排隊等買阿伯突衝攤位「雙手抓蘿蔔糕」還用食指壓！她目睹超傻眼

▲原PO到市場買蘿蔔糕，見到傻眼的一幕。（示意圖／CFP）

記者施怡妏／綜合報導

昨日有網友抱怨，進店內買生日蛋糕，剛好剩下一顆芋頭布丁口味，沒想到一位大媽竟然直接將手指戳進蛋糕，大喊「最後一顆嗎？我要」。一名女網友認為該事很荒謬，還以為是創作，怎料早上到市場買蘿蔔糕，有個阿伯快步走過來，徒手翻著蘿蔔糕，還用食指去壓，讓她超傻眼。

該名女網友在臉書「爆怨公社」發文，早上逛菜市場，看到一家手工蘿蔔糕剩沒多少，趕緊衝上前排隊並物色要買哪一塊，正當老闆拿起袋子要裝起來時，有個阿公快步過來，直接把她要買的那塊蘿蔔糕，徒手拿起來翻來翻去，「甚至還用食指去壓，只差沒戳出洞」，讓她心裡狂罵髒話。

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貼文一出，網友們也覺得扯，「昨天我回大媽無極限，看來要改成長輩無極限了」、「感覺阿公也看上那一塊，這下讓他得逞了」、「好可怕，以後蛋糕或是蘿蔔糕，我大概都會有陰影」。

有網友表示，很常遇到這樣沒水準的長輩，「老人家真的很愛戳食物，不戳一下好像會X一樣，尤其是麵包店，我看過有個阿公每顆麵包都戳，還兩指捏，自此買麵包不再拿最前面的，一定挑後面的買」。

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