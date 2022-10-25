金門皇家酒廠附近廢棄物起火　東北風助燃濃煙狂竄加派怪手搶救

▲金門環島東路5段皇家酒廠對面傳出火警，初估燃燒面積250平方公尺。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、翁子皓／金門報導

金門金湖鎮皇家酒廠附近今（25）日上午11時許傳出火警，警消獲報後派遣金湖、金沙分隊各式消防車共計5車10人前往搶救，現場為廢棄物燃燒，且因東北季風的緣故，燃燒猛烈，竄出濃濃黑煙，火勢在13時41分成功撲滅，初估燃燒面積250平方公尺。

金門縣消防局今日上午接獲民眾報案，指稱環島東路5段皇家酒廠對面有濃煙竄出，指揮中心不敢大意，立即派遣第二大隊金湖、金沙分隊各式消防車共計5車10人前往搶救。

警消到達現場後，發現火勢由燃燒廢棄物引起，燃燒面積初估約250平方公尺，該地點鄰近雞寮及建築物只有20公尺，且有延燒的可能。現場指揮官當機立斷，派遣人員優先保護建物，阻斷火勢蔓延路徑，並請求加派第一大隊金寧分隊水庫車支援。

由於正逢東北季風來襲，風勢強大，且火場內堆放許多廢棄建材及輪胎，導致火勢燃燒猛烈，大量黑煙不斷竄出，有往外延燒的跡象，警消立即佈水線進行搶救，同時回報指揮中心加派重機具怪手及台電人員到場支援，現場合計部署3線水線進行搶救，火勢在強力水線攻擊下在12時43分受到控制，13時41分撲滅。

金們消防局第二大隊大隊長陳國瑋表示，民眾進行田野燃燒時，應事先申請並備妥滅火器、水桶等設備，務必做到人離火熄，金門地區由於冬季，環境相當乾燥易燃，再加上東北季風來襲，發生火警火勢一發不可收拾，呼籲民眾注意用火用電安全，不要隨意焚燒雜草及亂丟菸蒂，以減少災害事故發生。