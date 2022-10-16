轎車逆向開上永福橋連撞2機車！倒楣騎士全身多處骨折送醫

記者陳以昇／新北報導

新北市永和區永福橋發生小客車逆向衝撞2部機車意外。小客車駕駛辯稱恍神加上下雨視線不良，直接衝到對向車道，連撞2部機車，造成2名騎士全身多處骨折、擦挫傷，緊急送往新店耕莘醫院，幸好沒有生命危險，2部機車也嚴重損毀、變形，駕駛經酒測無酒駕，詳細原因待調查。

▲離譜許姓駕駛沿路逆向開上永和區永福橋（紅箭頭） 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

據了解，37歲許姓男子15日晚間8時許，開車從永和區福和路上永福橋要到台北市，竟沿路逆向上橋，此時34歲周姓男子及25歲習姓男子分別騎機車準備下橋到永和，由於下橋處有個小彎道，2名倒楣機車騎士竟飛來橫禍，遭許男開車直接逆向撞飛。

強烈的撞擊力道，讓2部機車龍頭往內凹變形，現場零件四散，2機車騎士倒地不起，全身多處骨折及擦挫傷，救護人員獲報趕抵，將2人緊急送往新店耕莘醫院救治，幸好沒有生命危險。

逆向肇事的許男經酒測無酒駕，但他卻交代不清逆向原因，辯稱當時恍神沒有注意到已經逆向，加上當時下雨視線不佳，才會釀禍，詳細肇事原因及肇責待警方調閱監視器調查釐清。

▼許姓駕駛連追撞2機車騎士，機車整個變形嚴重毀損，2騎士全身骨折 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼肇事的神車 。（圖／記者陳以昇翻攝）