NSO明年赴美東巡演曲目搶先曝 用音樂徜徉浩瀚海洋

▲NSO將攜手次女高音范婷玉共同演出。（圖／NSO提供）

生活中心／台北報導

國家交響樂團(NSO)將於9月23日（五）在國家音樂廳演出《準‧馬寇爾的海》音樂會；由NSO音樂總監準‧馬寇爾(Jun Märkl)以NSO 2022/23樂季主題自然風光、法國音樂及孟德爾頌展開延伸，以海此一景象為軸率領NSO精彩呈現德布西、孟德爾頌、細川俊夫經典的海洋作品，並攜手次女高音范婷玉演繹艾爾加的《海景》，帶領愛樂朋友透過磅礡豐厚的管絃樂及美聲聽見德國、日本、英國、法國等四地不同作曲如何描繪大海震懾人心的壯闊聲音景象。



準‧馬寇爾表示：「台灣是個四面環海且自然資源豐沛的國家，坐擁豐富自然景緻，這場音樂會融入大海的概念，希望能從音樂中傾聽大自然，詮釋大自然。」本場曲目中，德布西最廣為人知的《海》，更是NSO將於2023赴美國華盛頓及美東地區巡演的曲目之一。



音樂會上半場以同為這個樂季主題之一的「孟德爾頌」《平靜的大海和幸福的航行》，作品27揭開序幕。此作品是一首音樂會序曲，靈感來源為1822年，貝多芬為歌德的二首成對詩作《平靜的大海》和《幸福的航行》譜寫的同名清唱劇。

相較於貝多芬以混聲合唱呈現詩的文本，熱愛大自然的德國作曲家孟德爾頌則以純器樂來表現詩中的海洋意象，以器樂堆疊出樂曲的張力，呈現出海洋的「靜態」及揚帆「啟航」的意象。



下半場則由準‧馬寇爾攜手次女高音范婷玉與NSO共同詮釋英國作曲家艾爾加的《海景》，這首作品是1896年英國諾威奇音樂節(Norwich music festival)委託艾爾加為音樂節譜寫一首管弦樂與人聲獨唱的作品，他將五首以海為題材的詩作，譜寫了管絃樂聯篇歌曲集《海景》。這五首歌曲除了豐富優美的旋律外，更以音樂細膩傳達詩作的內容，將大海豐富的面貌以音樂深刻表達。

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范婷玉說，演唱這組作品時，為了呈現海洋的多重樣貌，需要讓自己在人聲與管絃聲浪的交會中找到平衡，艾爾加從五首來自不同詩人筆下的故事所創作出的海景標題樂曲，訴說的主題及內容大不相同，有靜謐壯闊、有愛情故事，還有勇者與大海對抗永不放棄的精神！這次我在演唱這五首與「海」相關的故事時，都要想像著自己如同身在壯闊無邊的大海，面對五首層次多變的海洋風景，透過歌聲唱出精彩對比的心境轉折。這首樂曲很容易親近，歡迎樂迷朋友親臨現場以海來療癒身心。

音樂會最後，將由身為德布西權威的音樂總監準．馬寇爾與NSO共同演繹德布西不朽的經典作品《海》，全曲各樂部交織成龐大音像，時而纖細婉轉、時而磅礡撼動，準‧馬寇爾以優雅且揮灑自如的手法，帶領NSO細細描繪德布西以無數美好回憶所沉澱的海。



準‧馬寇爾出生於德國慕尼黑，他在1986年於德國音樂協會會所舉辦的指揮大賽中獲勝，於美國檀格塢與指揮名家伯恩斯坦、小澤征爾學習，隨後於德國薩蘭邦國家歌劇院與曼海姆國家劇院展開首任的音樂總監生涯，繼而活躍於歐洲、日本、美國各大歌劇院。長久以來，馬寇爾被讚譽為德奧樂派作品的權威，馬寇爾目前擔任國家交響樂團音樂總監，以及荷蘭海牙愛樂管絃樂團首席客席指揮；近期還受邀擔任美國印第安納波利斯交響樂團的藝術顧問，以及美國奧勒岡交響樂團首席客座指揮。



次女高音范婷玉畢業於德國國立漢諾威音樂暨戲劇學院，擁有聲樂教育、音樂會演唱家及歌劇獨唱家三項文憑。2006年六月至2009年八月受聘為奧地利林茲國家劇院（Landestheater Linz）歌劇合唱團的次女高音。2013年五月獲得輔仁大學音樂學系研究所演奏（唱）組博士學位，取得博士學位後，除了教學，每年固定舉辦具有主題性的獨唱音樂會。目前為輔仁大學音樂系專任助理教授，並兼任於國立臺北藝術大學音樂系，除了聲樂教學外，開授德文語韻、德文藝術歌曲、語音學、歌劇實習、重唱作品研究等人聲藝術相關課程。



國家交響樂團音樂總監準・馬寇爾攜手NSO及次女高音范婷玉，精彩再現德布西、孟德爾頌、細川俊夫、艾爾加經典的海洋作品，邀您一同感受廣袤海洋的深刻與感動！



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2022.9.23 Fri.19:30國家音樂廳

NSO《準‧馬寇爾的海》

NSO & Jun Märkl & Ocean



指揮／準‧馬寇爾 Jun Märkl, conductor

次女高音/范婷玉 Ting-Yu Fan, mezzo-soprano



孟德爾頌：《平靜的大海和幸福的航行》，作品27

Felix Mendelssohn: Meeresstille und glückliche Fahrt, Op.27

鄭雅慈：《西濱印象》（「一分鐘交響曲作曲計畫」，世界首演）

Ya-Tzu Cheng: Impressions of the Western Coast

(One-minute Symphony Project, world premiere)

細川俊夫：《循環的海洋》

Toshio Hosokawa: Circulating Ocean

艾爾加：《海景》

Edward Elgar: Sea Pictures, Op.37

德布西：《海》

Claude Debussy: La Mer