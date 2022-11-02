　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲喊「坐1望2」　民進黨大膽預言：可能1席都沒有

▲柯文哲率同縣黨候選人到屏東市夜市拜票 。（圖／民眾黨屏東縣黨部提供，下同）

▲民眾黨主席柯文哲。（資料照／民眾黨屏東縣黨部提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨秘書長林錫耀2日中午接受網路直播節目「齊有此理」專訪，對於身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲近期喊出縣市首長「坐1望2」，他大膽預言，民眾黨很有可能連1席都沒有，「這只是柯的目標」；另對於藍白陣營是否可能操作「新竹市換台北市」？林錫耀說，民眾不一定認同，加上藍白算盤不一樣，這很難成功。

主持人王時齊詢問，藍白現在在玩什麼把戲？是否真的可能「新竹市換台北市」？林錫耀直言，藍白現在合起來整天在打民進黨，目前還沒有發現他們會不會去「交換」，但是已經有人在倡議，對此，民進黨是開大門走大路、正向拚選戰，不希望有太多權謀算計，提名的候選人就是努力去爭取。

對於是否可能「新竹市換台北市」，林錫耀說，第一，民眾不一定會認同及埋單，第二，這不只是2022地方選舉的算計，更可能牽涉到2024總統選舉，既然是算計就很可能破功。他直言，「很難成功」，非常非常困難。

林錫耀分析，現在已經宣布要選2024的至少2、3個，新北市長侯友宜就是其中「半個」，他是吞吞吐吐，加上國民黨主席朱立倫、中廣董事長趙少康，以及說「不選才要宣布」的柯文哲，2022就會變成這些人轉場的關卡，每個人的算盤都不一樣，例如朱的重點在桃園市，侯喊要贏40萬票，柯心裡一定是想說，國民黨整合不起來，最好是侯友宜選不好、朱立倫沒戰功，自己甚至可以取而代之，與「反民進黨的」聯合在一起。

林錫耀說，柯文哲喊出縣市首長「坐1望2」，不但新竹市要贏，台北市也要贏，而民進黨則是要贏得民眾肯定，讓民進黨執政可以穩定的延續下去，這才是最重要的目標。他說，「我是覺得它（民眾黨）很有可能連1席都沒有」，「坐1望2」只是柯文哲的目標。

►韓國「底妝之王」PONY EFFECT下殺599元起！

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
快訊／候選人染疫亡　嘉義市長選舉停止
快訊／市長候選人猝死！　染新冠肺炎死亡
鄭家純「分手→復合→結婚」過程曝！　2年內不想生小孩
快訊／團團看到陸專家來探望「爬起來進食」　動物園：很爭氣！
快訊／24歲女陳屍沙灘　全身赤裸
鄭家純❤177cm日本老公　「正面合照」曝光
鈕承澤被爆「獄中耍特權」　花監回應了
確診隔離改5+n　指揮中心：有傳染力但很弱

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯侯同台被問「2024藍白合」兩人互推麥　侯友宜笑：好好做事吧！

與高虹安男友熟識？　柯文哲坦言「認識」：沒那麼密切啦！

陳時中競總：立院淪公設刑堂　蔣萬安是防疫功臣還罪人？　

年輕選票流往民眾黨？　林錫耀拿「爸媽最愛你」比喻：一時的迷惑

徐巧芯曝光內湖分局長訂桌錄音檔　喊話黃珊珊「不要被騙了」

張善政當「賣假藥小黨」顧問　他批：利益太大還是判斷能力有問題？

IPAC拜訪立院外交國防委員會「創3個第一」　國民黨立委無人出席

陳時中支持度「10月開始穩定成長」　林鶴明分析逆轉6關鍵

蔡培慧揭穿許淑華黑金結構　自稱「民調已經追上來了」

痛罵鍾東錦殺人犯、黑道大哥　徐定禎拿「西瓜刀」：鄉親能接受嗎？

李運慶求婚成功！鑽戒套牢洪詩　她感動哭爆：我就是那個禮物

Lulu拿柏金包「財富自由的味道」　黃子佼爆她價碼：我怕我傷心

印度斷橋釀至少141死　男大字型狂搖下秒墜河

罹難者家屬心碎指認遺物　一眼認出鞋子...跪地崩潰

宛宛兒曝悲慘身世「熬出頭擁4房」 曾遭霸凌不敢反抗：這樣才有朋友...

梨泰院踩踏「事發前影片」曝　斜坡人潮推擠下跌！尖叫四起

梨泰院踩踏案／《PD2》李智漢救女童反喪命「活生生卡死」｜20221101 ET午間新聞

養眼！澳洲猛男消防員月曆　肌肉當跳台輕捧小貓反差萌

遺物、遺失物「重達1.5噸」鞋包全是踩踏痕跡、血漬

首爾靈堂花海祭梨泰院逝者　拐杖爺淚憶2孫：無能為力...

