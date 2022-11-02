一砲代價20萬！人夫瞞已婚玩「探探」 騙正妹上摩鐵挨告

▲男子隱瞞已婚事實，透過【探探」與女網友交往，還上摩鐵，結果挨告。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者翁子皓／台南報導

台南蔡男今年5月在交友軟體「探探」上認識了沈女，之後與對方交往，還上摩鐵發生性行為。不料沈女在5天後，發現蔡男老婆的IG帳號，認為對方刻意隱瞞已婚的事實，憤而提告。台南地院近日審結，判蔡男要賠償20萬。

蔡男、沈女透過交友軟體「探探」認識，兩人十分投緣，很快就墜入情網，在5月底交往。蔡男時常傳送「寶貝」、「老婆」、「想你」、「愛你」等訊息給沈女，讓對方看得心花怒放。

沈女與蔡男第3次見面時，兩人相約到摩鐵發生性關係，不料5天之後，沈女突然找到蔡男老婆的IG，才發現對方已婚，且育有2名子女，讓她精神遭受重大打擊，認為蔡男刻意隱瞞婚姻與她發生性行為，憤而向對方提告求償。

法官調查，蔡男2019年9月間結婚，婚姻關係現仍存續中，但他卻隱瞞已婚的事實，導致沈女誤信其為單身，而與他交往1個月左右，並發生1次性關係。

法官曾問蔡男要如何賠償沈女，蔡男表示「願意賠償30萬元，明年農曆年前一次給付」，但沈女希望由法院判決，因此和解破局，最後法官判蔡男要賠償20萬元。可上訴。