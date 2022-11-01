遭爆掃街擋救護車　蔣萬安批「綠營看圖說故事」：造謠才泯滅人性

▲蔣萬安陪同基隆市長候選人謝國樑安樂市場掃街拜 。（圖／蔣萬安競選團隊提供）

記者崔至雲／台北報導

國民黨台北市長候選人蔣萬安今（1）日到基隆陪同基隆市長候選人謝國樑掃街拜票，但被民進黨立委林楚茵指出，兩人掃街遇到救護車，沒讓路，仍高喊「凍蒜」。蔣萬安稍早回應，當時團隊發現救護車時，第一時間要求隊伍轉進騎樓避開主幹道。民進黨卻看圖說故事，惡意造謠抹黑，他們的作為才是泯滅人性。

蔣萬安、謝國樑上午去基隆拜票，被林楚茵指，兩人遇到救護車，路旁民眾呼籲「讓讓」，但兩人仍高喊競選口號「凍蒜」後才願意讓路，批評為了選舉選到沒良心。

蔣萬安指出，今天上午的狀況是，謝國樑團隊發現救護車，第一時間要求隊伍轉進騎樓避開主幹道，並在確認救護車沒有要移動後，引導隊伍轉至內市場閃避，直到救護車離開後才繼續掃街行程。

蔣萬安表示，過去民進黨看圖說故事的例子數不清，上次他在市場遇到阿嬤跌倒，也是比手出打電話的姿勢，要團隊趕快叫救護車打電話，卻被說是「比讚」；現在又是民進黨的一次抹黑造謠、擷取部分畫面斷章取義。

蔣萬安說，接下來謝國樑團隊也會公布完整畫面、說明真相，包含蔡適應、綠營人士又在緊要關頭為拚選舉操作，再度扭曲事實，這樣的作為才是泯滅人性。

