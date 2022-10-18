台灣首演英國作曲家沃恩威廉斯史詩巨作

▲呂紹嘉將率領NSO、台北愛樂合唱團與聲樂家，首演英國經典名曲。

生活中心／台北報導

國家交響樂團榮譽指揮呂紹嘉將率領NSO、台北愛樂合唱團與眾聲樂家群，在10月21日(五) NSO《呂紹嘉的浩瀚樂詠》音樂會，臺灣首演英國作曲家沃恩．威廉斯憾動人心的兩首經典名作《海洋交響曲》、《音樂小夜曲》，還有英國作曲家艾爾加的《嘆息》，以及TSMC X NSO X TNUA樂無界之「一分鐘交響曲計畫」洪郁閎的《擬態》世界首演。

指揮呂紹嘉表示：「今年是英國作曲家沃恩‧威廉斯150週年誕辰，臺灣近幾年雖然於管絃樂團曲目上已經拓展的非常快，可是英國這一塊還是非常的陌生，而艾爾加、沃恩．威廉斯都被認為是英國最具代表的作曲家。沃恩．威廉斯是20世紀英國最重要的交響曲作曲家，他的創作博大精深，值得帶大家深入了解。這也是一場以合唱為主題的音樂會，兩首沃恩．威廉斯的曲目都是臺灣的第一次首演，可以欣賞到非常優美真摯的英國合唱音樂。」



上半場首先將帶來英國作曲家艾爾加於第一次世界大戰前完成的《嘆息》，絃樂合奏的優美旋律在豎琴與管風琴的烘托之下，力度從極弱到極強表現出巨大的情緒張力，宛如向世人由衷發出內心深處那難以言說的深沈喟嘆。緊接著將由女高音黃莉錦、次女高音陳禹及男高音林健吉、男中音葉展毓與NSO一同演出沃恩．威廉斯的《音樂小夜曲》。

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呂紹嘉說：「此曲原為16位獨唱及交響樂團所做的樂曲，歌詞取材自莎士比亞『威尼斯商人』的第五幕第一景。熟悉莎士比亞的沃恩．威廉斯，獨具慧眼的選了這段詞，這也是個『笑取戲劇一瓢飲，揮就一闕美樂章』的佳例，在原劇作中這只是一景不到三分鐘的過場戲，卻被作曲家化剎那為永恆，點石成金般的鋪陳為一闕形式完整，滿富詩意與戲劇的美麗樂章。同時此作品也是英國近代著名指揮伍德爵士（倫敦「逍遙音樂會」的創始者）委託沃恩‧威廉斯為自己指揮生涯五十週年紀念慶演出所寫的一首曲子。」



下半場將以沃恩．威廉斯的《海洋交響曲》壓軸登場，由NSO榮譽指揮呂紹嘉攜手女高音林玲慧、男中音葉展毓及台北愛樂合唱團共同詮釋沃恩．威廉斯壯麗磅薄的《海洋交響曲》，這是沃恩．威廉斯於1909年完成的第一首交響曲，使用大型的管絃樂團、管風琴、混聲合唱與女高音、男中音二位獨唱，帶出海洋與大地帶給生命的靱力和不受束縛的原始力量；全曲共四個樂章，歌詞皆出自美國詩人惠特曼詩作《草葉集》，可以聽見沃恩．威廉斯交響曲中所揉合英倫仕紳氣質以及東方哲思的音樂語彙，豐富而溫暖地刻畫海洋的澎湃及頌讚人類超越命運的勇氣，為一闕展現能量和實力的龐大作品。

呂紹嘉分享：「此曲選自美國詩人惠特曼的《草葉集》，沃恩．威廉斯於其中選出與海洋相關的四篇譜成他的交響處女作。詩的意境，除了第三樂章〈海浪〉是直接描述壯闊翻騰的海景外，其他三樂章都是借海以載道，訴說作家追求四海一家，平等自由的崇高理想，尤其是第四樂章〈探險者〉, 出自長詩 「前往印度之路」選段，更是寓意深遠充滿哲理。惠特曼將西方航往印度（東方）之旅視為由向外的冒險昇華到向內心探索的過程。他認為，科技的日新月異若無文化藝術底蘊之相稱只會使人心愈來愈空虛，愈來愈徬徨。惠特曼藉此詩文提醒世人敬畏大地萬物及回歸初心與藝術，相信「探索者」詩文也讓沃恩．威廉斯深有同感及共鳴，第四樂章其長度接近半小時，超過前三個樂章總和，從頭到尾樂團跟及合唱團都是主角，在當時英國也樹立了一個新的指標。全曲先從合唱團讚頌西方世界物質文明開始，而後強調心中疑惑與無助的漸次加深，終至絕望祈求。千呼萬喚下，「詩人」（泛指精神文化）在眾人歡呼下堂皇登場，男中音與女高音順次加入，好似探索者與自己靈魂的對話，樂曲峰迴路轉，兼具深幽與壯闊，在一陣樂團與唱者勝利呼喚的豪情出航後，樂曲卻再轉幽微，沃恩．威廉斯以對未來不可知的敬畏，極弱弦樂高音與低音沈吟對答，神秘而提問般的結束全曲，深刻描繪出海洋與大地帶給世界及人心的豐盈與哲理。」

音樂會資訊：

2022/10/21(五) 19:30 國家音樂廳

NSO《呂紹嘉的浩瀚樂詠》

NSO Lü & Ralph Vaughan Williams



指揮/呂紹嘉 Shao-Chia Lü, conductor

女高音/林玲慧 Ling-Hui Lin, soprano

女高音/黃莉錦 Li-Chin Huang, soprano

次女高音/陳禹 Yu Chen, mezzo-soprano

男高音/林健吉 Claude Lin, tenor

男中音/葉展毓 Chan-Yu Yeh, baritone

台北愛樂合唱團 Taipei Philharmonic Chorus

合唱指導/古育仲、張維君 Yu-Chung John Ku & Wei-Chun Regina Chang, chorus Master



洪郁閎：《擬態》(TSMC X NSO X TNUA樂無界之「一分鐘交響曲計畫」，世界首演）

Yu-Hong Hong: Mimicry (TSMC X NSO X TNUA One-minute Symphony Project, world premiere)

艾爾加：《嘆息》

Edward Elgar: Sospiri Op.70

沃恩．威廉斯：《音樂小夜曲》

Ralph Vaughan Williams: Serenade to Music

沃恩．威廉斯：《海洋交響曲》

Ralph Vaughan Williams: A Sea Symphony