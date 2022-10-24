滑交友軟體見「1興趣」八成人都有！老司機秒懂：寫給女生看

▲網友發現很多男生的興趣都是露營。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

有些人會透過交友軟體認識新朋友，除了放上生活照之外，也會寫出興趣、職業等，好讓對方了解自己。近日就有網友發文表示，他發現有不少男生填寫的興趣都一樣，讓他感到納悶。貼文曝光後，就有老司機推測出可能原因。

這名網友在PTT的Gossiping板上貼文，提到他最近使用交友軟體時，發現很多男生都有同樣興趣，竟有八成人都喜歡露營，大家的興趣是何時從聽音樂、看電影轉變成露營的呢？

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「每個都放登山照啊」、「以前是出國，現在是露營」、「放心之後就是出國，解封誰要露營」、「應該男女每個興趣都有出國旅遊」、「現在出國難了，每個都在健身、露營」、「有人在看興趣的嗎？根本沒人聊吧」。

▲為何現在很多人愛露營？（示意圖／取自Pexels）

還有網友則表示，「因為男生的興趣都是女生喜歡什麼才跟著做的啊，以前女生喜歡音樂、電影，現在變成露營」、「因為現代女生都喜歡趴趴走、到處玩」、「其實那個就寫給女生看的，如果女生喜歡閱讀的話，那就每個男生都泡圖書館」。

事實上，過去也曾有不少網友討論，為何近幾年好像特別流行露營？就有一派人認為，主要是因為疫情不能隨意出國，所以選擇露營；還有一派人表示，很多人露營是為了拍照、PO在社群網站上吸引朋友關注；而除了上述兩種原因外，當然也有不少人是本來就喜歡親近大自然，或是想帶小朋友出去玩，露營也就成了首選。

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