　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

排隊等買阿伯突衝攤位「雙手抓蘿蔔糕」還用食指壓！她目睹超傻眼

蘿蔔糕,菜頭粿（圖／CFP）

▲原PO到市場買蘿蔔糕，見到傻眼的一幕。（示意圖／CFP）

記者施怡妏／綜合報導

昨日有網友抱怨，進店內買生日蛋糕，剛好剩下一顆芋頭布丁口味，沒想到一位大媽竟然直接將手指戳進蛋糕，大喊「最後一顆嗎？我要」。一名女網友認為該事很荒謬，還以為是創作，怎料早上到市場買蘿蔔糕，有個阿伯快步走過來，徒手翻著蘿蔔糕，還用食指去壓，讓她超傻眼。

該名女網友在臉書「爆怨公社」發文，早上逛菜市場，看到一家手工蘿蔔糕剩沒多少，趕緊衝上前排隊並物色要買哪一塊，正當老闆拿起袋子要裝起來時，有個阿公快步過來，直接把她要買的那塊蘿蔔糕，徒手拿起來翻來翻去，「甚至還用食指去壓，只差沒戳出洞」，讓她心裡狂罵髒話。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，網友們也覺得扯，「昨天我回大媽無極限，看來要改成長輩無極限了」、「感覺阿公也看上那一塊，這下讓他得逞了」、「好可怕，以後蛋糕或是蘿蔔糕，我大概都會有陰影」。

有網友表示，很常遇到這樣沒水準的長輩，「老人家真的很愛戳食物，不戳一下好像會X一樣，尤其是麵包店，我看過有個阿公每顆麵包都戳，還兩指捏，自此買麵包不再拿最前面的，一定挑後面的買」。

ETtoday開箱雲好康報報！內有優惠折扣碼

►每天一包超享瘦！「萬歲牌堅果」小包裝控制熱量　減重效果UP

►日本直送「昭和半熟麵包」扎實Q彈！撕開會牽絲

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

►妙管家洗衣精4000g「4瓶只要399」！添加植物茶樹油　抗菌100%

▶「佳麗寶ALLIE防曬乳」699元買1送1！秋冬更要做好防曬

►台灣正港「荔枝蜂蜜」！睡前喝1杯燃燒脂肪　買再送蜂膠手工皂

►連2年銷售第一！泰山推「強氣泡水」越喝越消暑　1瓶只要16元

►最狂「鍋寶分離式電鍋」特價2299元！用途顛覆想像、湖水綠色好美

ET快訊
獨／台中桶屍案　死者DNA比對結果出爐
故宮摔破「3國寶」！　外型曝光
LIVE／離譜！故宮摔破3國寶院長下令封口　周日劇烈雨彈襲3
麥當勞推「買1送1券」！　限時1天搶刮
快訊／摔破3件國寶！　故宮最新4聲明「還原破損過程」
快訊／太離譜！　故宮認「有3件國寶被摔破」
快訊／政大金融學院院長猝死　「主動脈剝離」辭世
快訊／故宮院長認了！　2國寶被摔破
陸方來救團團？　柯文哲：嫁出去的媳婦，快要掛掉要來看一看
快訊／立委控打破2國寶　故宮院長13:15說明
外流林秉樞偷打疫苗紀錄　2大咖名醫、1名嘴下場慘了
快訊／南韓軍方：北韓又朝東試射「彈道飛彈」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

故宮摔破「3國寶外型曝光」！雙龍小碗修復中

奈格颱風「不排除下周一晚間發海警」　氣象局曝陸警機率

好市多洗髮精有「一整條人參」！她挑回家老媽狂笑：買人參經驗

摔破3件國寶！故宮最新4點聲明「還原破損過程」：隨即依程序通報

王必勝自曝第四劑要打高端！口罩令鬆綁11月討論「分階段進行」

排隊等買阿伯突衝攤位「雙手抓蘿蔔糕」還用食指壓！她目睹超傻眼

LINE隱藏功能曝光「表情貼連按3次」　她炸驚喜：現在才知道

破122萬次！綠網友狂載高虹安論文　教授揭目的「讓她賠290億」

總是一眼被看穿！「喜歡你藏不住愛意」TOP3星座

信義房屋再捐1.3億！攜手政大公企中心　推動企業倫理與ESG

普悠瑪出軌釀18死二審　駕駛尤振仲仍判4年半

機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

爺抱女童當甩棍擊退白鵝　他見鵝群齊叫：好可怕...

彰化夜市爌肉飯結束營業　饕客崩潰...夫妻倆致謝！

李妍瑾認愛AV導演圤智雨 他自曝 「像AV女子圖鑑」

咪妃公開「懷孕到生產」總花費　小孩還沒出生「先噴18萬！」

Gogoro遭偷！車主氣炸「看到直接撞」　揮拳痛逮17歲偷車賊

許瑋甯放閃邱澤「是我的台客」　太入戲「看到吳慷仁就害怕」

淡大新生盃籃球變格鬥戰！「打成蛋漿」畫面曝　校方懲處出爐(更)

