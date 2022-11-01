「腿斷了爸爸救救我」！他驚恐飛奔梨泰院「揹她跑數公里」就醫

▲梨泰院萬聖節事件造成許多家庭破滅，一名爸爸接到女兒電話趕往，揹著女兒數公里才成功將女兒救回。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

韓國首爾梨泰院悲劇造成156人死亡，100多人輕重傷。而當時的急救畫面也讓不少人觸目驚心，尤其是多人躺地CPR與臉色慘白的畫面，造成韓國社會陷入一片哀傷當中，如今不少歷經浩劫的人出面說明當時狀況。一位62歲的爸爸就透露，當晚接到20多歲女兒的求救電話，他立刻趕往現場揹著腳已經受傷骨折的女兒，跑了一公里才找到人願意開車送他們去醫院。

▲當時警消進入後開始交通管制，也讓外車無法進入，這名爸爸因此下車跑了1.5公里才找到愛女。（圖／達志／美聯社）

據韓媒《紐西斯通訊社》報導，一名62歲的爸爸29日當晚接到女兒來電，告知他正在梨泰院，而且「旁邊的人都死了」，自己也受傷叫爸爸趕快來救她，當時通訊也出問題，兩人無法繼續用電話溝通，只好用通訊軟體傳訊息，等到有網路時就能傳出去，女兒寫出「腿好像斷了，梨泰院發生踩踏事故，原本要回家了卻被壓在下面，這裡的人們都死了，救救我，我好害怕。」

這讓爸爸一看嚇到了，趕快搭車前往梨泰院附近，附近因大批警消進入因此交通管制，他也因此在下車後跑了1.5公里才到了女兒所在的派出所，當時已經有4個人躺在派出所外，但因為傷亡人數太多，若等到女兒可以送醫不知道要等多久。

▲梨泰院事發現場如今滿目瘡痍，主要街道旁也設起臨時哀悼靈堂，供民眾將酒與花擺上祭祀。（圖／達志／美聯社）

年邁的爸爸一看立刻揹起骨折的女兒，一路跑了1公里多才遇到路過的車輛願意伸出援手，載他們去醫院就醫，沒想到到了醫院早已人滿為患，鄰近的醫院都忙得不可開交，善心車主又將父女倆送往鄰近他們住處的盆唐醫院，受傷的女兒才得以就醫。

如今女兒已經過治療並轉到普通病房，該名父親也在網路上發文，並向當時載他們送醫的兩位車主道謝，當時他們花了3小時將他的女兒送醫，離開時爸爸要給對方酬謝金或油錢來答謝車主，但對方堅持不收，因此也讓這位爸爸在文中特別感謝對方。

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