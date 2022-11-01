小二國語造句「少加2字」被扣分！媽喊冤枉　網一看揪出關鍵2字

▲媽媽貼出字句題目求問，問題出在哪？（圖／翻攝自FB爆怨公社）



記者施怡妏／綜合報導

中文博大精深，少一個字或是多一個字，語意可能就會不一樣，一名媽咪表示，小孩今年就讀國小二年級，看了小孩的國文考卷，在造句的大題中，有一題因為少了2字「早上」，而被扣了1分，讓她不能理解，忍不住哀號「真的很冤枉啊！」貼文曝光後，有網友指出被扣分的原因。

該家長在臉書「爆怨公社」發文，能理解老師為了學生好，改考卷嚴格把關，不過小孩在造句少了2個字，因此被扣了1分，她感到冤枉，「但是，這一分，真的很冤枉啊，對小孩來說，充滿著為什麼？」

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圖片中，造句的題目為「...只剩...」小孩則寫下「爸爸今天有買十顆蘋果，現在只剩六顆蘋果了」，卻被老師用紅筆標記，必須在「今天」以及「有」之間加上「早上」。原PO不明白老師扣1分的原因，「早上是時間，那今天不算是時間嗎？」

▲網友們認為，把時間段寫出來，句子能夠表達的更清楚。（圖／翻攝自FB爆怨公社）

貼文一出，有網友指出，關鍵在於小孩後面一句寫到現在，「老師想表達的是區分『過去』跟『現在』的時間差，因為孩子的下半句話是『現在』只剩六顆，那麼以教學邏輯上來看，就會希望孩子能準確表達『過去』什麼時候買的」、「因為孩子後面有寫『現在』兩個字，所以老師覺得要有一個時間點吧」、「不用非要『早上』，但要有一個跟『現在只剩』做對比的，填中午或凌晨、填時間都可以啦」。

原PO看完留言後明白老師的用意，但不曉得該如何跟小孩解釋，就有網友指出「拿出6粒蛋，跟小朋友說本來10粒，你要告訴老師是什麼時候不見了4粒，早上？中午？還是是11點半都可以」。原PO則開心回「謝謝你，我似乎懂了」。

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