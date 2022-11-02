　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

一砲代價20萬！人夫瞞已婚玩「探探」 騙正妹上摩鐵挨告

▲男子隱瞞已婚事實，透過【探探」與女網友交往，還上摩鐵，結果挨告。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲男子隱瞞已婚事實，透過【探探」與女網友交往，還上摩鐵，結果挨告。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者翁子皓／台南報導

台南蔡男今年5月在交友軟體「探探」上認識了沈女，之後與對方交往，還上摩鐵發生性行為。不料沈女在5天後，發現蔡男老婆的IG帳號，認為對方刻意隱瞞已婚的事實，憤而提告。台南地院近日審結，判蔡男要賠償20萬。

蔡男、沈女透過交友軟體「探探」認識，兩人十分投緣，很快就墜入情網，在5月底交往。蔡男時常傳送「寶貝」、「老婆」、「想你」、「愛你」等訊息給沈女，讓對方看得心花怒放。

沈女與蔡男第3次見面時，兩人相約到摩鐵發生性關係，不料5天之後，沈女突然找到蔡男老婆的IG，才發現對方已婚，且育有2名子女，讓她精神遭受重大打擊，認為蔡男刻意隱瞞婚姻與她發生性行為，憤而向對方提告求償。

法官調查，蔡男2019年9月間結婚，婚姻關係現仍存續中，但他卻隱瞞已婚的事實，導致沈女誤信其為單身，而與他交往1個月左右，並發生1次性關係。

法官曾問蔡男要如何賠償沈女，蔡男表示「願意賠償30萬元，明年農曆年前一次給付」，但沈女希望由法院判決，因此和解破局，最後法官判蔡男要賠償20萬元。可上訴。

►韓國「底妝之王」PONY EFFECT下殺599元起！

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
快訊／26男女被囚淡水大樓5坪房！　天天遭凌虐菸燙身體
馮媛甄遭30億豪門尪「出賣無碼床照」！　各界湧入FB致意：真
超商「雙11」開跑了！大轉盤抽免費咖啡　豪送14台機車
大咖男星早起「咳嗽幾聲突驟逝」！　昏迷→死亡僅2hrs
獨／確診者5+0！　隔離縮短為5天、快篩陰可解隔
梨泰院YouTuber自拍擠爆巷內　最後這樣活下來！完整影片
漫威男星兒癌逝得年25歲！　暴瘦27公斤死在家人懷抱中

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

13歲小女友胸前種1顆草莓...莽男下場慘　罰款18萬否則服刑6月

26人求職被囚淡水大樓5坪房　手銬腳鐐「1天吃1餐」還遭電擊虐打

快訊／高雄驚傳槍擊！休旅車被掃射3彈貫穿　網轟：治安敗壞

夫外遇果汁吧舊情人...正義友提醒「愛自己」　鵝肉店闆娘提告

妙齡女「第1次約會」後墜樓亡　生前控男網友性侵結果出爐

恐怖落山風！滿州工程灑水車疑遭吹田間　受困司機獲救急送醫

一砲代價20萬！人夫瞞已婚玩「探探」 騙正妹上摩鐵挨告

前任拍她跟男友激戰　翻臉告2男性侵！他喊冤：還叫我吃威而鋼

屏東執行分署拍出雄檢囑託土地　屏東市公所851.6萬標得精華地

台南永康小客車自撞變電箱全毀　車內驚見吸食器和一粒眠毒品

李運慶求婚成功！鑽戒套牢洪詩　她感動哭爆：我就是那個禮物

Lulu拿柏金包「財富自由的味道」　黃子佼爆她價碼：我怕我傷心

印度斷橋釀至少141死　男大字型狂搖下秒墜河

罹難者家屬心碎指認遺物　一眼認出鞋子...跪地崩潰

宛宛兒曝悲慘身世「熬出頭擁4房」 曾遭霸凌不敢反抗：這樣才有朋友...

梨泰院踩踏「事發前影片」曝　斜坡人潮推擠下跌！尖叫四起

梨泰院踩踏案／《PD2》李智漢救女童反喪命「活生生卡死」｜20221101 ET午間新聞

養眼！澳洲猛男消防員月曆　肌肉當跳台輕捧小貓反差萌

首爾靈堂花海祭梨泰院逝者　拐杖爺淚憶2孫：無能為力...

