早起「咳嗽幾聲突驟逝」！昏迷→死亡僅2hrs

馮媛甄遭30億豪門尪「出賣無碼床照」！

梨泰院YouTuber自拍擠爆巷內　最後這樣活下來

快訊／鄭家純登記結婚了！嫁日本小兒科帥醫師

AV女神瀧澤蘿拉　嘉義合體爆乳候選人！

黃湘怡離婚小開老公！玩交友APP無縫接軌熱戀洋男

錢存入銀行就沒動過！15年後餘額「讓她驚呆了」

福原愛過夜小王嬌喊：體力嚴重消耗！「企鵝情書」全被挖

台灣真的在移動！網驚「離大陸越來越遠」　氣象局解答了

4縣市大雨！　下波「全台濕冷變天」探16℃

她買鬼滅之刃造型隱眼！戴上竟看不到路

爆哥剛奪冠《跑跑》台服停止營運

孫生走鐘獎一句話「踩到59萬YTR地雷」！

浴室發霉煩爆　全場激推「2神器」最有用

小炳簽「放棄急救＋器捐」曝身體現況

更多

最夯影音

更多
李運慶求婚成功！鑽戒套牢洪詩　她感動哭爆：我就是那個禮物

李運慶求婚成功！鑽戒套牢洪詩　她感動哭爆：我就是那個禮物
Lulu拿柏金包「財富自由的味道」　黃子佼爆她價碼：我怕我傷心

Lulu拿柏金包「財富自由的味道」　黃子佼爆她價碼：我怕我傷心

印度斷橋釀至少141死　男大字型狂搖下秒墜河

印度斷橋釀至少141死　男大字型狂搖下秒墜河

罹難者家屬心碎指認遺物　一眼認出鞋子...跪地崩潰

罹難者家屬心碎指認遺物　一眼認出鞋子...跪地崩潰

宛宛兒曝悲慘身世「熬出頭擁4房」 曾遭霸凌不敢反抗：這樣才有朋友...

宛宛兒曝悲慘身世「熬出頭擁4房」 曾遭霸凌不敢反抗：這樣才有朋友...

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面