快訊／與蔣萬安掃街遭轟「擋救護車」　謝國樑急澄清：在等病患上車

▲蔣萬安陪同基隆市長候選人謝國樑安樂市場掃街拜 。（圖／蔣萬安競選團隊提供）



記者崔至雲／台北報導

國民黨台北市長候選人蔣萬安1日上午陪同基隆市長候選人謝國樑前往安樂市場掃街拜票，不料，被民進黨立委林楚茵質疑，蔣、謝兩人在掃街過程中救護車要經過，還在高喊「凍蒜」，痛批泯滅人性為了選舉選到沒良心。對此，謝國樑急拍攝影片澄清，當時救護車是在等病患，且看到救護車30秒內，團隊已馬上淨空車道。

蔣萬安今日上午陪同謝國樑前往安樂市場掃街拜票，不過，林楚茵公布一段影片及多張照片質疑，掃街過程中遇到救護車要經過，明明救護車就在面前，路旁民眾也已經高喊「讓讓」，蔣和謝卻繼續大喊競選口號，喊完凍蒜才願意讓路。

▲蔣萬安與謝國樑掃街拜票疑似阻擋救護車。（圖／林楚茵提供）

林楚茵批評，平常在路上看到救護車一定是盡可能的靠邊行，但是蔣萬安、謝國樑卻硬要從救護車前方過馬路，讓救護車等他們喊完口號才能過，難道選舉比救護重要？難道別人的命都不是命？蔣、謝還沒選上市長就如此視市民的生命健康如無物，這樣的人當上市長還得了。

針對指控，謝國樑立刻發影片澄清說，早上他與跟蔣萬安團隊一看到救護車後，30秒內已經騰空讓救護車道淨空，而當時救護車是在等病患上車，大約等待幾分鐘後，病患上了車，才行駛離開。

謝國樑強調，這段時間競選團隊都在風雨走廊內，沒有在車道上，等救護車離開了，才回到原本路上。並未阻擋救護車一說。