遺物、遺失物「重達1.5噸」鞋包全是踩踏痕跡、血漬

13歲小女友胸前種1顆草莓...莽男下場慘　罰款18萬否則服刑6月

26人求職被囚淡水大樓5坪房　手銬腳鐐「1天吃1餐」還遭電擊虐打

快訊／高雄驚傳槍擊！休旅車被掃射3彈貫穿　網轟：治安敗壞

夫外遇果汁吧舊情人...正義友提醒「愛自己」　鵝肉店闆娘提告

妙齡女「第1次約會」後墜樓亡　生前控男網友性侵結果出爐

恐怖落山風！滿州工程灑水車疑遭吹田間　受困司機獲救急送醫

一砲代價20萬！人夫瞞已婚玩「探探」 騙正妹上摩鐵挨告

前任拍她跟男友激戰　翻臉告2男性侵！他喊冤：還叫我吃威而鋼

屏東執行分署拍出雄檢囑託土地　屏東市公所851.6萬標得精華地

台南永康小客車自撞變電箱全毀　車內驚見吸食器和一粒眠毒品

13歲小女友胸前種1顆草莓...莽男下場慘　罰款18萬否則服刑6月

柯文哲喊「坐1望2」　林錫耀大膽預言：可能1席都沒有

鳳梨女友「差很多舊照起底」！認了唯一動刀部位：都以為我去大改

拋「新竹換台北」掀黨內戰火！趙少康改口：北市民眾黨沒啥可給國民黨

台積電上漲3.5元至395！　台股漲62點收最高13100

遠傳攜手英特爾締結5G姊妹實驗室　領先部署前瞻網路發展

張韶涵18年愛犬離世　處理後事收「一串數字」衝擊：為我的自私慚愧

買1送1爽吃！肯德基「雙11限定優惠」一次看　炸雞蛋撻桶下殺54折

台南人注意！全台36條活動斷層7條在台南　黃偉哲因應對策出爐

防汛道路易成交安與治安死角　雲林縣議員蔡岳儒：社區安全阮來顧

日本38歲男當出租先生 「默默陪伴」時薪台幣2千

社會熱門新聞

空少違規過馬路遭撞慘死　凱燕酒駕男身分曝光

原能會爆「集體舞弊」　31高官完整名單曝光！

即／割斷稍來步道引導繩　兇手抓到了！

快訊／彰化某國中整建PU跑道　意外挖出白骨

醉後撞死空少！凱燕富商是「4公司負責人」

他花110萬台幣買20萬「舊美鈔」　假的啦

建中生上名校　家教酸「花錢買學歷」遭訴

蘇花公路坍方畫面曝光！空降「石塊巨瀑」15秒

即／酒駕凱燕撞死空少　說「對不起」還很小聲

酒店妹「全家總動員」　讓富男友成水流屍

病人掛床欄窒息死　澎湖醫院判賠198萬

即／國1汐止交流道走山！車道遭掩埋　車流嚴重回堵

外籍男違規穿越快車道！遭酒駕撞上無生命跡象

凱燕富商酒駕紀錄曝！曾喝啤酒撞大客車

更多熱門

相關新聞

滑交友APP見1興趣八成人都有！老司機秒懂

滑交友APP見1興趣八成人都有！老司機秒懂

有些人會透過交友軟體認識新朋友，除了放上生活照之外，也會寫出興趣、職業等，好讓對方了解自己。近日就有網友發文表示，他發現有不少男生填寫的興趣都一樣，讓他感到納悶。貼文曝光後，就有老司機推測出可能原因。

男徵「包養妹」給1.5萬！妹子點頭…結局超展開

男徵「包養妹」給1.5萬！妹子點頭…結局超展開

22歲妹約砲刀砍全裸男　爆血垂死叫外送

22歲妹約砲刀砍全裸男　爆血垂死叫外送

女網友約砲開房　男進門驚見她男友也在

女網友約砲開房　男進門驚見她男友也在

高中女見網友遭丟包！半夜困山上求救

高中女見網友遭丟包！半夜困山上求救

關鍵字：

探探約砲交友軟體

讀者迴響

熱門新聞

黃湘怡離婚小開老公！玩交友APP無縫接軌熱戀洋男

AV女神瀧澤蘿拉　嘉義合體爆乳候選人！

梨泰院YouTuber自拍擠爆巷內　最後這樣活下來

4縣市大雨！　下波「全台濕冷變天」探16℃

大咖男星早起「咳嗽幾聲突驟逝」！昏迷→死亡僅2hrs

她買鬼滅之刃造型隱眼！戴上竟看不到路

爆哥剛奪冠《跑跑》台服停止營運

福原愛過夜小王嬌喊：體力嚴重消耗！「企鵝情書」全被挖

台灣真的在移動！網驚「離大陸越來越遠」　氣象局解答了

小炳簽「放棄急救＋器捐」曝身體現況

浴室發霉煩爆　全場激推「2神器」最有用

孫生走鐘獎一句話「踩到59萬YTR地雷」！

出遊過夜「害怕男友野獸狂撲」　妹子穿1物守身

空少違規過馬路遭撞慘死　凱燕酒駕男身分曝光

捷運阿姨頭插30根針織毛線！　竟是陳沂媽

更多

最夯影音

更多
李運慶求婚成功！鑽戒套牢洪詩　她感動哭爆：我就是那個禮物

李運慶求婚成功！鑽戒套牢洪詩　她感動哭爆：我就是那個禮物
Lulu拿柏金包「財富自由的味道」　黃子佼爆她價碼：我怕我傷心

Lulu拿柏金包「財富自由的味道」　黃子佼爆她價碼：我怕我傷心

印度斷橋釀至少141死　男大字型狂搖下秒墜河

印度斷橋釀至少141死　男大字型狂搖下秒墜河

罹難者家屬心碎指認遺物　一眼認出鞋子...跪地崩潰

罹難者家屬心碎指認遺物　一眼認出鞋子...跪地崩潰

宛宛兒曝悲慘身世「熬出頭擁4房」 曾遭霸凌不敢反抗：這樣才有朋友...

宛宛兒曝悲慘身世「熬出頭擁4房」 曾遭霸凌不敢反抗：這樣才有朋友...

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面