柯侯同台被問「2024藍白合」兩人互推麥　侯友宜笑：好好做事吧！

與高虹安男友熟識？　柯文哲坦言「認識」：沒那麼密切啦！

陳時中競總：立院淪公設刑堂　蔣萬安是防疫功臣還罪人？　

年輕選票流往民眾黨？　林錫耀拿「爸媽最愛你」比喻：一時的迷惑

徐巧芯曝光內湖分局長訂桌錄音檔　喊話黃珊珊「不要被騙了」

張善政當「賣假藥小黨」顧問　他批：利益太大還是判斷能力有問題？

IPAC拜訪立院外交國防委員會「創3個第一」　國民黨立委無人出席

陳時中支持度「10月開始穩定成長」　林鶴明分析逆轉6關鍵

蔡培慧揭穿許淑華黑金結構　自稱「民調已經追上來了」

痛罵鍾東錦殺人犯、黑道大哥　徐定禎拿「西瓜刀」：鄉親能接受嗎？

生生可用平板學酷英　台南市偏鄉小校智慧學習英語再升級

中信盃黑豹旗／崴格2人禁賽11人打滿7局　隊長吐心聲

嘉義市候選人黃紹聰染疫猝逝　選委會將公告「停止市長選舉」

印尼「奪命糖漿」逾150童死於急性腎損傷　撤銷2藥廠藥證

鄭家純認了和醫生尪「收入有差距」！心動2關鍵點頭嫁了：他假日還會打工

台南第4場大型就業博覽會　超過5千個多元職缺歡迎找頭路

老婆懷孕！科技男「想約砲」加碼爆業界情色祕辛...網一面倒狂轟

大貨車吊桿忘了收勾斷號誌桿　台電先修復再向22歲駕駛求償

桃園永豐雲豹冠名再出發　摩天輪、旋轉木馬主場玩得到

柯侯同台被問「2024藍白合」兩人互推麥　侯友宜笑：好好做事吧！

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

政治熱門新聞

AV女神瀧澤蘿拉　嘉義合體爆乳候選人！

四叉貓抓宣傳車違停！徐巧芯4張照回問戰翻

台北市長最新民調翻轉　這個人能活關鍵在她

北市選戰可能大翻盤！　他曝蔣萬安、黃珊珊危機

全台195位議員候選人有前科　雲林、苗栗、金門最多

陳時中逆轉北市翻盤？　他爆「民進黨有血滴子」

蘇貞昌：很多問這題的立委都不在了

正妹博士1原因選議員：我有個人專業

快訊／大陸貓熊2專家抵台！　直奔動物園探視團團、圓圓

高虹安男友寄生國會？傳黨內鬼向林耕仁檢舉

柯文哲：藍白合是死路　國民黨就「百足之蟲、死而不僵」

高虹安「一句話」嗆爆對手！　媒體人大驚：犯大忌

周玉蔻控「高虹安欺騙郭台銘」　戀情遭反對曾答應要分手

韓家軍女神爆哭畫面曝　3歲女兒「童言」超心酸　

更多熱門

相關新聞

拋「新竹換台北」掀黨內戰火！趙少康今改口

拋「新竹換台北」掀黨內戰火！趙少康今改口

中廣董事長趙少康日前發布新竹市長民調，指民進黨候選人沈慧虹和民眾黨候選人高虹安支持度打成平手，更稱自己早就建議國民黨、民眾黨合作「新竹市長換台北市長」，引發討論。趙少康今（2）日再表示，選到現在，國民黨應該已經不需要跟民眾黨商討什麼了，在台北市民眾黨好像已經沒有什麼可以給國民黨了。

防汛道路易成交安治安死角　雲林縣議員提建言

防汛道路易成交安治安死角　雲林縣議員提建言

控阻撓台灣參加IPAC　吳思瑤痛罵蔣萬安「軟掉」

控阻撓台灣參加IPAC　吳思瑤痛罵蔣萬安「軟掉」

柯稱藍白合死路　朱立倫：佩服每禮拜都創話題

柯稱藍白合死路　朱立倫：佩服每禮拜都創話題

趙少康拋新竹換台北　朱立倫開酸：不可能

趙少康拋新竹換台北　朱立倫開酸：不可能

關鍵字：

柯文哲林錫耀2022九合一大選2022新竹市長2022台北市長

讀者迴響

熱門新聞

大咖男星早起「咳嗽幾聲突驟逝」！昏迷→死亡僅2hrs

梨泰院YouTuber自拍擠爆巷內　最後這樣活下來

馮媛甄遭30億豪門尪「出賣無碼床照」！

快訊／鄭家純登記結婚了！嫁日本小兒科帥醫師

AV女神瀧澤蘿拉　嘉義合體爆乳候選人！

黃湘怡離婚小開老公！玩交友APP無縫接軌熱戀洋男

錢存入銀行就沒動過！15年後餘額「讓她驚呆了」

福原愛過夜小王嬌喊：體力嚴重消耗！「企鵝情書」全被挖

台灣真的在移動！網驚「離大陸越來越遠」　氣象局解答了

4縣市大雨！　下波「全台濕冷變天」探16℃

她買鬼滅之刃造型隱眼！戴上竟看不到路

爆哥剛奪冠《跑跑》台服停止營運

孫生走鐘獎一句話「踩到59萬YTR地雷」！

小炳簽「放棄急救＋器捐」曝身體現況

浴室發霉煩爆　全場激推「2神器」最有用

更多

最夯影音

更多
李運慶求婚成功！鑽戒套牢洪詩　她感動哭爆：我就是那個禮物

李運慶求婚成功！鑽戒套牢洪詩　她感動哭爆：我就是那個禮物
Lulu拿柏金包「財富自由的味道」　黃子佼爆她價碼：我怕我傷心

Lulu拿柏金包「財富自由的味道」　黃子佼爆她價碼：我怕我傷心

印度斷橋釀至少141死　男大字型狂搖下秒墜河

印度斷橋釀至少141死　男大字型狂搖下秒墜河

罹難者家屬心碎指認遺物　一眼認出鞋子...跪地崩潰

罹難者家屬心碎指認遺物　一眼認出鞋子...跪地崩潰

宛宛兒曝悲慘身世「熬出頭擁4房」 曾遭霸凌不敢反抗：這樣才有朋友...

宛宛兒曝悲慘身世「熬出頭擁4房」 曾遭霸凌不敢反抗：這樣才有朋友...

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面