才大罵打3劑高端變「倒楣族」　周玉蔻今早赴日旅遊自由行

▲周玉蔻。（資料照／記者屠惠剛攝）



實習記者李密／台北報導

媒體人周玉蔻日前在廣播節目上狂轟高端害自己變「倒楣族」，因日本目前開放的疫苗認證名單中不含高端，還須自費新台幣3500元做PCR才能入境，呼籲高端應積極向WHO申請，而非「躲在背後數鈔票」。不過，周玉蔻今（15）一早也在臉書貼出桃園機場出境照，表示自己已踏上日本自由行旅程，更大讚「國門開放、政府有做事」。

▲周玉蔻15日至日本自由行。（圖／翻攝自Facebook／周玉蔻）



日本自10/11恢復海外旅客自由行、免簽證入境，不過僅限接種滿3劑之AZ、莫德納、BNT等疫苗。周玉蔻因三劑都打高端，前（13）日在廣播節目中大罵高端害自己變「倒楣族」，直言當初是因為相信高端，結果現在去日本還要花錢PCR，非常不合理。

然而，周玉蔻今（15）早依舊選擇踏上「日本自由行」，不僅在臉書貼出桃園機場照，表示睽違33個月出鄉情怯，稱讚「桃園機場煥然一新」，安檢、海關井然有序，「輕聲細語的叮嚀和有意無意飄動的眼神中，閃爍著我們一起共度難關，黑夜已過、黎明將至的喜悅。」更於文末附註「國門開放、政府有做事」，

對於民眾打高端赴日本須再花3500元做PCR，前中央防疫指揮官陳時中昨（14）日受訪時也鬆口對民眾的不方便表達歉意。並承諾時間不會很長，未來很多國家不會再用特定疫苗做邊境管制。

高端則回應，台灣因政治處境特殊，本土疫苗廠欲取得國際認證之難度遠高於其他國外疫苗公司。日後將持續配合台日雙方政府協商，盼盡快提供民眾更便利的赴日旅遊方式。