　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

俄飛彈殘骸落入摩爾多瓦　基輔遇襲8成用戶停水

▲▼烏克蘭基輔地區遭受俄軍攻擊。（圖／路透）

▲烏克蘭基輔地區遭受俄軍攻擊。（圖／路透）

文／中央社

摩爾多瓦政府表示，烏克蘭防空系統今天擊落的一枚俄羅斯飛彈，落在摩爾多瓦北部一座村莊，所幸無人受傷。而烏克蘭首都基輔則因俄軍空襲，有8成用戶停水、數十萬戶停電。

法新社報導，摩爾多瓦內政部表示，這枚飛彈掉落在靠近烏克蘭邊界的納斯拉夫恰村（Naslavcea），「目前為止未接獲有人受害的通報，但納斯拉夫恰村有幾棟房子的窗戶被毀」。

烏克蘭今天表示，俄羅斯朝烏國全境目標發射逾50枚巡弋飛彈，其中基輔（Kyiv）的供電和供水系統遭到攻擊。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）在通訊軟體Telegram上表示，「目前基輔出現緊急情況，8成用戶仍然無水可用」，「有35萬戶停電，工程人員正在努力復電」。

俄羅斯國防部隨後發聲明表示：「俄國武裝部隊持續以高精準度長程空中和海基武器，打擊烏克蘭的軍事指揮所和能源系統。這次空襲的目標都已達成，擊中所有指定標的。」

這次俄羅斯飛彈碎片掉落是摩爾多瓦被俄烏衝突波及的最新一起案例。摩爾多瓦與烏克蘭都曾是蘇聯的一部分，且現在的政府立場都親西方。

▲▼摩爾多瓦。（圖／翻攝自Google地圖）

▲俄羅斯部分飛彈殘骸，掉落在摩爾多瓦境內。（圖／翻攝自Google地圖）

摩爾多瓦10日曾表示，數枚攻擊烏克蘭的俄軍巡弋飛彈飛越摩國領空，並為此召見莫斯科大使要求解釋。

俄國2月派兵入侵烏克蘭後，已有數十萬烏克蘭難民湧進摩爾多瓦。摩爾多瓦與烏克蘭6月一起獲得歐洲聯盟（EU）的候選國資格。

摩爾多瓦還有聶斯特河沿岸地區（Transnistria）問題，這是位於烏克蘭西南部與摩爾多瓦邊界間一個狹長地帶，大部分國家認為它是摩爾多瓦的一部分，但目前當地由親俄分離主義者控制，也有一些俄軍駐紮。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►奴才們囤貨啦！竹炭豆腐砂6大包911元超划算

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
IG全球傳「停權災情」被鎖帳號　官方回應
首爾靈堂現白色花海　親友跪倒「痛哭行大禮」！罹難者獲賠34萬
擁26cm巨鵰！他曝「睡過1000個女人」自豪：上帝禮物
姊姊洋裝梨泰院被扯碎！「突多出黑衣」　她發尋人文道謝

