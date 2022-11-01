兩樣情？「台積電落腳桃園」藍轟綠政治盤算　拜登親自出席新廠典禮

▲左為民進黨桃園市長參選人鄭運鵬，右為國民黨桃園市長參選人張善政 。（合成照／鄭運鵬、張善政競選辦公室提供）



記者陶本和／台北報導

台積電最先進的一奈米廠將落腳桃園龍潭科學園區，桃園市長鄭文燦表示，這要感謝桃園市長候選人鄭運鵬在立委任內，居中溝通協調；不過，藍營則嘲諷是為選情的政治盤算。而在此同時，台積電12月將在美國亞利桑納州廠，舉辦首批設備到場典禮，美國總統拜登（Joe Biden）傳出將親自出席迎接。

對於台積電一奈米廠將落腳桃園龍潭科學園區一事，鄭文燦表示，台積電希望推動龍科三期，提供龍科廠商更大設廠空間，計畫討論大概三年，近兩年較積極，市府評估水電條件、聯外道路改善及相關可能問題，都盡全力協助。

鄭文燦也指出，這段時間要感謝鄭運鵬在立委任內協助溝通協調。鄭運鵬則表示，一年多來「如愚公移山，終讓護國神山成功來到桃園。不過，張善政表示，台積電設廠要用的土地還沒取得，大家想一下，將來要落腳龍潭是多少年以後的事？他認為現在提這件事，是有什麼用心？

張善政競選總部發言人凌濤則說，台積電並未正式聲明確認，政治人物為選情或政治盤算擅自發言，干擾跨國企業營運節奏，恐對「護國神山」造成莫大困擾與妨礙。但他也強調，張善政是最熟悉該領域的市長候選人，絕對樂見其成，當選後也將強化周邊配套。

另一方面，台積電在美國的亞利桑那州廠，12月將舉辦首批機台設備到廠典禮，而美國總統拜登傳出將親自出席。對此，台積電並無回應，但表示將會邀請客戶、供應商、學界與政府代表等嘉賓一同慶祝。