台南第4場大型就業博覽會　超過5千個多元職缺歡迎找頭路

▲台南市政府第4場大型徵才活動「台南好生活 台南呷頭路」就業博覽會，將於11月5日上午9時至12時在新營體育場內體育館辦理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府第4場大型徵才活動「台南好生活 台南呷頭路」就業博覽會，將於11月5日上午9時至12時在新營體育場內體育館辦理，共有台積電等66家廠商，為大台南市民帶來5097個工作機會。

其中有59家廠商提供4082個超過3萬元以上薪資的職缺，另有生達化學製藥、華新麗華、敬祐科技、榮眾科技、統一超商、統義玻璃及蜂勝等11家新營及鄰近地區廠商釋出533個工作機會，讓市民就近找工作。

南市產業總工會宋照濱理事長、台南市職業工會總工會黃江福理事長、勞動部勞動力發展署雲嘉南分署新營就業中心李奇玫主任、社團法人台南市勞工志願服務協會梁志男理事長、台南市中小企業榮譽指導員協進會郭玉麗會長、中華民國髮藝美容造型技術指導員職業工會全國聯合會林尉民秘書長及台南應用科技大學熊正一研發長等多位貴賓親臨現場，共同邀請市民朋友11月5日一起來新營體育場就業博覽會找頭路，並祝福求職順利、就業成功。

勞工局王鑫基局長除感謝各求才廠商、工(協)會共同協助辦理這場就業博覽會，並表示市長黃偉哲非常關心市民就業，市府團隊積極招商引資，吸引國內外企業進駐，現在南科、沙崙雙引擎啟動，引領台南新興科技產業發展，同時也帶來大量的工作機會，勞工局透過辦理就業博覽會連結各廠商，搭起就業媒合橋樑，王鑫基鼓勵求職民眾在面試時要展現企圖心，同時也呼籲企業要提供好的勞動條件搶人才，搭配勞工福利等配套措施，把好人才留在台南，一起拚出經濟就業好成績。

王鑫基局長說，2022年遠見雜誌對各縣市施政調查中，台南市八大面向施政表現滿意度六都第一，其中在經濟與就業面向不僅是六都第一、更是全國第一；另台南市2022年上半年的失業率為3.6％，除低於全國3.7％，更創下連續三年為六都最低。

王鑫基說，為協助市民就業，除辦理就業博覽會外，為降低青年學子學用落差，讓就學就業無縫接軌，推動產官學合作育才平台，從校園扎根協助青年職能提升；另外為開發潛在銀髮勞動力，在善化成立「銀髮人才服務據點」，由專人整合就業相關資源，就博會現場將設攤提供服務，鼓勵有求職需求的民眾前往諮詢。

勞工局職訓就服中心梁偉玲主任表示就業博覽會當天除提供多元職缺，還提供求職者「面試模擬」、「職涯諮詢」、「履歷健檢」、「勞動法令諮詢」、「美髮水噹噹」等多項貼心服務。11月5日就博會活動現場提供有多樣的求職兌換好康禮，投遞3家還有摸彩券，有機會獲得美食鍋，數量有限，送完為止。為讓求職朋友交通往返更方便，就博會當天提供免費接駁車，自8點30分起從新營火車站到就博會場，末班車時間為中午12點15分，每30至35分鐘就有一班接駁車往返新營火車站至活動會場，求職民眾還可搭乘台南市公車，由新營火車站搭乘「棕幹線」綜2或棕3也可到達活動會場，活動相關資訊可洽06-6330820。