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

俄飛彈殘骸落入摩爾多瓦　基輔遇襲8成用戶停水

烏軍聲稱：俄軍發射50枚「巡弋飛彈」　成功擊落44枚

外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

鬼鬼當店長被噹到走心　含淚道歉蘇慧倫：我很沒禮貌

等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

梨泰院窄巷第一視角曝光　男被擠到「頭歪眼神死」

3D還原梨泰院踩踏事故過程

梨泰院踩踏案／啦啦隊女神金有那遭踩死　得年24歲｜20221031 ET午間新聞

Lulu爽收柏金包！狂聞味道XD　黃子佼3天搞定：下次不敢了

梨泰院驚見男21秒爬牆求生　陸女「被擠到離地」拚命活下

俄飛彈殘骸落入摩爾多瓦　基輔遇襲8成用戶停水

烏軍聲稱：俄軍發射50枚「巡弋飛彈」　成功擊落44枚

鬼鬼《營業中》爆「對蘇慧倫不禮貌」落淚道歉　本人親自回應了

影／女兒從背後大聲唱歌突襲　媽洗碗嚇到飆台語訓話！

刀劍神域開服倒數5天！遊戲裝置NERvGear問世　網喊：亞絲娜我來了

伊朗宣布將公開審判1000名「製造動亂者」　艾米尼之死掀抗議狂潮

Opel也推「性能休旅車」！Grandland換搭渦輪油電　馬力直奔300匹

影／文大學生雨天崩潰日常　狂風肆虐傘開花超狼狽！

信用卡「紅利點數」多數可跨2年！　3銀行「無期限兌換」好誘人

獨／紅利點數「免費跨年」掰！中信銀信用卡開第一槍　同業不跟進

越共總書記阮富仲與習近平會談 稱不和台灣發展官方關係

台東規模5.0地震！超商「天花板崩塌」紅酒摔落　現場驚悚畫面曝

《我在案發現場》狠男活燒前妻「無名屍冰殯儀館7年」，遭女兒親自報案還辯「不是故意」

軍武熱門新聞

俄飛彈殘骸落入摩爾多瓦　基輔遇襲8成用戶停水

烏軍聲稱：俄軍發射50枚巡弋飛彈　成功擊落44枚

富比世報導：俄軍「第11軍團」幾乎全滅

確認是否恐攻？美軍現身梨泰院

共軍南海武裝大升級！空拍照曝島上軍備

黃金船沉沒台灣海峽　撈上岸一場空

海灘太難搶　美記者曝「台中港」是共軍第1目標

美援台武器包括F-35？　于北辰：台有人會飛了

烏軍稱俄軍傷兵被帶出赫爾松醫院　英國：俄軍快撤了

052D和外艦對峙47hr魚雷主砲上膛

到東台灣之眼勞軍　沈一鳴途中罹難

陸軍300萬無人機　驗收標準竟不如市售3萬便宜機

南薰礁神秘血案5死6失蹤　台、越列嫌疑國

F-21戰機亮相印度航空展

更多熱門

相關新聞

大疫之後　經濟大地震來勢洶洶

大疫之後　經濟大地震來勢洶洶

不論是出於對北溪一、二號天然氣管線路被炸，或是連接克里米亞的大橋被襲事件的接連爆發，俄羅斯已開始對烏克蘭的首都基輔及其他主要城市及電力、通訊等基礎設施進行空襲，且已造成破壞。在嚴冬來臨前，這已預示了烏克蘭百姓將面對十分艱辛的冬天。

俄中止參與黑海穀物出口協議　艾爾段表態續推動

俄中止參與黑海穀物出口協議　艾爾段表態續推動

烏軍聲稱：俄軍發射50枚巡弋飛彈　成功擊落44枚

烏軍聲稱：俄軍發射50枚巡弋飛彈　成功擊落44枚

烏克蘭收復失土　發現千具遺體

烏克蘭收復失土　發現千具遺體

基輔又被轟！俄狂射飛彈　美駐烏大使避難

基輔又被轟！俄狂射飛彈　美駐烏大使避難

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏衝突烏克蘭危機俄烏戰爭StopRussia軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

楊子儀吃松阪肉...閃現「被砍脖」殘忍畫面

浴室發霉煩爆　全場激推「2神器」最有用

擁26cm巨屌！他自曝「睡過1000個女人」

台東地震搖掉超商天花板　現場驚悚畫面曝

3歲童爸媽面前被獅叼走　再見只有吃剩頭腿

她卡梨泰院6層人牆！旁邊女孩「5分鐘就斷氣

姊姊洋裝梨泰院被扯碎　父母發現「多出黑衣」

快訊／IG傳全球「帳號大清洗」災情　官方回應了

快訊／梨泰院罹難人數+1　累計死亡155人

梨泰院窄巷第一視角曝　擠到「頭歪眼神死」

即／深夜雨彈狂炸「11縣市」！

18煞組「復仇者聯盟」　圍毆車商致死下場曝

貨輪彰化外海沉沒　5獲救12失蹤

買透天厝送全新賓士！　佛心屋主：滿足年輕人「一次到位」

快訊／IG爆災情！全球大量用戶無預警遭停權

更多

最夯影音

更多
外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人

外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人
22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

鬼鬼當店長被噹到走心　含淚道歉蘇慧倫：我很沒禮貌

鬼鬼當店長被噹到走心　含淚道歉蘇慧倫：我很沒禮貌

等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面