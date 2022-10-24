　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

滑交友軟體見「1興趣」八成人都有！老司機秒懂：寫給女生看

▲▼滑手機,傻眼,疑惑,簡訊,看手機。（圖／記者曾筠淇攝）

▲網友發現很多男生的興趣都是露營。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

有些人會透過交友軟體認識新朋友，除了放上生活照之外，也會寫出興趣、職業等，好讓對方了解自己。近日就有網友發文表示，他發現有不少男生填寫的興趣都一樣，讓他感到納悶。貼文曝光後，就有老司機推測出可能原因。

這名網友在PTT的Gossiping板上貼文，提到他最近使用交友軟體時，發現很多男生都有同樣興趣，竟有八成人都喜歡露營，大家的興趣是何時從聽音樂、看電影轉變成露營的呢？

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「每個都放登山照啊」、「以前是出國，現在是露營」、「放心之後就是出國，解封誰要露營」、「應該男女每個興趣都有出國旅遊」、「現在出國難了，每個都在健身、露營」、「有人在看興趣的嗎？根本沒人聊吧」。

▲▼露營,營地,露營車。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲為何現在很多人愛露營？（示意圖／取自Pexels）

還有網友則表示，「因為男生的興趣都是女生喜歡什麼才跟著做的啊，以前女生喜歡音樂、電影，現在變成露營」、「因為現代女生都喜歡趴趴走、到處玩」、「其實那個就寫給女生看的，如果女生喜歡閱讀的話，那就每個男生都泡圖書館」。

事實上，過去也曾有不少網友討論，為何近幾年好像特別流行露營？就有一派人認為，主要是因為疫情不能隨意出國，所以選擇露營；還有一派人表示，很多人露營是為了拍照、PO在社群網站上吸引朋友關注；而除了上述兩種原因外，當然也有不少人是本來就喜歡親近大自然，或是想帶小朋友出去玩，露營也就成了首選。

ETtoday開箱雲上線了！內有限定優惠碼

►一天20元！「地表最強零食」上桌就被吃光　一圖看堅果超狂功效

►超夯調理包「5分鐘上桌」價格太殺　6位大廚激推！還送晶華牛肉麵

醫院推薦的「養生沖泡飲」一包15元！甜鹹口味全都有　阿嬤也愛喝

更多嚴選激殺商品：免加會員，在家購物更方便！

►還你S曲線！「石墨烯塑身褲」一穿像瘦5公斤　4色任挑千元有找

►150抽衛生紙「一包11元」　限時下殺！整年份一次買齊

►3M牙線棒「全網最低價」一支免1元！細滑不卡牙縫好超值

►►►想看更多就點「抗漲專區」讓你買到爽！◄◄◄

►「娘家益生菌」120包超優惠3740元！不能猶豫手刀快搶

►泡湯囉！烏來「泉世界」雙人湯屋588元

ET快訊
貨車「載晶片」國道翻覆！　他喊：千萬不能翻正
NanaQ收入變多「卻停給孝親費」：不養爸媽！　網分2派吵翻
季後賽首次經典「龍象大戰」　兄弟主場票價超佛
劉雨柔「4年前同框楊皓如」片段被挖出！　她表情成亮點
英將迎首位印度裔首相！「超級菁英」背景曝
車違停鐵軌硬拉柵欄！離譜男女還指揮火車快過　超扯三寶慘了
快訊／高雄工廠陷火海！火球夾黑煙畫面驚悚

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高市府防疫開罰連3敗！衛生局舉1原因氣炸：難道要等疫情嚴峻？