趙正平被問：青蛙吃什麼不會叫？　聽完滿臉問號…小鐘獨自笑瘋XD

故宮摔破「3國寶外型曝光」！雙龍小碗修復中

奈格颱風「不排除下周一晚間發海警」　氣象局曝陸警機率

好市多洗髮精有「一整條人參」！她挑回家老媽狂笑：買人參經驗

摔破3件國寶！故宮最新4點聲明「還原破損過程」：隨即依程序通報

王必勝自曝第四劑要打高端！口罩令鬆綁11月討論「分階段進行」

排隊等買阿伯突衝攤位「雙手抓蘿蔔糕」還用食指壓！她目睹超傻眼

LINE隱藏功能曝光「表情貼連按3次」　她炸驚喜：現在才知道

破122萬次！綠網友狂載高虹安論文　教授揭目的「讓她賠290億」

總是一眼被看穿！「喜歡你藏不住愛意」TOP3星座

信義房屋再捐1.3億！攜手政大公企中心　推動企業倫理與ESG

2爌肉飯名店熄燈「阿泉」也停業　彰化老饕哀嚎：還有哪裡能吃？

8女礦場拍MV！14礦工持槍衝出「輪流性侵」　檢方竟撤銷控罪引眾怒

納豆求婚女友遭拒！　依依曝「關鍵原因」：真的是小事

獨／台中驚悚桶屍案　死者DNA初步比對結果曝：就是酒店妹男友

柯文哲談大巨蛋：本事就拆掉、沒本事就蓋好

黃偉哲打造希望家園　台南做工行善團修屋助113戶弱勢勞工家庭

亮・珠寶／Qeelin葫蘆項鍊變身小花園　蓮花戒含苞或綻放任選

大坪數買不起！5招「小宅放大術」　選對色調秒變豪宅

鍾明軒留學「和德國女起衝突」！火大飆英文：改善妳的態度…還原心寒過程

美參議員提「制裁習近平」法案　中使館發800字信函要求撤回

生活熱門新聞

「處男選中間」泳裝正妹大勝4閨蜜！本尊曝光

奈格颱風增強　吳德榮警告：對台灣威脅不小

女友追超久「他啪啪1次就懷孕」　媽一看不對勁

11月運勢出爐！命理師點名「3生肖」財運旺翻

高端戰士2度確診！他飛日本前「PCR陽性」

撐2個月！廖老大加盟店10/31熄燈　老闆曝下一步

親親五花肉　害他紀念日分手

奈格暴風圈恐掠過東南部陸地　路徑擬拋物線北轉

一圖看奈格颱風路徑趨勢！「周一最接近台灣」　雨彈連炸4天

奈格最新預測路徑曝！3區降雨恐紫爆

停車場遭違停封印　他嘆守法都笨

奈格最快今轉中颱北轉程度威脅台灣「不排除海警」

結帳手機壞　她拿巨大載具店員笑歪

好市多「活跳跳沙公沙母」1年僅賣3天　價格曝光

更多熱門

相關新聞

賓士哥讓路救護車被檢舉　騎車又挨罰

賓士哥讓路救護車被檢舉　騎車又挨罰

新北市一名自稱年薪7位數（百萬元）的駕駛27日在臉書PO文抱怨，曾經因為讓路給救護車，開到停止線而被檢舉，這次騎機車遇到「烏龜」，想閃開看到前面道路禁行機車，於是超車切回中線，結果又被檢舉開罰600元，讓他感到很無奈，這才決定在繳完罰款之後，上網大吐苦水。

嬤加油20元洗發票　還把女員工罵哭

嬤加油20元洗發票　還把女員工罵哭

監理站給錯車牌「櫃台竟冷回4句」　萬人罵翻

監理站給錯車牌「櫃台竟冷回4句」　萬人罵翻

騎士一腳踢飛塑膠袋　工人愣3秒撿起

騎士一腳踢飛塑膠袋　工人愣3秒撿起

公司15人輪掃廁所　OL嗆：我是來工作

公司15人輪掃廁所　OL嗆：我是來工作

關鍵字：

蘿蔔糕用手指沒水準爆怨公社

讀者迴響

熱門新聞

女星錄影1hr才認「有發燒」！徐乃麟變臉

妹妹和我老公在廚房裸體激戰！人妻目睹後崩潰

19歲劉子銓「顧妹到睡著」仍勾著手！

早上6點找鎖匠　等1分鐘就爆氣：你慢慢睡別家到了

台中桶屍案　酒店女列被告首曝光

「處男選中間」泳裝正妹大勝4閨蜜！本尊曝光

北投特斯拉撞飛「闖紅燈機車」！死者身分曝

倒數2個月卸貨！孫藝真肚裡寶寶「性別曝光」

陳以信爆故宮打破國寶龍紋碗！　控吳密察下封口令：不典藏不舉報

快訊／機車雙載闖紅燈被撞　1死1傷

警發女友私密照！喊「林口騷貨」下場慘了

中油煉油廠深夜火警　住戶聽巨響嚇壞

73歲李炳輝「穿著單薄」市場求打賞

黃子佼買好愛馬仕「等Lulu親取」　曝砸重金原因認：變了

全聯超級週年慶「買1送1」史上最殺

更多

最夯影音

更多
普悠瑪出軌釀18死二審　駕駛尤振仲仍判4年半

普悠瑪出軌釀18死二審　駕駛尤振仲仍判4年半
機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

爺抱女童當甩棍擊退白鵝　他見鵝群齊叫：好可怕...

爺抱女童當甩棍擊退白鵝　他見鵝群齊叫：好可怕...

彰化夜市爌肉飯結束營業　饕客崩潰...夫妻倆致謝！

彰化夜市爌肉飯結束營業　饕客崩潰...夫妻倆致謝！

李妍瑾認愛AV導演圤智雨 他自曝 「像AV女子圖鑑」

李妍瑾認愛AV導演圤智雨 他自曝 「像AV女子圖鑑」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面