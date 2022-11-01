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藍營狂攻高端研發採購！王必勝批：和宇昌案、浩鼎案同樣抹黑手法

▲▼11/1中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

高端疫苗爭議不斷，藍營也痛批中央流行疫情指揮中心護航高端。指揮官王必勝今表示，有人攻擊批評，會繼續承擔，這沒什麼好委屈，有些事情還是需要時間給努力的人正義。他更直指「像是宇昌案、浩鼎案都發生同樣手法，最後都不是事實。」

高端昨發布聲明指出，與疾管署簽約執行的「COVID19疫苗採購合約」，採購價金平均每劑840元，疫苗總價為40.3億元，交付500萬劑，含20萬劑贈與。針對高端公布價格，王必勝也強調，高端公布的內容是正確的，疾管署並沒有買貴，還比BNT和莫德納便宜。

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針對外界質疑高端疫苗過貴，王必勝說，昨天高端公布單價，的確比自己採購和被捐贈的BNT和自己採購的莫德納都低，各國疫苗價格方面，取決於很多因素，有可能是國家經濟水準，疫苗廠商會把各國能負擔的水平做分類，賣給其他國家價格不一樣，另外還有關劑量，買500萬劑和1億劑是不同的，還有該國有沒有自己生產疫苗等，都會影響價格。

談到高端爭議是否認為被抹黑？王必勝也再度表示，團隊一直坐在這裡做事，不管做什麼都有人攻擊批評，「我們也會繼續承擔，沒什麼好委屈。」但他直言「有些事情需要時間還給努力的人正義跟公平，現在同樣手法之前也發生在宇昌案和浩鼎案，最後都發現不是事實。」

王必勝表示，現在同樣手法現在也是加諸在自己生技產業上，民眾應該要去分辨這些惡意操作，「根據我自己觀察，我認為高端疫苗本身是安全有效的疫苗，這事情應該不會被抹滅。」

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