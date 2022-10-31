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「滷肉飯有滷肉嗎？」　女客不填單還翻白眼瞪人！吃完錢丟桌上

記者黃翊婷／綜合報導

一名家中經營小吃店的女網友抱怨，29日有一名不吃肉的女子來店消費，女子先是詢問滷肉飯有沒有滷肉，接著改點「肉絲蛋炒飯」，被提醒要填菜單還翻白眼，最後用完餐竟然把錢丟在桌上，讓她和其他員工都感到很傻眼。

▲▼小吃,滷肉飯,燙青菜,晚餐,午餐,台式 。（圖／記者施怡妏攝）

▲女子詢問店家滷肉飯有沒有加滷肉。（示意圖／記者施怡妏攝，非本文店家。）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，29日中午有一名女子來店用餐，她習慣性告知「門邊有菜單，請填寫菜單」，對方只是看了她一眼，就繼續盯著牆上的菜單，然後直接走過來詢問，「滷肉飯有滷肉嗎？」她禮貌回答有滷肉也有筍絲，對方馬上說，「我不吃肉」。

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接著，女子改點蛋炒飯，原PO請她填寫菜單還被瞪了一眼，只好再說一次，沒想到對方竟然翻了一個白眼，然後直接跟原PO的媽媽說要一份蛋炒飯，結果又被提醒要填寫菜單。原PO無奈地說，女子寫完菜單就用力拍到櫃檯上，她拿起來一看，對方居然點肉絲蛋炒飯，「我說，『這個裡面一樣有肉』，她馬上回我，『我不是說我不吃肉嗎？』我說，『妳只要蛋炒飯不要肉絲，價錢一樣』。小姐這次直接斜眼看我一眼。」

原PO說，好不容易點完餐，請女子填寫內用桌號，對方只是用手比了一下就直接走回去坐下，後來餐點上桌，女子先是跟其他員工說要加點一碗蛋花湯，隨後又改口說要青菜豆腐湯，最後把錢丟在桌上就離開了。

「事後員工向我抱怨，怎麼會有人這麼目中無人。」原PO提到，當時員工覺得很委屈，她也明確告知，店裡有店裡的規定，客人不想遵守以後也不會再來，大家做好自己的工作就好，千萬別覺得委屈，畢竟自己的快樂不應該交給別人決定，「還有，買賣是雙方互惠的，沒有誰高誰低，我們決定不了客人的態度，但必須要擁有端正自持的智慧。辛苦了，給妳（員工）發獎金。」

文章公開之後掀起網友熱議，大家紛紛留言稱讚原PO的心態很好，並批評女子的態度非常不可取，「奧客永遠不會知道自己是奧客」、「不吃滷肉飯，不會點白飯嗎？這客人根本是來找碴的」、「人是互相的，而不是抱著花錢就是大爺的心態，凡事多點體諒，多為對方著想，這才是為人的基本之道」。

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