滑交友軟體見「1興趣」八成人都有！老司機秒懂：寫給女生看

酒後宿醉不開車　搭計程車或找代駕平安抵家

生意下滑！女友穿黑絲「制服誘惑攬客」漲3成　他氣炸…網敲碗地址

最美落羽松在成美！單女免費單男抽彩蛋　1111光棍節助脫單

萬聖「搞怪包」咬下爆餡！南瓜幽靈藏奶黃、芋頭餡　不到30元開吃

母胎單身21年！男「破處之戰」被OO到哭　女友太瘋狂嚇壞他

吃鍋不該出現的食材？　「這1樣」遭一眾轟慘了：直接倒廚餘！

新北第6選區／陸續選好日子成立競總！候選人積極曝服務決心

畜衛所狂犬病檢測取得日本認可　簡化犬貓輸日程序

金鐘57／曾寶儀主持6大亮點「堪比小金馬」　「史上最強開場」高質感！串場藏洋蔥

膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

金鐘57／《華燈》光女團VS蔡淑臻.陳庭妮　吳慷仁.邵雨薇「紅毯隔空放閃♥」

謝盈萱封后下跪道歉《四樓》導演　期待合作楊謹華：很強的演員！

楊謹華7度槓龜「出場還跌倒」老公抱抱　林心如認失落..嘆：我們不夠好嗎？

謝盈萱飆「FXXK」社死現場XD　陳嘉玲上身...後台懊惱賠罪

郭子乾模仿柯文哲：5男被1女幹掉XD　温昇豪錯失男主角「有小小的挫折」

姚元浩「卡式爐煮玻璃碗」爆炸　鬼鬼暴怒：你不要當主廚！

曾國城虧蔡尚樺：把北半球搞成那樣！　曝金鐘超時主因「尊重每位得獎者」

法師朋友敲鈸祝賀生日快樂　壽星一臉悲傷網笑：好沉重

高市府防疫開罰連3敗！衛生局舉1原因氣炸：難道要等疫情嚴峻？

滑交友軟體見「1興趣」八成人都有！老司機秒懂：寫給女生看

酒後宿醉不開車　搭計程車或找代駕平安抵家

生意下滑！女友穿黑絲「制服誘惑攬客」漲3成　他氣炸…網敲碗地址

最美落羽松在成美！單女免費單男抽彩蛋　1111光棍節助脫單

萬聖「搞怪包」咬下爆餡！南瓜幽靈藏奶黃、芋頭餡　不到30元開吃

母胎單身21年！男「破處之戰」被OO到哭　女友太瘋狂嚇壞他

吃鍋不該出現的食材？　「這1樣」遭一眾轟慘了：直接倒廚餘！

新北第6選區／陸續選好日子成立競總！候選人積極曝服務決心

畜衛所狂犬病檢測取得日本認可　簡化犬貓輸日程序

嘴巴燙傷「4件事」別做！　醫曝：含冰塊會更嚴重

高市府防疫開罰連3敗！衛生局舉1原因氣炸：難道要等疫情嚴峻？

他讚好市多神物還縫隙潔白！　有感除黴照「一眾卻搖頭不推」

貨車疑載晶片國道翻覆！他喊：千萬不能翻正　罕見4輪朝天吊離

悍將11月1日開始秋訓　范玉禹因確診錯過週三登板

馬國女大生同學錐心喊：火來了快跑　弟泛淚捧骨灰明帶姊回家

多人公開聚餐竟被稱密會　謝福弘：韓國瑜在苗栗得票證明「我清白」

誠品生活捷運忠孝店今年底前開幕　社區店型平均每月開一家

NanaQ收入變多「卻停給孝親費」：不養爸媽！　論點網分2派吵翻

「長期放狗殺貓」他怒：20歲街貓只值3000元？　新北動保處回應了

2寶爸當街遭爆頭亡！　 女兒近距目擊嚇壞奔逃

生活熱門新聞

藝FUN券轉型每人1200元「18歲限定」

壓車沒過「狠摔美腿妹和貓」　跑山哥慘了

測速照相也欺敵　駕駛中招傻眼「雞排咧」

上大夜班回家…見男友喝醉「睡了妹妹」

確診者7天後快篩陰「免自主管理」　同住者全改0+7

