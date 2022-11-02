搭車手被車門夾住　82歲男被列車「高速拖行」爆血死在鐵軌上

▲里約熱內盧地鐵發生乘客死亡事件。（圖／翻攝自Facebook／Loucos pelo MetrôRio）

記者李振慧／綜合報導

巴西發生乘客墜軌死亡事件，82歲男子荷西(Jose Alves Simao)在地鐵站時，手不慎被列車車門夾住，導致他被拖行掉落至鐵軌上，其他乘客發現後趕緊幫忙按下停車鈕，然而重傷的他後來仍被宣告死亡。

事件上月22日下午1時左右發生在里約熱內盧市中心的烏魯瓜亞納車站(Uruguaiana Station)，兒子表示，父親當天前往手機行要維修手機，計畫下午4時30分和他一起看球賽，然而他撥打對方手機長達好幾個小時都無人接聽，後來才被警方通報父親搭乘地鐵時發生意外，人已經死亡。

育有5名兒女的荷西，送醫發現嚴重內出血，胸部和腹部還有嚴重外傷，然而逝世至今家人仍未獲得當局交代，只知道父親是搭乘地鐵時發生意外，但是完全不清楚為何會發生意外。

▲男子搭乘地鐵死亡，家屬希望當局能給個交代。（圖／翻攝自Twitter）

女兒西蒙娜(Simone Brito Simão)表示，「我父親曾認為地鐵是最安全的交通工具之一，然而他卻因為手被車門夾住，在地鐵站內被拖行死亡」，希望當局不要把父親的死當成一個數字，相關主管機構能夠盡快採取行動，調查原因以避免類似事件再度發生。

地鐵公司MetroRio聲明表示，他們對於乘客不幸死亡深表遺憾，目前已經和死者家屬聯繫，將提供一切必要幫助，並成立事故委員會對事件調查中。