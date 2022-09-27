日本「考慮開放科興」高端卻不行　醫點1關鍵：說抗體多好沒用

▲日本東京涉谷。（圖／達志影像／美聯社）

記者周亭瑋／綜合報導

日本內閣官房長官松野博昨（26）日除了宣布，開放自由行、免簽證入境，也提到未來將承認接種中國研發疫苗的旅客入境。消息一出，引爆輿論沸騰，許多人立刻想到高端，而醫師蘇一峰也點出關鍵差異。

蘇一峰稍早在臉書發文，「日本（打算）開放中國科興疫苗，可免採檢入境，台灣的高端卻不行！就是有無三期報告的差別，學術的正途真的很重要，三期報告就是全世界的共識，你不拿出三期報告，一直用一二期報告說自己的疫苗打完抗體多好，都沒有用。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

關於日本放寬邊境的政策，松野博一昨指出，10月11日起將開放海外旅客自由行、免簽證入境，同時廢除每日入境人數上限，各機場國際航線也將陸續恢復。

松野博一也提到，開放後旅客仍須提供疫苗接種證明，若未打滿3劑，則須提供PCR陰性證明，同時未來也將承認接種中國研發的品牌疫苗可享同等待遇，但時間未定。

▲蘇一峰揭兩疫苗關鍵差異。（圖／翻攝自臉書／蘇一峰）

對此，網友們紛紛回應，「完了，台灣價值」、「對不起，科興，你不是笑話了」、「日本政府聰明得很」、「打臉啦」。

開箱雲好康優惠！！內有專屬折扣碼

►我就懶阿！6款「餐廳級調理包」水煮5分鐘開吃 再送晶華牛肉麵

►1包15元！醫院激推「4款養生沖泡飲」熱量134卡 4種人超適合

►智慧型刷毛「提醒換牙刷時機」 還有銀離子抗菌

快速結帳超方便！超夯品也有優惠

►東風極柔三層衛生紙「1包不到18元」



►來自台東「日出頂級鮮蛋」 7道檢驗！360度零死角洗選

►150抽兩層衛生紙「1包不到12元」 整年份買好買滿