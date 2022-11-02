穿鞋突然痛苦慘叫！男童被「最致命毒蠍」螫傷　心臟病發7次身亡

▲男童被當地最致命毒蠍螫死。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

巴西發生一起不幸悲劇，7歲男童路易斯(Luiz Miguel Furtado Barbosa)穿鞋時，被當地最致命毒蠍螫傷，導致他短時間內7次心臟病發作，治療後雖然情況一度好轉，最後仍不治身亡，讓媽媽十分傷心。

來自巴西聖保羅州安亨比市(Anhembi)的路易斯，上月23日在家中穿好鞋子，準備要和家人一同去露營時突然發出慘叫。44歲媽媽安吉莉塔(Angelita Proenca Furtado)表示，「他一穿上就突然痛苦尖叫，我們一直在找他是被什麼東西刺傷，突然發現他的腿開始變紅，那時我就猜可能是被蠍子螫傷」。

安吉莉塔後來在家中發現一隻巴西黃蠍(Tityus Serrulatus)，是南美洲最危險的蠍子之一，劇毒在當地曾奪走多條性命，她和丈夫巴伯沙(Eraldo Barbosa)嚇得趕緊把兒子送醫。

安吉莉塔表示，兒子在醫院度過一晚後情況一度好轉，讓他們家人燃起希望，然而病情後來又突然急速惡化，在兒子過世前一共心臟病發7次，最後於25日被宣告身亡。

安亨比市府官員後來也為不幸事件向死者家屬慰問，並下令哀悼3天。根據統計，當地今年就已發生54起蠍子攻擊事件，因為當地位於鐵特河(Tiete River)旁，且擁有很大的森林面積，使得類似事件十分常見。