柯文哲喊「坐1望2」　民進黨大膽預言：可能1席都沒有

▲民眾黨主席柯文哲。（資料照／民眾黨屏東縣黨部提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨秘書長林錫耀2日中午接受網路直播節目「齊有此理」專訪，對於身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲近期喊出縣市首長「坐1望2」，他大膽預言，民眾黨很有可能連1席都沒有，「這只是柯的目標」；另對於藍白陣營是否可能操作「新竹市換台北市」？林錫耀說，民眾不一定認同，加上藍白算盤不一樣，這很難成功。

主持人王時齊詢問，藍白現在在玩什麼把戲？是否真的可能「新竹市換台北市」？林錫耀直言，藍白現在合起來整天在打民進黨，目前還沒有發現他們會不會去「交換」，但是已經有人在倡議，對此，民進黨是開大門走大路、正向拚選戰，不希望有太多權謀算計，提名的候選人就是努力去爭取。

對於是否可能「新竹市換台北市」，林錫耀說，第一，民眾不一定會認同及埋單，第二，這不只是2022地方選舉的算計，更可能牽涉到2024總統選舉，既然是算計就很可能破功。他直言，「很難成功」，非常非常困難。

林錫耀分析，現在已經宣布要選2024的至少2、3個，新北市長侯友宜就是其中「半個」，他是吞吞吐吐，加上國民黨主席朱立倫、中廣董事長趙少康，以及說「不選才要宣布」的柯文哲，2022就會變成這些人轉場的關卡，每個人的算盤都不一樣，例如朱的重點在桃園市，侯喊要贏40萬票，柯心裡一定是想說，國民黨整合不起來，最好是侯友宜選不好、朱立倫沒戰功，自己甚至可以取而代之，與「反民進黨的」聯合在一起。

林錫耀說，柯文哲喊出縣市首長「坐1望2」，不但新竹市要贏，台北市也要贏，而民進黨則是要贏得民眾肯定，讓民進黨執政可以穩定的延續下去，這才是最重要的目標。他說，「我是覺得它（民眾黨）很有可能連1席都沒有」，「坐1望2」只是柯文哲的目標。