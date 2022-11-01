出任蔡英文主席特助　陳明文兒子陳冠廷：盼在政黨外交盡心力

▲陳冠廷接任民進黨主席特助。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

原本擔任民進黨主席蔡英文特助的洪耀南今年8月底離開黨部，轉赴學界發展，在該職務懸缺兩個月後，蔡英文邀請立委陳明文之子、台灣世代智庫執行長陳冠廷，擔任主席特助一職。陳冠廷受訪表示，近日接獲主席邀約，認為是非常大的肯定，也是重要的責任，盼未來在國際交流、政黨外交上盡一份心力襄助主席。

陳冠廷是陳明文的大兒子，擁有東京大學公共政策研究所碩士學位，2018年底被台北市長柯文哲延攬入市府，擔任副發言人，當時與「學姐」黃瀞瑩、「小牛」柯昱安等人一起共事，並於2020年6月請辭，隨後擔任台灣以色列國際資訊安全暨科技交流協會副理事長、台灣世代教育基金會執行長等職務，關注台灣參與國際外交事務的議題，經常透過臉書分享參與國際論壇的觀點。

陳冠廷今天下午受訪說，近幾天接到主席的邀約，他認為這是重要的責任，也是非常大的肯定，因此接受邀約；對於未來期許，他說，希望加強中央與地方的連結，在國際交流、政黨外交上盡一份心力，襄助主席，同時也要與所有同事面對各種挑戰，解決問題。

此外，洪耀南表示，他自8月底離開黨部，目前在淡江大學外交與國際關係學系中國大陸研究碩士擔任助理教授，今天他看到陳冠廷接任黨主席特助，讚許「他（陳冠廷）有豐富的國際關係與涉外的經驗，非常適才適任」。