今晚18：36進入「霜降」！　4生肖當心血光之災

便便出現「5狀況」要注意！　當心是腸癌初期

好市多CEO證實了！　標價出現「1符號」快買

最新防疫「4大鬆綁措施」懶人包！

好市多客製化披薩　隱藏服務沒了

隔2年飛日本！作家發現「1改變」

好市多1權益還能用！會員驚喜：差點忘記

好市多加油站車潮曝！　盛況超像過年收費站

霜降後冷空氣凍探16°C　周末雨變天

更多熱門

相關新聞

2孩上幼兒園「3年噴1桶金」她喊貴！過來人卻讚便宜

2孩上幼兒園「3年噴1桶金」她喊貴！過來人卻讚便宜

許多雙薪家庭，因為沒時間照顧，會將小孩送去幼兒園，一名網友表示，看到好友發IG限動，分享家中2個小孩幼兒園的學費，學期註冊費2萬元，制服、學用品2400元，月費7000元，而且這只是一個小孩的費用，讓他傻眼表示，幼兒園三年上完，一桶金就要沒了。

買高或低均價都差不多！他列定期定額2錯誤

買高或低均價都差不多！他列定期定額2錯誤

尾牙主持人首選！鄉民列3優點「黃子佼主持功力強」

尾牙主持人首選！鄉民列3優點「黃子佼主持功力強」

《斯卡羅》拿最佳戲劇！PTT「點名1劇」最可惜

《斯卡羅》拿最佳戲劇！PTT「點名1劇」最可惜

金鐘獎最意外的片段？鄉民點名「這幕」驚呆

金鐘獎最意外的片段？鄉民點名「這幕」驚呆

關鍵字：

交友軟體興趣露營PTT出國

讀者迴響

熱門新聞

藝FUN券轉型每人1200元「18歲限定」

新娘歸寧宴消失　夫：她抽空結婚

韓客機降落宿霧機場　衝出跑道

蔡尚樺324字再發聲哭了！「喬完奶對比照」曝光

幼稚園午餐「白飯配魚露」！校長盜費用遭重判192年

83歲陳淑芳心律不整「心跳停止14秒」急手術！

專家：台海恐面臨現代史上最慘烈戰爭　每天千人亡

孫協志唱一半...「前緋聞女友」突衝上台！全場暴動當場臉紅了

12歲女童Apple Watch亮警訊「竟是罹癌」

「送媽媽廚餘機」超後悔！他怒：鄰居像蟑螂一直來

壓車沒過「狠摔美腿妹和貓」　跑山哥慘了

金鐘獎收視出爐！

網紅Gino勁宥性侵案　判刑定讞

巨乳女模術後搭機「直接爆頭」　鮮血從耳朵噴出

Lulu獎勵「是一張紙」細看驚呆

更多

最夯影音

更多
金鐘57／曾寶儀主持6大亮點「堪比小金馬」　「史上最強開場」高質感！串場藏洋蔥

金鐘57／曾寶儀主持6大亮點「堪比小金馬」　「史上最強開場」高質感！串場藏洋蔥
膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

金鐘57／《華燈》光女團VS蔡淑臻.陳庭妮　吳慷仁.邵雨薇「紅毯隔空放閃♥」

金鐘57／《華燈》光女團VS蔡淑臻.陳庭妮　吳慷仁.邵雨薇「紅毯隔空放閃♥」

謝盈萱封后下跪道歉《四樓》導演　期待合作楊謹華：很強的演員！

謝盈萱封后下跪道歉《四樓》導演　期待合作楊謹華：很強的演員！

楊謹華7度槓龜「出場還跌倒」老公抱抱　林心如認失落..嘆：我們不夠好嗎？

楊謹華7度槓龜「出場還跌倒」老公抱抱　林心如認失落..嘆：我們不夠好嗎？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面