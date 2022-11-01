王必勝夜會準備「辯論模擬考」？　陳時中自承拙於言詞：天天都在

▲陳時中今天受訪時自承「拙於言辭」。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選舉倒數25天，衛福部長薛瑞元、中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝及發言人莊人祥日前赴民進黨候選人陳時中競選總部夜會，被指替陳周末的電視辯論會進行「模擬考」。不過，陳時中1日晚間受訪說，「我的模擬考還少嗎？天天都在模擬考啊」，記者們也天天給自己模擬考，不需要薛、王兩人再給自己做模擬考。

陳時中午今天晚間出席景美集應廟廟口開講活動前受訪，媒體詢問，現在辯論準備的怎麼樣，有沒有遇到什麼樣的困難？陳時中表示，自己不是靠口才好、言辭華麗，但是他準備把事情講清楚，本著以前當指揮官的精神，跟大家把事情報告清楚就好。

另對於政策小組召集人管碧玲評論，口才根本不是陳時中的強項，陳說，他是做事的人，長期在指揮中心，「我的口才怎麼樣大家也都了解」，他不是靠口才在做事情，而是在做事情、跟外界報告，所以在辯論會上也會本著這樣的精神，「雖然拙於言辭，但是我也會把事情講清楚」。

此外，媒體也關注高端公布疫苗價格一事，陳時中回應，要求公布價格一直都是在野黨和相關人士的期待，公布了符合社會的期待；至於過去是否有與高端簽署保密協議，要求不能公開資訊？陳說，基本上這樣的合約是供貨廠商對於購買的人的要求，對高端公司來說，並沒有什麼樣的限制。